Δήλωση που θα συζητηθεί στο ΝΒΑ: Ο Μαξ Στρους παρομοίασε τον Ντάνκαν Ρόμπινσον με τον Στεφ Κάρι

Ο Μαξ Στρους προχώρησε σε μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις στον κόσμο του ΝΒΑ. Ο παίκτης παρομοίασε τον Ντάνκαν Ρόμπινσον με τον Στεφ Κάρι, τονίζοντας την ικανότητά του στο σουτ. Αυτή η τοποθέτηση του Στρους φέρνει στο προσκήνιο έναν διάλογο σχετικά με τους κορυφαίους σουτέρ της λίγκας.

Η δήλωση του Μαξ Στρους

Ο Μαξ Στρους, μιλώντας στο JB YT, εξέφρασε την άποψή του για τον Ντάνκαν Ρόμπινσον, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους καλύτερους σουτέρ που έχει δει ποτέ. Η δήλωση του Στρους αναμένεται να προκαλέσει θόρυβο, καθώς τοποθέτησε τον Ρόμπινσον στο ίδιο επίπεδο με τον Στεφ Κάρι, ο οποίος θεωρείται ευρέως ο κορυφαίος σουτέρ στον πλανήτη.

«Ο Ντάνκαν το έχει... ένας από τους καλύτερους που έχω δει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στρους. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Στεφ Κάρι, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Φαινομενικός». Αυτά τα λόγια υπογραμμίζουν την εκτίμηση του Στρους για τις ικανότητες του συμπαίκτη του.

Η επιρροή του Ρόμπινσον στον Στρους

Πέρα από την εκτίμηση για το σουτ του Ρόμπινσον, ο Μαξ Στρους αναφέρθηκε και στην προσωπική του επιρροή. Ο Στρους δήλωσε ότι ο Ντάνκαν Ρόμπινσον τον ενέπνευσε να γίνει καλύτερος σκόρερ. Η σχέση τους φαίνεται να είναι βαθύτερη, καθώς ο Στρους περιέγραψε πως ο Ρόμπινσον τον πήρε υπό την προστασία του από τη στιγμή που έφτασε στην ομάδα.

«Με ενέπνευσε να γίνω καλύτερος σκόρερ, σαν να με πήρε υπό την προστασία του από τη στιγμή που έφτασα εκεί», είπε ο Στρους. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως ο Ρόμπινσον «ήταν υπέροχος για την καριέρα μου και ένας από τους καλύτερους σουτέρ που έχω δει ποτέ στο μπάσκετ». Αυτά τα σχόλια αναδεικνύουν τον ρόλο του Ρόμπινσον όχι μόνο ως σουτέρ, αλλά και ως μέντορα.

Τα ποσοστά των δύο παικτών στα τρίποντα

Παρά τη σύγκριση που έκανε ο Μαξ Στρους, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν κάποιες διαφορές στα ποσοστά των δύο παικτών στα τρίποντα. Ο Στεφ Κάρι, ο οποίος έχει ανεβάσει το τρίποντο σε άλλο επίπεδο, σουτάρει με ένα εντυπωσιακό 42% στην καριέρα του στο ΝΒΑ. Το ποσοστό αυτό τον καθιστά έναν από τους πιο αποτελεσματικούς σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντάνκαν Ρόμπινσον σουτάρει με 39% στα τρίποντα στην καριέρα του. Αν και το ποσοστό του Ρόμπινσον είναι επίσης υψηλό και αξιοσημείωτο, ο Κάρι διατηρεί ένα προβάδισμα σε αυτόν τον τομέα. Η διαφορά αυτή, ωστόσο, δεν αναιρεί την εκτίμηση του Στρους για τις ικανότητες του Ρόμπινσον.

Ο Στεφ Κάρι, ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία

Ο Στεφ Κάρι δεν είναι απλώς ένας εξαιρετικός σουτέρ, αλλά θεωρείται ο κορυφαίος του πλανήτη, έχοντας πάει το τρίποντο σε άλλο επίπεδο. Η ικανότητά του να κάνει το σουτ να μοιάζει τόσο εύκολο είναι κάτι που τον ξεχωρίζει. Η κυριαρχία του στο τρίποντο επιβεβαιώνεται και από τα ρεκόρ που κατέχει στη λίγκα.

Ο Κάρι βρίσκεται με διαφορά στην κορυφή της λίστας των παικτών με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ. Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει 4.248 εύστοχα τρίποντα, ένα επίτευγμα που τον καθιστά τον απόλυτο ρέκορντμαν σε αυτή την κατηγορία. Αυτό το στατιστικό ενισχύει τη θέση του ως σημείο αναφοράς για όλους τους σουτέρ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta