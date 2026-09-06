Ο Κίμι Αντονέλι θριαμβευτής στη Μόντσα με απίστευτη ανατροπή

Ο Κίμι Αντονέλι πανηγύρισε μία από τις σημαντικότερες νίκες της μέχρι τώρα καριέρας του, θριαμβεύοντας στο Grand Prix Ιταλίας στη Μόντσα. Ο 20χρονος οδηγός της Mercedes, ο οποίος είναι και ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, κατάφερε να περάσει πρώτος τη γραμμή τερματισμού, παρά το γεγονός ότι εκκίνησε από τη 19η θέση.

Η εντυπωσιακή του ανατροπή προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στον ίδιο, ο οποίος δήλωσε μετά τον αγώνα ότι δεν περίμενε να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Η νίκη αυτή αποτελεί την έβδομη για τον Αντονέλι στη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του πορεία.

Η ιστορική επικράτηση στη Μόντσα

Ο Κίμι Αντονέλι, οδηγός της Mercedes, έγραψε ιστορία στη Μόντσα, καθώς έγινε ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει το Grand Prix της πατρίδας του μετά τον Λουντοβίκο Σκαρφιότι το 1966. Αυτή η νίκη έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι ο Αντονέλι ξεκίνησε τον αγώνα από την προτελευταία σειρά της εκκίνησης.

Η εκκίνηση από τη 19η θέση οφειλόταν σε ποινή που είχε δεχθεί για την αλλαγή στοιχείων της μονάδας ισχύος του μονοθεσίου του. Παρόλα αυτά, ο νεαρός Ιταλός κατάφερε να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα και να φτάσει στην κορυφή, προσφέροντας έναν αξέχαστο αγώνα στους θεατές.

Η πορεία προς την κορυφή

Ο Αντονέλι επέδειξε επιθετική οδήγηση από τους πρώτους γύρους του αγώνα. Μετά τη δεύτερη εκκίνηση, βρέθηκε στην 8η θέση, δείχνοντας τις προθέσεις του για ένα δυνατό αποτέλεσμα. Μέχρι τον 18ο γύρο, είχε ήδη καταφέρει να ανέβει στην κορυφή της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας τον ρυθμό του.

Ένα καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη του αγώνα ήταν η εμφάνιση του Virtual Safety Car. Εκείνη τη στιγμή, ο Αντονέλι μπήκε στα pits και τοποθέτησε φρέσκα ελαστικά μέσης γόμας, μία στρατηγική κίνηση που αποδείχθηκε κομβική για την έκβαση του Grand Prix.

Η μάχη με τον Ράσελ και το προσπέρασμα

Σε αντίθεση με τον Αντονέλι, ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, επέλεξε να παραμείνει στην πίστα με τη σκληρή γόμα ελαστικών κατά τη διάρκεια του Virtual Safety Car. Αυτή η διαφορετική στρατηγική δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μία συναρπαστική μάχη μεταξύ των δύο οδηγών της Mercedes.

Ο Αντονέλι, με τα φρέσκα ελαστικά του, κάλυψε γρήγορα τη διαφορά από τον Ράσελ. Παρά μία σύντομη έξοδο στην αμμοπαγίδα κατά την πρώτη του επίθεση, ο Ιταλός οδηγός δεν το έβαλε κάτω. Τελικά, κατάφερε να προσπεράσει τον teammate του τρεις γύρους πριν από το τέλος του αγώνα, εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Οι δηλώσεις του νικητή

Μετά τον τερματισμό, ο Κίμι Αντονέλι ήταν γεμάτος χαρά και αδρεναλίνη, φωνάζοντας στον ασύρματο: «Ναι! Θεέ μου, ναι!». Στη συνέντευξη που ακολούθησε με τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ, ο 20χρονος εμφανίστηκε σχεδόν άφωνος από τη συγκίνηση.

Ο οδηγός της Mercedes παραδέχθηκε ότι ούτε ο ίδιος δεν περίμενε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, έχοντας ξεκινήσει από την προτελευταία σειρά. «Είναι απίστευτο. Είμαι τόσο χαρούμενος. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα βρισκόμουν εδώ σήμερα, αλλά καταφέραμε να το πετύχουμε», ανέφερε. Εξήγησε επίσης ότι άρχισε να πιστεύει πραγματικά στη νίκη μετά τη δεύτερη εκκίνηση του αγώνα, όταν διαπίστωσε ότι η Mercedes είχε τον ρυθμό για να διεκδικήσει την κορυφή. «Μετά τη δεύτερη εκκίνηση ήξερα ότι είχα μία ευκαιρία για τη νίκη. Το πίστεψα. Ήταν πραγματικά δύσκολο, όμως. Ο Τζορτζ αντιμετώπισε πρόβλημα με τα ελαστικά του και εμείς καταφέραμε να κερδίσουμε».

Με πληροφορίες από: Gazzetta