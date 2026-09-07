Επίσημο: Ο Τόμας Γουόκαπ στην Ντουμπάι, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του

Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν ότι επήλθε συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για την παραχώρηση του διεθνούς γκαρντ. Η μεταγραφή του έμπειρου παίκτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σηματοδοτεί το τέλος της συνεργασίας του με τον ελληνικό σύλλογο, με τον Ολυμπιακό να τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

Η επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αποχώρηση του Τόμας Γουόκαπ από την ομάδα μπάσκετ. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, επήλθε συμφωνία με την Dubai Basketball για την παραχώρηση του διεθνούς γκαρντ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον σύλλογο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στην ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων», εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Τόμας Γουόκαπ για τη σημαντική του προσφορά στον σύλλογο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball, έπειτα από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων. Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».

Η πενταετής πορεία του Γουόκαπ στον Πειραιά

Ο Τόμας Γουόκαπ αγωνίστηκε για πέντε χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, περίοδος κατά την οποία η ομάδα κατέκτησε συνολικά δώδεκα τίτλους. Η παρουσία του διεθνούς γκαρντ ήταν καθοριστική για τις επιτυχίες του συλλόγου, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας, ο Ολυμπιακός έφτασε σε πέντε συνεχόμενα Final Four της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο, η ομάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, μια κορυφαία στιγμή στην οποία ο Γουόκαπ συνέβαλε σημαντικά. Το κοινό ταξίδι του παίκτη με τον Ολυμπιακό χαρακτηρίζεται ως γεμάτο επιτυχίες, σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις, με την ελπίδα να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων.

Το νέο κεφάλαιο στην Ντουμπάι

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, ο Τόμας Γουόκαπ ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του καριέρα. Ο έμπειρος γκαρντ θα αγωνίζεται πλέον για την Ντουμπάι BC, μια ομάδα που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για τον παίκτη, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον νέο του σύλλογο. Ο Ολυμπιακός, στην ανακοίνωσή του, του ευχήθηκε κάθε επιτυχία σε αυτό το επόμενο στάδιο της καριέρας του, αναγνωρίζοντας την αξία και την προσφορά του.

Η αρχή μιας στενότερης συνεργασίας

Η συμφωνία για τη μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ μεταξύ του Ολυμπιακού και της Dubai Basketball δεν περιορίζεται μόνο στην παραχώρηση του παίκτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτή η συμφωνία αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων.

Η εν λόγω συνεργασία δηλώνεται ότι βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague. Αυτό υποδηλώνει μια στρατηγική προσέγγιση που υπερβαίνει την απλή μεταγραφή ενός αθλητή, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Gazzetta