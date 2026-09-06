Διψήφιοι οι Μόουζες Ράιτ και Άλεκ Πίτερς στο ημίχρονο του μικρού τελικού της Αρμάνι Μιλάνο

Οι Μόουζες Ράιτ και Άλεκ Πίτερς ξεχώρισαν ως οι πρώτοι σκόρερ για την Αρμάνι Μιλάνο, σημειώνοντας διψήφιο αριθμό πόντων στο πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού του «CRETE IBT». Η αναμέτρηση διεξάγεται στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου, με την ιταλική ομάδα να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε.

Η εντυπωσιακή παρουσία των Ράιτ και Πίτερς

Οι Μόουζες Ράιτ και Άλεκ Πίτερς, αμφότεροι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερα δυναμική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού. Η συμβολή τους στο σκοράρισμα της Αρμάνι Μιλάνο ήταν καθοριστική, καθώς οι δύο παίκτες πέτυχαν συνολικά 22 από τους 40 πόντους της ομάδας τους.

Αυτή η επίδοση τους ανέδειξε σε βασικούς πρωταγωνιστές για την ιταλική ομάδα, διατηρώντας την ανταγωνιστική απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Η ικανότητά τους να βρίσκουν το καλάθι από διάφορες θέσεις του γηπέδου ήταν εμφανής, προσφέροντας σημαντικές επιθετικές λύσεις.

Η αποτελεσματικότητα του Μόουζες Ράιτ

Ο Αμερικανός σέντερ, Μόουζες Ράιτ, έδειξε την επιθετική του δεινότητα, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με 12 πόντους. Η ευστοχία του ήταν αξιοσημείωτη, καθώς σημείωσε 3/5 δίποντα, ενώ ήταν αλάνθαστος τόσο από τη γραμμή του τριπόντου με 1/1, όσο και από τις ελεύθερες βολές με 3/3.

Ο Ράιτ αγωνίστηκε για 10 λεπτά κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, αξιοποιώντας πλήρως τον χρόνο συμμετοχής του. Η παρουσία του κάτω από τα καλάθια και η ικανότητά του στο σκοράρισμα συνέβαλαν σημαντικά στην επιθετική λειτουργία της Αρμάνι Μιλάνο.

Η συνεισφορά του Άλεκ Πίτερς

Ο Άλεκ Πίτερς, επίσης πρώην «ερυθρόλευκος», προσέφερε 10 πόντους στην Αρμάνι Μιλάνο στο πρώτο ημίχρονο. Η επίδοσή του περιλάμβανε 2/2 δίποντα και 2/4 τρίποντα, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να σκοράρει αποτελεσματικά από διάφορες αποστάσεις.

Ο Πίτερς βρέθηκε στο παρκέ για 8 λεπτά, δείχνοντας την άμεση επίδρασή του στο παιχνίδι της ομάδας. Η συμβολή του, τόσο από κοντινή όσο και από μακρινή απόσταση, ήταν καθοριστική για την προσπάθεια της Αρμάνι Μιλάνο να παραμείνει κοντά στο σκορ.

Το σκηνικό του μικρού τελικού στην Κρήτη

Ο μικρός τελικός του «CRETE IBT» διεξάγεται στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου, ένα γήπεδο που φιλοξενεί σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο και τη Φενέρμπαχτσε προσφέρει πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε με τη Φενέρμπαχτσε να προηγείται της Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 43-40. Αυτό το οριακό προβάδισμα υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητα και την ένταση του αγώνα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την τρίτη θέση του τουρνουά.

Οι εξελίξεις στον μεγάλο τελικό

Εκτός από τον μικρό τελικό, το «CRETE IBT» κορυφώνεται με τον μεγάλο τελικό του τουρνουά. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει αργότερα, στις 20:30, ολοκληρώνοντας τις αγωνιστικές δραστηριότητες της διοργάνωσης και αναδεικνύοντας τον πρωταθλητή του «CRETE IBT».

Με πληροφορίες από: Gazzetta