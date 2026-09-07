Ανοιχτή παραμένει η μεταγραφική αγορά σε αρκετές χώρες

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί. Η ελληνική μεταγραφική αγορά παραμένει ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στους Πειραιώτες, αλλά και σε άλλες ελληνικές ομάδες, χρόνο για την απόκτηση παικτών. Παράλληλα, αρκετές χώρες σε Ευρώπη και όχι μόνο διατηρούν ακόμη ενεργά τα μεταγραφικά τους παράθυρα.

Ο Ολυμπιακός και η αναζήτηση επιθετικού

Ο σοβαρός τραυματισμός του ποδοσφαιριστή Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην αγορά για την εύρεση ενός νέου επιθετικού. Η ομάδα του Πειραιά έχει περιθώριο να ολοκληρώσει αυτή την κίνηση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία κλείνει επίσημα το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα.

Η αναζήτηση αυτή στρέφεται και σε αγορές του εξωτερικού, καθώς σε χώρες όπου η μεταγραφική περίοδος έχει ήδη ολοκληρωθεί, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην πώληση ποδοσφαιριστών. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ομάδες τους δεν θα μπορούν να αποκτήσουν αντικαταστάτη στη θέση του παίκτη που θα αποχωρήσει.

Το ελληνικό μεταγραφικό παράθυρο και οι ευρωπαϊκές λίστες

Όπως προαναφέρθηκε, η προθεσμία για τις μεταγραφές στην Ελλάδα λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος σχετικά με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οποιοσδήποτε παίκτης αποκτηθεί από ελληνική ομάδα, δεν θα μπορεί να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας του. Αυτό θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων (League Phase) του Europa League.

Οι ευρωπαϊκές αγορές που κλείνουν άμεσα

Η μεταγραφική περίοδος σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ολοκληρώνεται πολύ σύντομα. Συγκεκριμένα, η Ρουμανία αναμένεται να κλείσει το μεταγραφικό της παράθυρο μέσα σε λίγες ώρες.

Επιπλέον, την επόμενη ημέρα, η μεταγραφική δραστηριότητα φτάνει στο τέλος της σε Κροατία, Σλοβενία και Ελβετία. Αυτές οι αγορές αποτελούν επιλογές για τις ελληνικές ομάδες που αναζητούν ενίσχυση.

Χρονοδιαγράμματα για άλλες χώρες

Περαιτέρω κλείσιμο μεταγραφικών παραθύρων είναι προγραμματισμένο για τις 9 Σεπτεμβρίου, όταν ρίχνουν την αυλαία τους οι αγορές σε Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία.

Στις 10 του ίδιου μήνα, ολοκληρώνονται οι μεταγραφές σε Πολωνία και Αζερμπαϊτζάν. Ακολουθεί η Αρμενία, όπου το παράθυρο κλείνει στις 12 Σεπτεμβρίου.

Μία ημέρα πριν την Ελλάδα, στις 14 Σεπτεμβρίου, η Σλοβακία ολοκληρώνει τις μεταγραφικές της κινήσεις. Η Σερβία θα κλείσει τις μεταγραφές της στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ η τελευταία χώρα που αναφέρεται με ανοιχτό παράθυρο είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι μεταγραφές ολοκληρώνονται στις 28 Σεπτεμβρίου.

Μεταγραφές ελεύθερων παικτών μετά τις 15 Σεπτεμβρίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την 15η Σεπτεμβρίου, ημερομηνία λήξης του ελληνικού μεταγραφικού παραθύρου, και μέχρι το τέλος του μήνα, οι ελληνικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αποκλειστικά ελεύθερους ποδοσφαιριστές.

Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες μπορούν να συνεχίσουν να ενισχύονται, αλλά μόνο με παίκτες που δεν δεσμεύονται με συμβόλαιο σε κάποια άλλη ομάδα, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση για την κάλυψη αναγκών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta