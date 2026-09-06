Σερβέτ: Περιμένουμε την απάντηση της ΑΕΚ στη νέα πρόταση για Κουτέσα

Η μεταγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα από την ΑΕΚ στην ελβετική Σερβέτ έχει εξελιχθεί σε μια περίπλοκη υπόθεση, με την ελβετική ομάδα να επιδιώκει την τροποποίηση των όρων της συμφωνίας. Ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, Τζον Γουίλιαμς, προχώρησε σε νέες δηλώσεις, αναφέροντας ότι η ομάδα του έχει καταθέσει νέα πρόταση στην ΑΕΚ και αναμένει την απάντησή της. Η κατάσταση αυτή έρχεται μετά από δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 28χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός να επιστρέψει στην Ένωση.

Οι δηλώσεις του Τζον Γουίλιαμς

Ο Τζον Γουίλιαμς, αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, μίλησε στο ελβετικό τηλεοπτικό κανάλι Blue Sport, δίνοντας λεπτομέρειες για την πορεία της μεταγραφής του Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Γουίλιαμς υποστήριξε πως η Σερβέτ έχει ήδη συμφωνήσει με τον παίκτη, αλλά περιμένει την απάντηση της ΑΕΚ στην τροποποιημένη πρόταση.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να επιμένει να παραμείνουν τα πράγματα όπως ήταν αρχικά, καθώς αυτό δεν αποτελούσε μέρος της διαπραγματευθείσας συμφωνίας. Επίσης, ο Γουίλιαμς εξέφρασε την άποψη ότι η ΑΕΚ δεν σέβεται τη Σερβέτ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τη Σερβέτ σαν... αγελάδα για άρμεγμα. Δεν έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ μας σέβεται».

Το ζήτημα των ιατρικών εξετάσεων και οι τροποποιήσεις

Σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της Σερβέτ, οι αλλαγές στους όρους της συμφωνίας προέκυψαν μετά τις ιατρικές εξετάσεις του Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι «προέκυψε ένα μικρό ζήτημα κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων».

Αυτός ο παράγοντας οδήγησε την ελβετική ομάδα να τροποποιήσει τους όρους της διαπραγμάτευσης, καθώς η κατάσταση, όπως ανέφερε, «δεν ανταποκρινόταν σε όσα είχαν συμφωνηθεί με την ΑΕΚ».

Η νέα πρόταση της Σερβέτ στην ΑΕΚ

Ο Τζον Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι η Σερβέτ έχει μειώσει την αρχική της πρόταση προς την ΑΕΚ για την απόκτηση του Κουτέσα. Η αρχική προσφορά ανερχόταν στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η νέα πρόταση έχει διαμορφωθεί στις 600.000 ευρώ.

Παράλληλα, μειώθηκε και η προτεινόμενη διάρκεια του συμβολαίου του παίκτη. Από τα πέντε χρόνια που είχαν αρχικά προταθεί, η Σερβέτ επιθυμεί πλέον να τον αποκτήσει για τρία χρόνια. Ο Γουίλιαμς δήλωσε πως η ομάδα του εξακολουθεί να θέλει τον παίκτη, παρά τις αλλαγές στους όρους.

Η θέση της ΑΕΚ και το χρονικό όριο

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, είχε αναφέρει χθες μετά το παιχνίδι με τον Άρη, ότι ο Ντέρεκ Κουτέσα είναι πιθανό να επιστρέψει στην ομάδα και η μεταγραφή να μην ολοκληρωθεί. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την αβεβαιότητα που επικρατεί από την πλευρά της ελληνικής ομάδας.

Ο Γουίλιαμς ανέφερε ότι η Σερβέτ έστειλε τη νέα της πρόταση πριν από 48 ώρες, αλλά δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση από την ΑΕΚ. Τόνισε ότι «τώρα η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της ΑΕΚ».

Η επιθυμία της Σερβέτ και η λήξη της προθεσμίας

Παρά τις δυσκολίες, ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ επανέλαβε την επιθυμία της ελβετικής ομάδας να ολοκληρώσει τη συμφωνία. «Αυτό δεν αλλάζει την επιθυμία μας να τον αποκτήσουμε. Εξακολουθούμε να θέλουμε να τον φέρουμε στην ομάδα», δήλωσε ο Γουίλιαμς.

Ωστόσο, ο χρόνος πιέζει, καθώς η μεταγραφική περίοδος στην Ελβετία κλείνει την Τρίτη. Ο Γουίλιαμς υπογράμμισε την έλλειψη χρόνου, δηλώνοντας: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η μεταγραφική περίοδος κλείνει σε 48 ώρες. Δεν αλλάζουμε την πρότασή μας». Η Σερβέτ επιθυμεί να ολοκληρώσει το deal πριν την Τρίτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit