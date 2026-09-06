Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με νίκη και 100άρα στα φιλικά προετοιμασίας

Η Μπαρτσελόνα έκανε το πρώτο της βήμα στην περίοδο των φιλικών προετοιμασίας, καταφέρνοντας να επικρατήσει της Ανδόρα με σκορ 101-96. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, οδηγήθηκε στην παράταση, καθώς η κανονική διάρκεια έληξε ισόπαλη με 88-88. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής για τους Καταλανούς, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Σέκουλιτς.

Η εξέλιξη του αγώνα και η επικράτηση στην παράταση

Οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν με το δεξί στις φιλικές τους υποχρεώσεις, σε ένα παιχνίδι που είχε έντονη την «αύρα» της ACB. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και να προσφέρουν θέαμα. Η κανονική διάρκεια του αγώνα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 88-88, οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να πάρει τη νίκη με τελικό σκορ 101-96. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν 21-26, 48-46, 71-65, 88-88 στην κανονική διάρκεια και 96-101 στην παράταση, αποτυπώνοντας την αμφίρροπη μάχη μέχρι το τέλος.

Επιθετική διάθεση και αμυντικές αδυναμίες

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Μπαρτσελόνα παρουσίασε αρκετά ενθαρρυντικά στοιχεία στον επιθετικό τομέα. Οι παίκτες έδειξαν διάθεση να τρέξουν το γήπεδο και να δημιουργήσουν φάσεις, πετυχαίνοντας ένα υψηλό σκορ που ξεπέρασε τους εκατό πόντους, ακόμα και αν χρειάστηκε η παράταση για να επιτευχθεί.

Ωστόσο, οι Καταλανοί αντιμετώπισαν προβλήματα στην αμυντική τους λειτουργία, ένα σημείο που χρήζει βελτίωσης ενόψει της νέας σεζόν. Παρά την επιθετική τους παραγωγικότητα, η άμυνα προβλημάτισε τον Σλοβένο κόουτς, καθώς επέτρεψε στην αντίπαλη ομάδα να διατηρείται κοντά στο σκορ και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση.

Οι πρωταγωνιστές των Καταλανών

Αρκετοί παίκτες της Μπαρτσελόνα ξεχώρισαν με την απόδοσή τους στην πρεμιέρα των φιλικών. Κορυφαίος για τον σύλλογο της Βαρκελώνης αναδείχθηκε ο Πάρα, ο οποίος πραγματοποίησε double-double, σημειώνοντας 13 πόντους και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Πρώτος σκόρερ για τους «μπλαουγκράνα» αναδείχθηκε ο Μάρτιν, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους. Η ευστοχία του ήταν αξιοσημείωτη, καθώς είχε 4/8 προσπάθειες έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, συμβάλλοντας σημαντικά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του.

Ενθαρρυντικά δείγματα γραφής έδωσε και ο νεοαποκτηθείς Ενκάμουα. Ο παίκτης σκόραρε 14 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στον προπονητή Σέκουλιτς για την προσαρμογή του. Επίσης, ο Ουμούντε είχε μια καλή παρουσία, σταματώντας και αυτός στους 14 πόντους, ενισχύοντας την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Η νέα εποχή υπό τον Σέκουλιτς

Η αναμέτρηση αυτή σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας της Μπαρτσελόνα υπό τις οδηγίες του νέου της προπονητή, Σέκουλιτς. Ο Σλοβένος κόουτς είχε την ευκαιρία να δει την ομάδα του σε συνθήκες αγώνα για πρώτη φορά, λαμβάνοντας σημαντικά συμπεράσματα για την κατάσταση των παικτών του και την εφαρμογή των τακτικών του.

Η νίκη στην πρεμιέρα των φιλικών αποτελεί ένα θετικό ξεκίνημα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, η ομάδα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μήνυμα που ανέφερε «Primer partit i primera victòria», δηλαδή «Πρώτο παιχνίδι και πρώτη νίκη», επιβεβαιώνοντας το κλίμα αισιοδοξίας μετά την επικράτηση επί της Ανδόρα.

Ο Σέκουλιτς θα έχει πλέον στη διάθεσή του το υλικό του για να δουλέψει πάνω στις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν, κυρίως στην άμυνα, και να ενισχύσει τα θετικά στοιχεία της ομάδας, προκειμένου να είναι έτοιμη για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολουθούν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta