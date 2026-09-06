Ισοπαλία-θρίλερ στην Premier League: Η Έβερτον ισοφάρισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 96'

Η Έβερτον και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 σε ένα δραματικό παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της Premier League. Οι γηπεδούχοι, τα «ζαχαρωτά», κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 96ο λεπτό με ένα εντυπωσιακό γκολ του Μέιτλαντ-Νάιλς, σοκάροντας τους «κόκκινους διαβόλους». Το αποτέλεσμα διαμόρφωσε μια αναμέτρηση με συνεχείς ανατροπές στο σκορ.

Το πρώτο ημίχρονο και το αρχικό προβάδισμα

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, παρά το γεγονός ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσιάστηκε συνολικά πιο απειλητική. Οι «Reds» άγγιξαν νωρίς το γκολ, μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Μπρούνο Φερνάντες σημάδεψε το δοκάρι της εστίας της Έβερτον. Ωστόσο, στη συνέχεια επέλεξαν ένα αρκετά ασφαλές παιχνίδι, με το παιχνίδι να κινείται κυρίως στον χώρο του κέντρου και τις δύο ομάδες να έχουν από μόλις μία τελική στον στόχο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε ιδανικά το δεύτερο μέρος, βρίσκοντας δίχτυα στην πρώτη της επίθεση. Συγκεκριμένα, στο 46ο λεπτό, ο Μπουμό πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-0, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Κάρικ στην έδρα της Έβερτον.

Η αντίδραση της Έβερτον και η πρώτη ισοφάριση

Οι γηπεδούχοι, τα «ζαχαρωτά», ανέβασαν την πίεσή τους μετά το γκολ που δέχτηκαν. Η Έβερτον προσπάθησε να εκμεταλλευθεί το τελευταίο καλό τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου, με την κεφαλιά του Μπαρί να μην βρίσκει στόχο. Στο δεύτερο μέρος, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να «σφραγίσει» τη νίκη στο 61ο λεπτό, όταν από την υπέροχη πάσα του Ράσφορντ, ο Ταρκόφσκι με τρομερή τοποθέτηση δεν άφησε τον Κούνια να σκοράρει.

Η συνέχεια του αγώνα ανήκε στην Έβερτον, καθώς τα «ζαχαρωτά» εκμεταλλεύτηκαν την αδικαιολόγητη οπισθοχώρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και απείλησαν την εστία της. Τόσο ο Μπαρί όσο και ο Τζόνσον δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα στις προσπάθειές τους. Ωστόσο, η ισοφάριση ήρθε στο 83ο λεπτό, όταν ο Τζορτζ με ένα καταπληκτικό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης, διαμορφώνοντας το 1-1 και βάζοντας μπελάδες στην ομάδα του Κάρικ.

Νέο προβάδισμα για τους «κόκκινους διαβόλους»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντέδραξε άμεσα στην ισοφάριση. Σε έναν εξαιρετικό συνδυασμό, στο 88ο λεπτό, ο Μπρούνο Φερνάντες είδε τον Σο και από τη σέντρα του τελευταίου, ο Σέσκο με καρφωτή κεφαλιά πέτυχε το 2-1, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στους «κόκκινους διαβόλους».

Παρά το γεγονός ότι η Γιουνάιτεντ πήρε ξανά το προβάδισμα, οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Η Μάντσεστερ φρόντισε να γυρίσει πίσω, δίνοντας εκ νέου ευκαιρίες στην Έβερτον, η οποία συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση.

Δραματική ισοφάριση στις καθυστερήσεις

Το παιχνίδι έφτασε σε ένα δραματικό φινάλε. Στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, στο 95ο λεπτό σύμφωνα με το ένα ρεπορτάζ και στο 96ο λεπτό σύμφωνα με το άλλο, ο Μέιτλαντ-Νάιλς πέτυχε ένα υπέροχο γκολ. Με έναν «κεραυνό» ή «βολίδα», όπως περιγράφεται, ο ποδοσφαιριστής της Έβερτον διαμόρφωσε το τελικό 2-2, σοκάροντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και χαρίζοντας τον βαθμό στην ομάδα του.

Αυτό το τρομερό γκολ στις καθυστερήσεις έφερε στα ίσα το ματς, ολοκληρώνοντας μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση και ανατροπές, όπου η Έβερτον αρνήθηκε να χάσει στην έδρα της.

Η βαθμολογική θέση των ομάδων

Μετά την ισοπαλία αυτή, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 11η θέση της Premier League, έχοντας συγκεντρώσει 4 βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, η Έβερτον, με τους 5 βαθμούς που έχει, καταλαμβάνει την 8η θέση στον πίνακα της βαθμολογίας.

Το αποτέλεσμα αυτό αφήνει και τις δύο ομάδες με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς η Γιουνάιτεντ έχασε την ευκαιρία να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο εκτός έδρας, ενώ η Έβερτον πανηγύρισε έναν πολύτιμο βαθμό που κέρδισε κυριολεκτικά στο φινάλε.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta