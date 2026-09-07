Ο Δημήτρης Κατσίβελης για τον περσινό τελικό του BCL και τη νέα σεζόν της ΑΕΚ

Ο Δημήτρης Κατσίβελης, ένας από τους πιο έμπειρους αθλητές του ελληνικού κορμού της ΑΕΚ, παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta, στο πλαίσιο της Media Day της ομάδας. Με την pre-season να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο καλαθοσφαιριστής αναφέρθηκε στο νέο ξεκίνημα της «Βασίλισσας» και στα «φαντάσματα» της περσινής σεζόν, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημαντική διδαχή για το μέλλον.

Η νέα σεζόν και οι αλλαγές στο ρόστερ

Ο Δημήτρης Κατσίβελης εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται ξανά στην ομάδα και την ανυπομονησία του για την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και των παιχνιδιών. Όπως ανέφερε, υπάρχουν αρκετές αλλαγές στην ομάδα, ενώ τόνισε τη σημασία του γεγονότος ότι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρεθούν όλοι οι παίκτες μαζί στο παρκέ.

Παρά τις απουσίες, ο Κατσίβελης σημείωσε πως έχει παραμείνει ένας κορμός από την περσινή σεζόν και έχουν γίνει συγκεκριμένες προσθήκες στο ρόστερ. Θεωρεί πολύ σημαντικό να βρεθούν όλοι μαζί υπό τις οδηγίες του προπονητή, ώστε να αναπτύξουν τη χημεία τους και να δουν πώς θα λειτουργήσουν στο παρκέ. Ο ίδιος δήλωσε αρκετά αισιόδοξος πως όλα θα πάνε καλά.

Ο ρόλος του προπονητή Σάκοτα

Σχετικά με τη συνέχιση της συνεργασίας με τον κόουτς Σάκοτα, ο Δημήτρης Κατσίβελης υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία αυτής της εξέλιξης. Επεσήμανε ότι ο προπονητής, με όλη την πορεία του αυτά τα χρόνια, έχει δείξει ποιος είναι.

Συγκεκριμένα, ο Κατσίβελης αναφέρθηκε στις τελευταίες πορείες που έχει κάνει ο Σάκοτα τα τελευταία δύο χρόνια στην ΑΕΚ, τονίζοντας ότι έχει καταφέρει να φτιάξει μια ομάδα που στο BCL συγκαταλέγεται στις πιο δυνατές και με την πιο σταθερή πορεία. Εξέφρασε την ελπίδα η ομάδα να συνεχίσει ανάλογα και τη φετινή σεζόν.

Ο περσινός τελικός του BCL παραμένει στο μυαλό

Ο έμπειρος παίκτης αναφέρθηκε στον πικρό φινάλε της περσινής σεζόν και την απώλεια του BCL, παρά την πολύ καλή προσπάθεια που οδήγησε την ομάδα στον τελικό. Δήλωσε ότι ο περσινός τελικός παραμένει ακόμα στο μυαλό του.

Ο Κατσίβελης τόνισε ότι τα τελευταία δέκα λεπτά του τελικού δεν μπορούν να σβήσουν την εξαιρετική πορεία που είχε η ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είπε πως η ΑΕΚ είχε τον τρόπο στα χέρια της για τριάντα λεπτά, αλλά παρ' όλα αυτά έγιναν κάποια λάθη.

Μαθήματα από την περσινή εμπειρία

Αν και κατανοεί ότι κάποιοι μπορεί να θέλουν να σβήσουν τελείως αυτή την εμπειρία από το μυαλό τους, ο Δημήτρης Κατσίβελης πιστεύει ότι μέσα από αυτά τα λάθη ένας αθλητής ωριμάζει και γίνεται καλύτερος. Η φιλοσοφία του είναι ότι αν φτάσει ξανά στο ίδιο σημείο, θα γνωρίζει τι πρέπει να αποφύγει να επαναλάβει.

Αυτή είναι η προσέγγιση που κρατάει ο ίδιος από την περσινή απώλεια, μετατρέποντας το «πάθημα» σε ένα σημαντικό «μάθημα» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η εμπειρία αυτή θεωρείται σημαντική διδαχή για όλη την ομάδα.

Οι στόχοι της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν

Όσον αφορά τους στόχους της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, ο Δημήτρης Κατσίβελης αναγνώρισε ότι η απάντηση μπορεί να ακουστεί κλισέ. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι είναι και μια μεγάλη αλήθεια πως οι στόχοι είναι καθημερινοί.

Αν και δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους για το BCL, η δήλωσή του υποδηλώνει μια προσήλωση στην καθημερινή δουλειά και βελτίωση, ως βάση για την επίτευξη των επιδιώξεων της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta