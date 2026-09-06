Η Νάπολι ετοιμάζεται να αποκτήσει τον Μαμ Τζαϊτέ από την Ντουμπάι

Η Νάπολι έχει θέσει ως βασικό της στόχο την απόκτηση του Μαμ Τζαϊτέ, προκειμένου να ολοκληρώσει το ρόστερ της ομάδας για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ήδη, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την Ντουμπάι, με σκοπό την παραχώρηση του παίκτη είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με την πλήρη αποδέσμευσή του. Η ιταλική ομάδα επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά την front line της με την προσθήκη του Γάλλου σέντερ, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία.

Ο μεγάλος στόχος της Νάπολι

Ο Μαμ Τζαϊτέ αποτελεί τον κύριο στόχο της Νάπολι, καθώς ο σύλλογος επιδιώκει να κλείσει το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Pianeta Basket, ο σύλλογος της Νάπολι φέρεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την απόκτηση του Γάλλου σέντερ, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την Ντουμπάι.

Οι διαπραγματεύσεις με την Ντουμπάι βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ιταλική ομάδα να επιδιώκει την παραχώρηση του παίκτη. Η Νάπολι επιθυμεί να προσθέσει ποιότητα και εμπειρία στη ρακέτα της, θεωρώντας την ενδεχόμενη μεταγραφή του Τζαϊτέ ως μια πολύ σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της ομάδας της εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το συμβόλαιο με την Ντουμπάι και ο τραυματισμός

Ο Μαμ Τζαϊτέ διαθέτει ενεργό συμβόλαιο με την Ντουμπάι, το οποίο είχε υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι. Η παραχώρησή του στη Νάπολι μπορεί να γίνει είτε με τη μορφή δανεισμού, είτε μέσω της πλήρους αποδέσμευσής του από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανάλογα με την εξέλιξη των συζητήσεων.

Η τελική απόφαση για τον τρόπο παραχώρησης του παίκτη αναμένεται να ληφθεί από τον Τσάβι Πασκουάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γάλλος σέντερ αντιμετώπισε έναν σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα τον Σεπτέμβριο, γεγονός που τον ανάγκασε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ολόκληρη την προηγούμενη σεζόν, χάνοντας όλους τους αγώνες της ομάδας του.

Η εμπειρία του στην Ιταλία και την Euroleague

Ο Μαμ Τζαϊτέ δεν είναι άγνωστος στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε δύο σημαντικές ομάδες της χώρας. Συγκεκριμένα, έχει φορέσει τη φανέλα της Τορίνο, ενώ είχε και μια επιτυχημένη θητεία στη Βίρτους Μπολόνια, όπου άφησε το στίγμα του.

Με τη Βίρτους Μπολόνια, ο Γάλλος σέντερ αγωνίστηκε τις σεζόν 2021-2022 και 2022-2023, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022-2023, συμμετείχε σε 21 αγώνες της Euroleague, όπου είχε μέσο όρο 12.8 πόντους και 7.6 ριμπάουντ, επιδεικνύοντας την ικανότητά του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σημαντική ενίσχυση για την ιταλική ομάδα

Εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς και ο Μαμ Τζαϊτέ ενταχθεί στο δυναμικό της Νάπολι, η κίνηση αυτή θα θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντική για την ιταλική ομάδα. Η προσθήκη του αναμένεται να προσδώσει σημαντική ποιότητα και πολύτιμη εμπειρία στη ρακέτα της Νάπολι, ενισχύοντας την αγωνιστική της εικόνα.

Η ενίσχυση της front line με έναν παίκτη των χαρακτηριστικών του Τζαϊτέ κρίνεται απαραίτητη εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς η Νάπολι επιδιώκει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να πετύχει τους στόχους της στο ιταλικό πρωτάθλημα και τις υπόλοιπες διοργανώσεις στις οποίες θα συμμετάσχει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta