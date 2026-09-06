Super League 2: Νικηφόρο ξεκίνημα για τον Πανιώνιο, ισοπαλίες σε ΑΕΛ και Νέστο

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε με το «δεξί» τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη φετινή Super League 2, επικρατώντας του Αστέρα Β' AKTOR με σκορ 2-0. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη Νέα Σμύρνη, με τον Γιώργο Μάναλη να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής, σημειώνοντας και τα δύο τέρματα της ομάδας του. Παράλληλα, ισόπαλα έληξαν δύο ακόμα παιχνίδια της πρεμιέρας, με την ΑΕΛ και την Αναγέννηση Καρδίτσας να μοιράζονται τους βαθμούς, όπως και ο Νέστος Χρυσούπολης με τη Ζάκυνθο.

Νικηφόρο ξεκίνημα για τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος είναι η πρώτη ομάδα που πανηγύρισε τρίποντο στην τρέχουσα σεζόν της Super League 2. Ο «Ιστορικός» κατάφερε να επικρατήσει του Αστέρα Β' AKTOR με σκορ 2-0, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα του, τη Νέα Σμύρνη. Η νίκη αυτή δίνει έναν θετικό τόνο στο ξεκίνημα της σεζόν για την ομάδα, η οποία συγκαταλέγεται στα φαβορί του φετινού πρωταθλήματος.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιώργος Μάναλης, ο οποίος με δύο δικά του γκολ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Η αποτελεσματικότητα του Μάναλη αποδείχθηκε καθοριστική για την επικράτηση των Νεοσμυρνιωτών.

Η εξέλιξη του αγώνα στη Νέα Σμύρνη

Οι φιλοξενούμενοι από την Αρκαδία είχαν τις πρώτες καλές στιγμές του παιχνιδιού, προερχόμενες από εκτελέσεις κόρνερ. Συγκεκριμένα, ο Πομόνης στο 2ο λεπτό και ο Τριανταφυλλόπουλος στο 14ο λεπτό επιχείρησαν κεφαλιές, όμως αμφότεροι αστόχησαν, χάνοντας την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ για την ομάδα τους.

Τελικά, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να προηγηθούν στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Έπειτα από ένα γύρισμα του Γκαντέλιο στην περιοχή από την αριστερή πλευρά, ο Γιώργος Μάναλης με μια προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στον Πανιώνιο. Το δεύτερο γκολ για τον Πανιώνιο ήρθε στο 38ο λεπτό, όταν ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τριανταφυλλόπουλου στον Μάναλη. Ο ίδιος ο παίκτης ανέλαβε την εκτέλεση της «εσχάτης των ποινών» και ευστόχησε, διαμορφώνοντας το 2-0, σκορ που παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Πανιώνιο, ο προπονητής Φεράντο παρέταξε τους: Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Βενάρδος, Γκαντέλιο, Μπαΐνοβιτς, Ντίας (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 74′ από τον Παυλόπουλο), Χατζηστραβός (αντικαταστάθηκε στο 62′ από τον Στούπη), Μπαϊραμίδης (αντικαταστάθηκε στο 74′ από τον Μούργο), Μάναλης (αντικαταστάθηκε στο 86′ από τον Αλεξανδράκη) και Ταβάρες (αντικαταστάθηκε στο 62′ από τον Μόρσεϊ).

Από την πλευρά του Αστέρα Β' AKTOR, ο προπονητής Κοντοές επέλεξε τους: Νικοπολίδης, Σπυράκος, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης (αντικαταστάθηκε στο 83′ από τον Ρουμελιώτη), Μεταξάς, Καλόγηρος (αντικαταστάθηκε στο 70′ από τον Κολιμάτσης), Κύρκος (αντικαταστάθηκε στο 59′ από τον Γραμμένο), Αλεχάντρο, Φρίμπονγκ (αντικαταστάθηκε στο 70′ από τον Άρμστρονγκ) και Σιμόνι (αντικαταστάθηκε στο 59′ από τον Κόλα).

Ισοπαλία στο θεσσαλικό ντέρμπι

Ισόπαλο έληξε το θεσσαλικό ντέρμπι που διεξήχθη στην «AEL FC Arena», με την ΑΕΛ και την Αναγέννηση Καρδίτσας να μένουν στο 1-1. Οι Καρδιτσιώτες ήταν αυτοί που κατάφεραν να προηγηθούν στο 50ό λεπτό της αναμέτρησης, χάρη σε γκολ του Εντιαγέ. Η απάντηση της ΑΕΛ ήρθε στο 61ο λεπτό, όταν ο Καμπετσής ισοφάρισε σε 1-1, επαναφέροντας την ισορροπία στο σκορ.

Οι «Βυσσινί» είχαν την ευκαιρία να ανατρέψουν το σκορ και να πάρουν τη νίκη, όμως η προσπάθεια του Ζτούπη στο 80ό λεπτό σταμάτησε στο δοκάρι, στερώντας τους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από την ισοπαλία.

Οι συνθέσεις των θεσσαλικών ομάδων

Για την ΑΕΛ, ο προπονητής Οφρυδόπουλος επέλεξε τους: Βενετικίδης, Αγαπάκης (αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Σάκιτς), Μπούσης, Καραγιαννίδης (αντικαταστάθηκε στο 71′ λόγω τραυματισμού από τον Ρισβάνη), Τσελεπίδης, Τσιγγάρας, Αλμπάνης (αντικαταστάθηκε στο 72′ από τον Ζτούμπη), Κ. Παπαγεωργίου (αντικαταστάθηκε στο 82′ από τον Αντράντα), Νοικοκυράκης, Μακρής και Σίλβα (αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Καμπετσή).

Η Αναγέννηση Καρδίτσας, με προπονητή τον Χαραλαμπίδη, αγωνίστηκε με τους: Βάλενς, Ουές (αντικαταστάθηκε στο 67′ από τον Θ. Παπαγεωργίου), Σλιμόν, Ηλιάδης, Ομοϊγκούι (αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Εντιαγέ), Γκόλιας (αντικαταστάθηκε στο 78′ από τον Καραμπά), Βιτλής (αντικαταστάθηκε στο 60′ από τον Βουκαΐλοβιτς), Μεντιέτα, Ευαγγέλου (αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Θωμάι), Αναστασόπουλος και Μπιώτης.

Μοιρασιά βαθμών στη Χρυσούπολη

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση μεταξύ του Νέστου Χρυσούπολης και της Ζακύνθου, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Το παιχνίδι διεξήχθη στη Χρυσούπολη, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι είχαν μια σημαντική ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 32ο λεπτό, όταν η προσπάθεια του Πέτρου Γιακουμάκη σταμάτησε στο δοκάρι, στερώντας τους την ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα νωρίτερα στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta