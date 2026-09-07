Η συζήτηση για το VAR και το επίμαχο πέναλτι στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Μία σπουδαία νίκη κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Κυριακής (06/09) στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με σκορ 3-1 σε ένα παιχνίδι που περιείχε γκολ, αποβολές και αμφισβητούμενες φάσεις. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται μία συγκεκριμένη φάση από το 34ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν το σκορ ήταν ακόμα 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Η επίμαχη φάση και οι διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ

Στο 34ο λεπτό του αγώνα, ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απόφαση του διαιτητή, ζητώντας πέναλτι. Οι διαμαρτυρίες αφορούσαν ένα μαρκάρισμα του Φαν Ντρόνγκελεν πάνω στον Εντιαγέ, εντός της περιοχής του Παναθηναϊκού.

Ο διαιτητής Τσβάιερ, ο οποίος βρισκόταν κοντά στη φάση, καταλόγισε κόρνερ υπέρ του ΠΑΟΚ. Η εκτίμησή του ήταν πως ο παίκτης των «πρασίνων» βρήκε τη μπάλα πριν από την επαφή με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ. Παρά τις διαμαρτυρίες, το σύστημα VAR δεν παρενέβη στην απόφαση του διαιτητή, ούτε τον κάλεσε να επανεξετάσει τη φάση στην οθόνη.

Η αντίθετη άποψη του Παναθηναϊκού

Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη φάση δεν θα έπρεπε να εξεταστεί ως πιθανό πέναλτι. Βάσει της δικής τους εκτίμησης, υπήρξε προηγούμενο φάουλ στον Κάνγκουα στην αρχή της ίδιας επιθετικής προσπάθειας του ΠΑΟΚ, το οποίο δεν καταλογίστηκε από τον διαιτητή.

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, ακόμη και αν το VAR είχε αποφασίσει να τσεκάρει τη μονομαχία μεταξύ Φαν Ντρόνγκελεν και Εντιαγέ, η φάση θα έπρεπε να γυρίσει πίσω στο αρχικό φάουλ στον Κάνγκουα. Αυτό θα σήμαινε ότι η όποια συνέχεια της φάσης, συμπεριλαμβανομένης της διεκδίκησης πέναλτι, θα ακυρωνόταν, καθώς είχε προηγηθεί παράβαση.

Τι προβλέπει ο κανονισμός του VAR

Το ζήτημα που ανακύπτει επικεντρώνεται στο αν το VAR θα μπορούσε να εξετάσει τη φάση που προηγήθηκε της μονομαχίας των δύο ποδοσφαιριστών, δεδομένου ότι αυτή είχε συμβεί περίπου 32 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Το πρωτόκολλο του VAR παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τέτοιες περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, όταν ο VAR καλείται να εξετάσει μια φάση για να λάβει απόφαση σχετικά με ένα γκολ, ένα πέναλτι ή μια κόκκινη κάρτα που προέκυψε από παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας για γκολ, ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να επανεξετάσει ολόκληρη την επιθετική προσπάθεια. Αυτή η δυνατότητα καλύπτει όλη τη διαδρομή που οδήγησε τελικά στο συμβάν που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου στη φάση του Κάνγκουα

Ο κανονισμός του VAR δεν θέτει χρονικό περιορισμό για την ανασκόπηση μιας επιθετικής προσπάθειας. Αυτό σημαίνει ότι η εξέταση μπορεί να αφορά ακόμη και τη φάση κατά την οποία η ομάδα που επιτίθεται ανέκτησε την κατοχή της μπάλας σε κανονική ροή αγώνα.

Επομένως, δεδομένου ότι η φάση του Κάνγκουα είναι εκείνη κατά την οποία οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν την κατοχή της μπάλας για να ξεκινήσουν την επίθεσή τους, θα ήταν εντός του πιθανού πεδίου ανασκόπησης από το VAR. Αν το VAR αποφάσιζε να παρέμβει, θα μπορούσε να εξετάσει και αυτό το αρχικό σημείο της επίθεσης.

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, ρωτήθηκε για την επίμαχη φάση και εξέφρασε την άποψή του. Χαρακτήρισε το VAR ως τον «πρωταγωνιστή» της αναμέτρησης, αν και αναγνώρισε την πολύ καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού.

Ο Λίσι ανέφερε ότι η ομάδα του έκανε κάποια λάθη, όπως στην κόκκινη κάρτα που άλλαξε την πορεία του αγώνα. Ωστόσο, τόνισε πως είναι δύσκολο να γίνει περαιτέρω ποδοσφαιρική ανάλυση, καθώς το VAR ήταν ο κύριος παράγοντας. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το πέναλτι στον Σερίφ στο πρώτο ημίχρονο ήταν «ξεκάθαρο» και πως, παρόλο που ο διαιτητής μπορεί να μην το είδε από τη θέση του, η ύπαρξη του VAR καθιστά την μη παρέμβαση «απίστευτη».

Με πληροφορίες από: Gazzetta