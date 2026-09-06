Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Καμίλο Μένα σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα

Σενάρια από την Πολωνία φέρνουν στο προσκήνιο το όνομα του Καμίλο Μένα για τον ΠΑΟΚ. Ο 23χρονος Κολομβιανός εξτρέμ της Λέχια Γκντανσκ φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, μεταξύ των οποίων και ο Δικέφαλος του Βορρά. Η πολωνική ομάδα βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Ο Καμίλο Μένα στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ

Το μεταγραφικό ενδιαφέρον για τον Καμίλο Μένα, τον 23χρονο Κολομβιανό εξτρέμ που αγωνίζεται στη Λέχια Γκντανσκ, φαίνεται να είναι έντονο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πολωνία. Ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται στις ομάδες που φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, προσθέτοντας το όνομά του στη λίστα των πιθανών μεταγραφικών στόχων για τον Δικέφαλο.

Οι πληροφορίες αυτές, που προέρχονται από τον πολωνικό Τύπο, κάνουν λόγο για μια σειρά συλλόγων που παρακολουθούν στενά την περίπτωση του νεαρού ποδοσφαιριστή. Η Λέχια Γκντανσκ, η τρέχουσα ομάδα του Μένα, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την παραχώρησή του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι πληροφορίες από την Πολωνία

Τα σενάρια που φέρνουν τον Καμίλο Μένα κοντά σε μεταγραφή προέρχονται αποκλειστικά από την Πολωνία. Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα του πολωνικού Τύπου αναφέρουν πως ο Κολομβιανός ακραίος επιθετικός βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, με τον ΠΑΟΚ να είναι μία από αυτές που αναφέρονται ονομαστικά.

Οι εν λόγω πληροφορίες τονίζουν πως η Λέχια Γκντανσκ, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για την πιθανή πώλησή του. Αυτό υποδηλώνει ότι η κατάσταση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με τον Μένα να αποτελεί ένα από τα ονόματα που απασχολούν την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, σύμφωνα πάντα με τα πολωνικά ρεπορτάζ.

Το προφίλ του Κολομβιανού εξτρέμ

Ο Καμίλο Μένα είναι ένας 23χρονος Κολομβιανός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται ως εξτρέμ. Η θέση του στο γήπεδο είναι στα άκρα της επίθεσης, όπου μπορεί να προσφέρει με την ίδια ευκολία και από τις δύο πλευρές. Αυτή η ευελιξία του τον καθιστά έναν ελκυστικό στόχο για ομάδες που αναζητούν λύσεις στα πλάγια της επιθετικής τους γραμμής.

Ο Μένα διατηρεί ενεργό συμβόλαιο με τη Λέχια Γκντανσκ, την πολωνική ομάδα στην οποία ανήκει, έως το 2028. Η μακροχρόνια αυτή δέσμευση σημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταγραφή του θα απαιτήσει διαπραγματεύσεις και συμφωνία με τον πολωνικό σύλλογο, καθώς δεν πρόκειται για περίπτωση ποδοσφαιριστή που μένει ελεύθερος άμεσα.

Η λίστα των ενδιαφερόμενων ομάδων

Εκτός από τον ΠΑΟΚ, τα πολωνικά δημοσιεύματα αναφέρουν και άλλα σημαντικά ονόματα συλλόγων που φέρονται να διεκδικούν τον Καμίλο Μένα. Στη λίστα των ενδιαφερόμενων ομάδων περιλαμβάνονται η Λουντογκόρετς, η Αλ Αΐν και η Αλ Χιλάλ.

Η παρουσία αυτών των συλλόγων υπογραμμίζει το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει ο Κολομβιανός εξτρέμ σε διεθνές επίπεδο. Η Λουντογκόρετς είναι μια ομάδα με παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ η Αλ Αΐν και η Αλ Χιλάλ είναι γνωστές για την οικονομική τους επιφάνεια και την ικανότητά τους να προσελκύουν ποδοσφαιριστές από την ευρωπαϊκή αγορά.

Η κατάσταση των διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από την Πολωνία, η Λέχια Γκντανσκ βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις σχετικά με την παραχώρηση του Καμίλο Μένα. Αυτό σημαίνει ότι ο πολωνικός σύλλογος είναι ανοιχτός στην πώληση του ποδοσφαιριστή, εφόσον βρεθεί η κατάλληλη πρόταση.

Οι συζητήσεις αφορούν την πιθανή μετακίνηση του 23χρονου εξτρέμ σε έναν από τους ενδιαφερόμενους συλλόγους, στους οποίους, όπως προαναφέρθηκε, συμπεριλαμβάνεται και ο ΠΑΟΚ. Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων αναμένεται να καθορίσει το μέλλον του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta