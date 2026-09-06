Ο Ιβάν Σαββίδης: «Δεν πουλάω τον ΠΑΟΚ, την πίστη, την τιμή και την ποντιακή ψυχή μου»

Ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ και τη σχέση του με την ομάδα έστειλε ο Ιβάν Σαββίδης, απαντώντας προσωπικά στον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, Κώστα Σανίδη. Ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου του Βορρά» δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να πουλήσει τον σύλλογο, συνδέοντας αυτή τη στάση με την πίστη, την τιμή και την ποντιακή του ψυχή. Η επικοινωνία των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και την πορεία της ομάδας.

Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη για το μέλλον του ΠΑΟΚ

Στην απάντησή του προς τον Κώστα Σανίδη, ο Ιβάν Σαββίδης εμφανίστηκε αμετακίνητος ως προς το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τόνισε με έμφαση ότι δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει τον σύλλογο, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαββίδης δήλωσε: «Κώστα, ευχαριστώ! Ο Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός. Δεν πουλάω και δε θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την πίστη μου ούτε την τιμή μου ούτε την ποντιακή την ψυχή μου. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός. Ευχαριστώ, ξέρω ότι είσαι μαζί και κοντά. Πάντα φίλος, Ι.Σ.». Με αυτή τη δήλωση, ο Ιβάν Σαββίδης συνέδεσε άρρηκτα την παραμονή του στο «τιμόνι» του ΠΑΟΚ με τις προσωπικές του αξίες και την ποντιακή του καταγωγή.

Η επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ιβάν Σαββίδη και του Κώστα Σανίδη, προέδρου της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, ξεκίνησε με αφορμή τις πρόσφατες αλλαγές που πραγματοποιούνται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο κ. Σανίδης, στην αρχική του επικοινωνία, αναφέρθηκε παράλληλα στον Ελληνισμό του Πόντου και στην προσφορά του Ιβάν Σαββίδη, εκφράζοντας τη στήριξή του στον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ.

Ο κ. Σαββίδης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Σανίδη για τη στήριξή του. Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης είχε εκφράσει την αισοδοξία του για τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο της ομάδας.

Οι προσδοκίες για την πορεία του «δικεφάλου»

Ο Κώστας Σανίδης, στο μήνυμά του προς τον Ιβάν Σαββίδη, υπογράμμισε τη θετική πορεία που διαγράφει η ομάδα. «Οι ριζικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργούν πολλές προσδοκίες στον περήφανο λαό του», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι «η ομάδα είναι φανερό ότι ανεβαίνει επίπεδο και ζει μεγάλες στιγμές, που θα φανούν πιο έντονα στην πορεία».

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης σημείωσε ότι «μια πλειάδα νεαρών παικτών της κοσμούν ήδη μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης». Αυτές οι εξελίξεις, σύμφωνα με τον κ. Σανίδη, ενισχύουν την αισιοδοξία για το μέλλον του συλλόγου και δημιουργούν ένα κλίμα προσμονής για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

Ο Ελληνισμός του Πόντου και η προσφορά του Ιβάν Σαββίδη

Στο μήνυμά του, ο Κώστας Σανίδης έκανε ειδική αναφορά στον Ελληνισμό του Πόντου, συνδέοντας την κατάσταση του ΠΑΟΚ με την ιστορία του. «Παρόμοιες στιγμές είναι βέβαιο ότι θα ζούσε σήμερα και ο Ελληνισμός του Πόντου, εάν εκείνοι που είχαν τότε την όποια δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, είχαν και όραμα για αυτόν», ανέφερε. Επίσης, σημείωσε ότι ο Ιβάν Σαββίδης «εισέπραξες και εισπράττεις ακόμη και σήμερα αχαριστία και αγνωμοσύνη από διάφορες “θύρες”».

Ο κ. Σανίδης εξέπρασε τη λύπη του και τη δέσμευση ότι «δε θα ξεχάσουμε, διότι πιστεύουμε βαθιά ότι αγνοήθηκε, με σκοπιμότητα, η ύπαρξη του εμπνευσμένου παράγοντά μας, με μοναδικές ποντιακές ευαισθησίες, με διάθεση και τεράστια προσφορά στη χώρα που θα μας οδηγούσε με βεβαιότητα από τον μαρασμό που ζούμε σήμερα στον δρόμο της λύτρωσης». Καταλήγοντας, τόνισε την πίστη του: «Εμείς θα συνεχίσουμε να θέτουμε στόχους και να αγωνιζόμαστε με την ίδια πίστη για την επίτευξή τους. Ο Θεός είναι μεγάλος και είναι μαζί μας και εμείς μαζί σου».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit