Η απαγόρευση της χιτζάμπ για μαθήτριες στην Αυστρία προκαλεί αντιδράσεις

Η απαγόρευση της χρήσης της χιτζάμπ για μαθήτριες στην Αυστρία, που αφορά κορίτσια κάτω των 14 ετών, αντιμετωπίζει ήδη έντονες αντιδράσεις. Με το άνοιγμα των σχολείων στην πρωτεύουσα Βιέννη και σε άλλα κρατίδια, το μέτρο αυτό τίθεται σε μια πρώτη δοκιμασία. Μουσουλμανικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, χαρακτηρίζοντας την απαγόρευση μεροληπτική.

Η εφαρμογή του μέτρου και οι πρώτες αντιδράσεις

Η απαγόρευση της χρήσης της μαντίλας, γνωστής ως χιτζάμπ, για τις μαθήτριες στην Αυστρία έχει τεθεί σε εφαρμογή, επηρεάζοντας κορίτσια ηλικίας κάτω των 14 ετών. Αυτό το μέτρο συμπίπτει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς τα σχολεία ανοίγουν τις πύλες τους στην πρωτεύουσα Βιέννη, αλλά και σε διάφορα άλλα κρατίδια της χώρας.

Από την πρώτη στιγμή, η συγκεκριμένη απαγόρευση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τόσο μουσουλμανικές κοινότητες όσο και διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την εφαρμογή του νόμου.

Η στάση των μουσουλμανικών οργανώσεων

Η μεγαλύτερη μουσουλμανική οργάνωση της Αυστρίας έχει χαρακτηρίσει την απαγόρευση ως μεροληπτική, καταγγέλλοντάς την δημόσια. Οι οργανώσεις αυτές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να αμφισβητήσουν δικαστικά την εγκυρότητα του μέτρου, σηματοδοτώντας μια πιθανή νομική διαμάχη.

Ειδικότερα, η Ισλαμική Θρησκευτική Κοινότητα στην Αυστρία (IGGO), η οποία αποτελεί το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των μουσουλμάνων της χώρας, έχει εκφράσει τη θέση της. Η IGGO έχει χαρακτηρίσει την απαγόρευση της χιτζάμπ ως παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιπλέον, έχει δεσμευτεί να προσβάλει τον νόμο ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας, επιδιώκοντας την ακύρωσή του.

Η κυβερνητική αιτιολόγηση και η ψήφιση του νόμου

Η κυβερνώσα συμμαχία της Αυστρίας, η οποία αποτελείται από τρία κεντρώα κόμματα, ήταν αυτή που πρότεινε την απαγόρευση της χιτζάμπ στα σχολεία. Η δικαιολογία που προβλήθηκε για την εισαγωγή του συγκεκριμένου μέτρου ήταν η υποτιθέμενη προστασία της ελευθερίας των κοριτσιών, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο νόμος που καθιερώνει την απαγόρευση ψηφίστηκε από τη βουλή τον Δεκέμβριο. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, το μέτρο έλαβε την υποστήριξη του ακροδεξιού Κόμματος Ελευθερίας. Αντίθετα, το μόνο κόμμα που καταψήφισε τον νόμο ήταν οι αριστεροί Πράσινοι, οι οποίοι αποτελούν το μικρότερο κόμμα στη Βουλή.

Η προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Η δέσμευση της Ισλαμικής Θρησκευτικής Κοινότητας στην Αυστρία (IGGO) να προσβάλει την απαγόρευση ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων νομικών κινήσεων. Τον Ιούλιο, η IGGO είχε ήδη υποβάλει προσφυγή στο ίδιο δικαστήριο.

Ωστόσο, η προηγούμενη προσφυγή της Ισλαμικής Θρησκευτικής Κοινότητας είχε απορριφθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ο λόγος της απόρριψης ήταν ότι η νομοθεσία για την απαγόρευση της χιτζάμπ δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ εκείνη την περίοδο. Με την έναρξη της εφαρμογής του νόμου, η IGGO αναμένεται να επανέλθει με νέα νομική προσφυγή.

Με πληροφορίες από: Reader