Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Βαλένθια με 5-0 στο «Μεστάγια»

Η Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης στο «Μεστάγια», επικρατώντας της Βαλένθια με το εμφατικό 5-0. Οι «Μπλαουγκράνα» συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους στην 5η αγωνιστική της La Liga, αφήνοντας τις «Νυχτερίδες» του Κορμπεράν χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Φλικ έφυγε με το «διπλό» από μία έδρα που «κόχλαζε» κατά του προέδρου της γηπεδούχου ομάδας.

Δυναμικό ξεκίνημα και πρώτο γκολ

Η Μπαρτσελόνα μπήκε στον αγώνα με το πόδι πατημένο στο γκάζι, δείχνοντας από τα πρώτα λεπτά την πρόθεσή της να πάρει τον έλεγχο κόντρα στη Βαλένθια. Η κυριαρχία των φιλοξενούμενων δεν άργησε να μετατραπεί σε γκολ, καθώς στο 6ο λεπτό ο Γιαμάλ κινήθηκε από τα δεξιά.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δέχθηκε κάθετη πάσα από τον Φερμίν Λόπεθ και με ένα ωραίο αριστερό πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα Ντιμιτριέφσκι, ανοίγοντας το σκορ σε 0-1. Λίγα λεπτά αργότερα, οι «Μπλαουγκράνα» έστειλαν ξανά την μπάλα στα δίχτυα με τον Γιαμάλ, ωστόσο το VAR ακύρωσε το τέρμα για οφσάιντ. Και στις δύο φάσεις, ο Ντιμιτριέφσκι φάνηκε να μην έχει την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση.

Διαμαρτυρίες οπαδών και δεύτερο τέρμα

Παρά τις προσπάθειες της Βαλένθια να ισορροπήσει το παιχνίδι, η ομάδα του Χάνσι Φλικ διατηρούσε τον απόλυτο έλεγχο, φτάνοντας με ευκολία έξω από την περιοχή των γηπεδούχων. Στο 19ο λεπτό, το «Μεστάγια» γνώρισε αναταραχή, καθώς οι οπαδοί της Βαλένθια εισήλθαν στις εξέδρες μετά από διαμαρτυρία τους έξω από το γήπεδο, στρεφόμενοι κατά του προέδρου Πίτερ Λιμ.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 22ο λεπτό, ήρθε και το δεύτερο χτύπημα για τους γηπεδούχους. Ο Γκόρντον βρήκε τον Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος τελείωσε ιδανικά τη φάση με το αριστερό του πόδι, ανεβάζοντας το σκορ στο 0-2 υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Προσπάθειες Βαλένθια και ανάπαυλα

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν στο γρήγορο προβάδισμα της Μπαρτσελόνα, με τον Ντανζουμά να αναδεικνύεται ως ο πιο επικίνδυνος παίκτης τους. Ο Ολλανδός απείλησε την εστία των φιλοξενούμενων, όμως ο τερματοφύλακας Ζοάν Γκαρθία ήταν σε ετοιμότητα και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, η Μπαρτσελόνα συνέχισε να πιέζει για να πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Ωστόσο, αυτή τη φορά ο Ντιμιτριέφσκι δήλωσε «παρών» και κατάφερε να κρατήσει το σκορ στο 0-2 μέχρι την ανάπαυλα, αποτρέποντας περαιτέρω αύξηση της διαφοράς.

Επίδειξη δύναμης στο δεύτερο μέρος

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε στο ίδιο μήκος κύματος, με την Μπαρτσελόνα να διατηρεί την υπεροχή της. Στο 50ό λεπτό, ο Φερμίν Λόπεθ έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση, βρίσκοντας τον Ραφίνια. Ο Βραζιλιάνος, από κοντινή απόσταση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας το σκορ σε 0-3.

Οι Καταλανοί συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και αναζήτησαν και τέταρτο γκολ, το οποίο και ήρθε. Ο Ντάνι Όλμο βρήκε τον Πέδρι μέσα στην περιοχή, και ο Ισπανός με ψύχραιμο δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στη γωνία για το 0-4. Το «κερασάκι στην τούρτα» μπήκε στο 84ο λεπτό, όταν ο Γιαμάλ σκόραρε ξανά, «κλειδώνοντας» το τελικό 5-0.

Η εικόνα των ομάδων και οι συνθέσεις

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Χάνσι Φλικ έκανε το 4/4 νίκες, επιδεικνύοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Στον αντίποδα, η Βαλένθια του Κορμπεράν παραμένει χωρίς νίκη, έχοντας μπροστά της αρκετό δρόμο για να αλλάξει την εικόνα της στο πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής:

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ντιμιτριέβσκι, Μαφέο (53’ Έλιοτ), Αρνάου Μαρτίνεθ, Πεπέλου (53’ Τάρεγκα), Ντιακαμπί (63’ Σάτο), Βάθκεθ (53’ Γκαγιά), Ντιένγκ, Οτόρμπι (76’ Ντούρο), Ούγκρινιτς, Γκέρα (63’ Κόρδοβα), Ντανζουμά.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί (62’ Κρίστενσεν), Χεράρδ Μαρτίν, Έρικ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta