Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ ισοφάρισε την περσινή επίδοση γκολ σε ένα ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός, υπό την καθοδήγηση του Τζέικομπ Νίστρουπ, κατάφερε σε μία μόνο βραδιά να φτάσει την επιθετική επίδοση που είχε σημειώσει η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ κατά τη διάρκεια των περσινών Play Offs της Stoiximan Superleague. Η επίτευξη τριών τερμάτων στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα της νέας επιθετικής φιλοσοφίας που επιχειρεί να εφαρμόσει ο Δανός τεχνικός.

Οι αρχικές επισημάνσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

Από την πρώτη κιόλας συνέντευξη Τύπου της παρουσίασής του, ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε αναφερθεί εκτενώς στην επιθετική επίδοση του Παναθηναϊκού στα μεγάλα παιχνίδια, ειδικά προς το φινάλε της περσινής αγωνιστικής περιόδου. Ο Δανός τεχνικός είχε επισημάνει ότι ο αριθμός των τερμάτων που είχε σημειώσει το «τριφύλλι» στα Play Offs αποτελούσε έναν από τους κυριότερους δείκτες που τον προβλημάτισαν κατά την ανάλυση της ομάδας.

Ο Νίστρουπ είχε υπογραμμίσει τη σημασία της επιθετικής αποτελεσματικότητας, δηλώνοντας ότι για να μπορέσει μια ομάδα να πρωταγωνιστήσει, είναι απαραίτητο να κερδίζει τα κρίσιμα ματς. Επιπλέον, είχε τονίσει πως η νίκη στα μεγάλα παιχνίδια προϋποθέτει την επίτευξη γκολ με μεγαλύτερη ευκολία και συνέπεια, στοιχεία που επιζητά να εμφυσήσει στους παίκτες του.

Η επιθετική παραγωγή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για την ομάδα του Νίστρουπ ήρθε με την αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, το βράδυ της Κυριακής, 06 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σημειώσει τρία τέρματα, παρουσιάζοντας μία σαφώς βελτιωμένη επιθετική εικόνα.

Η επίδοση αυτή θα μπορούσε να ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή, αν δεν υπήρχε η εξαιρετική παρουσία του τερματοφύλακα Παβλένκα. Ο πορτιέρο του ΠΑΟΚ απέκρουσε ένα πέναλτι του Ταμπόρδα, ενώ πραγματοποίησε και άλλες σημαντικές επεμβάσεις σε τελικές προσπάθειες των «πρασίνων», αποτρέποντας την επίτευξη επιπλέον γκολ και διατηρώντας το σκορ σε αυτά τα επίπεδα.

Η σύγκριση με την περσινή περίοδο των Play Offs

Τα τρία γκολ που σημείωσε ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ήταν αρκετά για να ισοφαρίσουν τη συνολική επιθετική επίδοση που είχε καταγράψει η ομάδα στα έξι παιχνίδια των περσινών Play Offs του πρωταθλήματος. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βρίσκεται ακόμη στον πάγκο, το «τριφύλλι» είχε σκοράρει κατά μέσο όρο μόλις 0,5 γκολ ανά αγώνα σε αυτή τη διαδικασία.

Η επίδοση αυτή του ενός αγώνα, σε σύγκριση με το σύνολο των έξι παιχνιδιών των Play Offs της περσινής σεζόν, αναδεικνύει την άμεση επίδραση που επιδιώκει να έχει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Η βελτίωση στην παραγωγικότητα, ειδικά σε ένα ντέρμπι, αποτελεί ένα πρώτο δείγμα της προσπάθειας για αλλαγή στην επιθετική φιλοσοφία.

Οι δηλώσεις του προπονητή μετά το ντέρμπι

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επανέφερε το θέμα της επιθετικής επίδοσης στην κουβέντα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ. Ο Δανός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του, δηλώνοντας ότι η χθεσινή εμφάνιση της ομάδας αποτελεί μία καλή αρχή.

Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο προπονητής βλέπει θετικά τα πρώτα δείγματα γραφής στην προσπάθεια για βελτίωση της επιθετικής αποτελεσματικότητας, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια. Η επίτευξη των τριών τερμάτων θεωρείται ένα ενθαρρυντικό βήμα προς την κατεύθυνση που είχε θέσει ο ίδιος από την αρχή της θητείας του στον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta