Η χειρονομία της Ποταπόβα στο US Open και η απάντησή της

Μια χειρονομία της Αναστασίας Ποταπόβα μετά το τέλος του αγώνα της στο US Open, όπου αντιμετώπισε την Αμάντα Ανισίμοβα, προκάλεσε έντονα αρνητικά σχόλια. Η παίκτρια, η οποία αγωνίζεται για την Αυστρία, βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να σχολιάζουν την κίνησή της.

Η ίδια η Ποταπόβα δεν άργησε να απαντήσει στις επικρίσεις, δίνοντας τη δική της εκδοχή για το τι ακριβώς συνέβη στο γήπεδο. Το περιστατικό επισκίασε εν μέρει την επιτυχία της στον αγώνα, καθώς κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

Η αναπάντεχη νίκη και η πρόκριση

Η Αναστασία Ποταπόβα κατάφερε να κάνει την έκπληξη στο φετινό US Open, επικρατώντας της περσινής φιναλίστ, Αμάντα Ανισίμοβα. Ο αγώνας έληξε με σκορ 6-2, 7-5 υπέρ της Ποταπόβα, εξασφαλίζοντας της μια σημαντική νίκη.

Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την 25χρονη τενίστρια, καθώς για πρώτη φορά στην καριέρα της θα δώσει το «παρών» στον τέταρτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam. Η πορεία της στη διοργάνωση συνεχίζεται, με την επόμενη αντίπαλό της να είναι η Μίρα Αντρέεβα.

Η χειρονομία που προκάλεσε αντιδράσεις

Πέρα από την αγωνιστική της επιτυχία, η Ποταπόβα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής για μια χειρονομία που έκανε μετά το τέλος του αγώνα. Η κίνηση αυτή, η οποία έγινε τη στιγμή που η Αμερικανίδα Ανισίμοβα αποχωρούσε από το γήπεδο «Louis Armstrong», χαρακτηρίστηκε ως ειρωνικός χαιρετισμός.

Η συγκεκριμένη χειρονομία της παίκτριας, ρωσικής καταγωγής που αγωνίζεται για την Αυστρία, σχολιάστηκε αρνητικά από μεγάλο μέρος του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την κίνηση, θεωρώντας την ανάρμοστη για αθλητικό γεγονός.

Η απάντηση της Ποταπόβα στα σχόλια

Αντιμέτωπη με τον καταιγισμό των αρνητικών σχολίων, η Αναστασία Ποταπόβα επέλεξε να απαντήσει άμεσα, χρησιμοποιώντας τη σελίδα της στο Instagram. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, θέλησε να δώσει τη δική της εξήγηση για το περιστατικό και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

Στην ανάρτησή της, η τενίστρια ανέφερε: «Δέχομαι τόσες πολλές ερωτήσεις σχετικά με το χαιρετισμό μου, ως "αντίο" μετά τον αγώνα. Θέλεις να κάνεις τσίρκο τα πάντα. Χαιρέτησα τον φίλο μου, ο οποίος καθόταν εκεί και με υποστήριζε. Απλώς να είστε πιο χαλαροί, παιδιά, αλλά υποθέτω ότι οι haters θα μισήσουν».

Το παρασκήνιο της κίνησης

Με τη δήλωσή της, η Ποταπόβα προσπάθησε να αποκαταστήσει την αλήθεια πίσω από τη χειρονομία της, δηλώνοντας ότι δεν απευθυνόταν στην αντίπαλό της, όπως αρχικά ερμηνεύτηκε. Η εξήγησή της επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι χαιρετούσε έναν φίλο της που βρισκόταν στις κερκίδες και την υποστήριζε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η παίκτρια κάλεσε το κοινό να είναι πιο χαλαρό και να μην βλέπει «τσίρκο» πίσω από κάθε κίνηση, υπονοώντας ότι η αντίδραση ήταν υπερβολική. Παράλληλα, έκλεισε την απάντησή της με μια φράση που υποδηλώνει την αποδοχή της κριτικής από όσους έχουν αρνητική διάθεση, δηλώνοντας πως «οι haters θα μισήσουν».

Με πληροφορίες από: Gazzetta