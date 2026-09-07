Ο Τόμας Γουόκαπ συνεχίζει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ στην Ντουμπάι BC. Ο Τεξανός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στη νέα του ομάδα, έπειτα από τη συμφωνία που επήλθε ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον παίκτη για την προσφορά του στον σύλλογο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός, ο Τόμας Γουόκαπ θα αγωνίζεται πλέον στην Dubai Basketball. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο ομάδων, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τον διεθνή γκαρντ.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ολυμπιακός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball, έπειτα από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων. Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».

Ευχαριστίες και ευχές για το μέλλον

Ο σύλλογος του Πειραιά, εκτός από την ανακοίνωση της συμφωνίας, θέλησε να ευχαριστήσει θερμά τον Τόμας Γουόκαπ. Η ευγνωμοσύνη εκφράστηκε για τη συνολική του προσφορά στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να αναγνωρίζουν τη συμβολή του.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός ευχήθηκε στον Τεξανό γκαρντ κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματα της καριέρας του, καθώς ετοιμάζεται να ενταχθεί στην Dubai Basketball και να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr