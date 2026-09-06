Η Formula 1 στην τελική ευθεία με έντεκα αγώνες

Η Formula 1 εισέρχεται στην τελική της ευθεία, με έντεκα αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν του 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία triple-headers και εκτείνεται σε τρεις διαφορετικές ηπείρους, γεγονός που αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές οδηγών και ομάδων. Ο χρόνος ξεκούρασης θα είναι ελάχιστος, καθιστώντας το φινάλε του πρωταθλήματος ιδιαίτερα απαιτητικό.

Η τελική φάση της σεζόν

Μετά την ολοκλήρωση του Ιταλικού Grand Prix στη Μόντσα, η Formula 1 ξεκινά την τελική της φάση για την αγωνιστική περίοδο του 2026. Συνολικά, έντεκα ακόμη αγώνες έχουν προγραμματιστεί, διαμορφώνοντας ένα πυκνό και απαιτητικό καλεντάρι. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από την ένταση και την απουσία μεγάλων διαλειμμάτων, καθώς οι ομάδες και οι οδηγοί θα πρέπει να διαχειριστούν διαδοχικές αναμετρήσεις σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία triple-headers, δηλαδή τρεις συνεχόμενους αγώνες χωρίς ενδιάμεση διακοπή, κάτι που επιβαρύνει σημαντικά τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση των συμμετεχόντων. Η διαχείριση της κόπωσης και η διατήρηση της απόδοσης σε υψηλά επίπεδα θα αποτελέσουν κρίσιμους παράγοντες για την έκβαση του πρωταθλήματος.

Οι πρώτοι αγώνες μετά τη Μόντσα

Αμέσως μετά τον αγώνα στην Ιταλία, το πρωτάθλημα μεταφέρεται στην Ισπανία για το Grand Prix της Μαδρίτης. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί στο νέο Madring, από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, με την ώρα έναρξης στην Ελλάδα να έχει οριστεί στις 16:00. Πρόκειται για μια σημαντική αναμέτρηση που θα δώσει τον τόνο για το τι μέλλει γενέσθαι στην τελική ευθεία.

Στη συνέχεια, η Formula 1 θα ταξιδέψει στο Μπακού για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 24-26 Σεπτεμβρίου. Οι φίλοι του αθλήματος στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την έναρξη του αγώνα στις 15:00. Αυτοί οι δύο αγώνες αποτελούν το πρώτο σκέλος της τελικής φάσης, πριν το πρωτάθλημα μπει σε ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς.

Τα triple-headers και οι προκλήσεις

Ένα από τα πιο απαιτητικά κομμάτια του προγράμματος είναι το πρώτο triple-header, το οποίο περιλαμβάνει τρεις διαδοχικούς αγώνες χωρίς ανάπαυση. Η αρχή γίνεται με το Grand Prix του Μπαχρέιν στη Μαλαισία, που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στην Ελλάδα στις 10:00. Ακολουθεί άμεσα το Grand Prix της Σιγκαπούρης, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Το triple-header ολοκληρώνεται με τον αγώνα στις ΗΠΑ, στο Austin, ο οποίος έχει οριστεί για το διάστημα 23-25 Οκτωβρίου. Αυτή η σειρά αγώνων, σε συνδυασμό με τις μεγάλες μετακινήσεις μεταξύ των ηπείρων, αναμένεται να δοκιμάσει όσο ποτέ άλλοτε τη φυσική και ψυχολογική αντοχή των οδηγών, καθώς και την αποτελεσματικότητα των ομάδων στην προσαρμογή και την επίλυση προβλημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το κλείσιμο της σεζόν

Μετά το πρώτο triple-header, το πρωτάθλημα συνεχίζεται με το Grand Prix του Μεξικού, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου. Ακολουθεί το Grand Prix της Βραζιλίας, στην πίστα του Ίντερλάγκος, από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου. Η αγωνιστική δράση θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο Λας Βέγκας, για τον αγώνα που είναι προγραμματισμένος από τις 19 έως τις 22 Νοεμβρίου.

Οι τελευταίοι αγώνες της σεζόν περιλαμβάνουν το Grand Prix του Κατάρ, που θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου. Η αυλαία του πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2026 θα πέσει στο Άμπου Ντάμπι, με τον αγώνα να λαμβάνει χώρα από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου. Αυτό το εντατικό φινάλε υπόσχεται συγκλονιστικές αναμετρήσεις και αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta