Ο Κίμι Αντονέλι νικητής στη Μόντσα, έγραψε ιστορία από την 19η θέση

Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία κατακτώντας μια τεράστια νίκη στο Grand Prix Ιταλίας της Formula 1, αφήνοντας πίσω του τον Τζορτζ Ράσελ. Ο νεαρός Ιταλός οδηγός, ο οποίος ξεκίνησε τον αγώνα από την 19η θέση, πλησίασε ακόμα περισσότερο στον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2026. Στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκε ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο ιστορικός θρίαμβος του Αντονέλι στη Μόντσα

Το Grand Prix Ιταλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026 θα μείνει στην ιστορία ως ο αγώνας που ένας Ιταλός οδηγός νίκησε μέσα στη Μόντσα έπειτα από 60 ολόκληρα χρόνια. Ο Κίμι Αντονέλι, με μια μαγική εμφάνιση, κατάφερε να πάρει την έβδομη φετινή του νίκη, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να ξεκινήσει τον αγώνα από την 19η θέση της εκκίνησης.

Ο νεαρός Ιταλός πραγματοποίησε έναν τέλειο αγώνα, εκμεταλλευόμενος άριστα την κόκκινη σημαία και το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας (VSC). Η τρομερή του ταχύτητα, σε συνδυασμό με την ανωτερότητα της Mercedes στον «Ναό της Ταχύτητας», όπως αποκαλείται η πίστα της Μόντσα, τον οδήγησαν σε μια επικράτηση που ενθουσίασε τους συμπατριώτες του στις εξέδρες. Η νίκη του Αντονέλι έκανε τους Ιταλούς φιλάθλους να ξεχάσουν τον «άχρωμο» αγώνα της Ferrari μέσα στην ίδια της την έδρα.

Η μάχη στην κορυφή και η απόδοση της Mercedes

Ο Τζορτζ Ράσελ πάλεψε σκληρά για τη νίκη, την οποία χρειαζόταν όσο τίποτα άλλο, αλλά δεν μπόρεσε να απαντήσει στην επίθεση του Αντονέλι. Έτσι, αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, η οποία σίγουρα θεωρείται μια χαμένη ευκαιρία για τον Βρετανό οδηγό. Η σπουδαία απόδοση των μονοθεσίων της Mercedes επισκίασε κατά κάποιο τρόπο τον αγώνα του Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, με την τρίτη θέση, ανέβηκε στο βάθρο, αφήνοντας πίσω του τις δύο McLaren. Η εμφάνιση της Mercedes, με τον Αντονέλι στην πρώτη και τον Ράσελ στη δεύτερη θέση, υπογράμμισε την κυριαρχία της ομάδας στην πίστα της Μόντσα.

Δράμα και απογοήτευση για τη Ferrari

Μεγάλη απογοήτευση επικράτησε στις τάξεις της Ferrari, καθώς ο αγώνας στην έδρα της δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν οι τιφόζι. Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε στην έκτη θέση, ενώ ο ομόσταβλός του, Σαρλ Λεκλέρ, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα, μένοντας εκτός μετά από έξοδο στην Parabolica στο ξεκίνημα.

Το δράμα για τους τιφόζι ξεκίνησε αμέσως στην πρώτη στροφή. Ο Χάμιλτον επιχείρησε να περάσει από την εσωτερική τον Λεκλέρ, με τον Μονεγάσκο να υπερασπίζεται σκληρά τη γραμμή του. Αυτή η κίνηση οδήγησε στο σπρώξιμο του Βρετανού εκτός πίστας στην έξοδο της chicane. Η επαφή κόστισε ακριβά στον Χάμιλτον, ο οποίος έπεσε στην ένατη θέση, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία του στον ασύρματο.

Οι πρώτοι γύροι και η στρατηγική των ελαστικών

Τα φώτα της εκκίνησης έσβησαν με τον poleman Πιερ Γκασλί να κρατάει οριακά πίσω του τον Τζορτζ Ράσελ. Ωστόσο, η καταστροφή για τη Scuderia ολοκληρώθηκε στον δεύτερο γύρο. Ενώ ο Ράσελ είχε ήδη προσπεράσει τον Γκασλί στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού παίρνοντας την πρωτοπορία, ο Σαρλ Λεκλέρ μαχόταν με τον Όσκαρ Πιάστρι για την τέταρτη θέση.

Στην έξοδο της Parabolica, ο Μονεγάσκος έχασε εντελώς τον έλεγχο της Ferrari, διέσχισε την αμμοπαγίδα και καρφώθηκε με σφοδρότητα στον εξωτερικό τοίχο. Ο οδηγός βγήκε σώος από τα συντρίμμια, όμως η σφοδρότητα του ατυχήματος και οι ζημιές στις μπαριέρες ανάγκασαν τη διεύθυνση του αγώνα να βγάλει αμέσως την κόκκινη σημαία. Η διακοπή αυτή έδωσε σε όλους τη δυνατότητα για ελεύθερη αλλαγή ελαστικών, με τον Φερστάπεν να είναι ο μόνος από τους πρωτοπόρους που ρίσκαρε επιλέγοντας τη μέση γόμα αντί της σκληρής. Στην επανεκκίνηση, ο Ράσελ κράτησε την πρώτη θέση από τον Γκασλί.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta