Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιρανού κεντρικού Μαχντί Τζέλβε

Η ομάδα βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιρανό κεντρικό, Μαχντί Τζέλβε. Ο αθλητής θα ενισχύσει τους «ασπρόμαυρους» για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η μεταγραφή αυτή έρχεται να προστεθεί στις κινήσεις ενίσχυσης του συλλόγου της Θεσσαλονίκης, με τον Ιρανό κεντρικό να επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, ο Μαχντί Τζέλβε, γεννημένος στις 21 Μαΐου 2001 στο Ιράν, θα αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού. Το ύψος του αθλητή ανέρχεται στα 208 εκατοστά, προσδίδοντας δυναμική παρουσία πάνω από το φιλέ και αποτελώντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα.

Η συνεργασία μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ιρανού κεντρικού έχει οριστικοποιηθεί για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, σηματοδοτώντας μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του τμήματος βόλεϊ ανδρών του συλλόγου. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνεχίζει έτσι τις μεταγραφικές της κινήσεις με στόχο την ενίσχυση του δυναμικού της.

Η πορεία του Μαχντί Τζέλβε σε Ελλάδα και εξωτερικό

Ο Μαχντί Τζέλβε ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στο Ιράν, αγωνιζόμενος στη Super League της χώρας του. Στη συνέχεια, άνοιξε τα φτερά του για το εξωτερικό, όπου απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα.

Τη σεζόν 2023-2024, ο Ιρανός κεντρικός αγωνίστηκε στην Τουρκία με τη φανέλα της Fenerbahçe. Εκεί, είχε συμμετοχή τόσο στο τουρκικό πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο, δείχνοντας τις ικανότητές του σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, 2024-2025, ο Τζέλβε μετακόμισε στην Ελλάδα, όπου αγωνίστηκε για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αποκτώντας έτσι γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος και των ιδιαιτεροτήτων του.

Διεθνής εμπειρία και διακρίσεις

Πέρα από την πορεία του σε συλλογικό επίπεδο, ο Μαχντί Τζέλβε διαθέτει πλούσια διεθνή εμπειρία, καθώς έχει εκπροσωπήσει τις Εθνικές Ομάδες του Ιράν σε διάφορες διοργανώσεις. Έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, στο Volleyball Nations League, καθώς και σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα U21 και U19, αποδεικνύοντας την αξία του σε νεαρή ηλικία και σε διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον, ο Ιρανός κεντρικός έχει λάβει μέρος σε Ασιατικά Πρωταθλήματα και Ασιατικούς Αγώνες, κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις σε επίπεδο ηλικιακών Εθνικών Ομάδων. Αυτή η διεθνής παρουσία προσδίδει στον αθλητή ένα επιπλέον πλεονέκτημα, φέρνοντας στον ΠΑΟΚ έναν παίκτη με εμπειρία από υψηλού επιπέδου αναμετρήσεις και διεθνείς προκλήσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και δηλώσεις του αθλητή

Όσον αφορά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, ο Μαχντί Τζέλβε, με ύψος 2,08 μέτρα, διαθέτει επίθεση στα 3,70 μέτρα και μπλοκ στα 3,50 μέτρα. Αυτοί οι αριθμοί υποδηλώνουν έναν αθλητή με δυναμική παρουσία πάνω από το φιλέ, ικανό να προσφέρει αποτελεσματικότητα στην επίθεση και ποιότητα στο μπλοκ, στοιχεία που αναμένονται να ενισχύσουν σημαντικά την ομάδα του ΠΑΟΚ στην αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ο Μαχντί Τζέλβε εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα συνεργασία. «Η αλήθεια είναι ότι έχω εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας δημιουργήσει φιλίες και γνωρίζοντας το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος», ανέφερε. Ο αθλητής τόνισε επίσης ότι «Γνωρίζω ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα». Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Τζέλβε πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον ΠΑΟΚ, και θέλω να τα δώσω όλα ώστε να παίξω το καλύτερο βόλεϊ της καριέρας μου. Λατρεύω την Ελλάδα, την κουλτούρα των ανθρώπων και την συμπεριφορά τους. Εύχομαι μία πετυχημένη σεζόν!».

Με πληροφορίες από: Gazzetta