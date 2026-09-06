Παναιτωλικός: Ζητάει τη διαγραφή των διαιτητών του αγώνα της Κ19 με τον Λεβαδειακό

Ο Παναιτωλικός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στρέφεται κατά των διαιτητών της αναμέτρησης της ομάδας Κ19 με τον Λεβαδειακό. Η κιτρινομπλέ ΠΑΕ ζητάει τη διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών, χαρακτηρίζοντάς τους «άκρως επικίνδυνους για το άθλημα». Το ξέσπασμα των Αγρινιωτών προκλήθηκε από τις αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας, παρά το γεγονός ότι ο σύλλογος συνήθως αποφεύγει δημόσιες τοποθετήσεις για τη διαιτησία.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

Ο Παναιτωλικός, σε αντίθεση με τη συνήθη τακτική του να αποφεύγει ανακοινώσεις που αφορούν τη διαιτησία, προχώρησε σε μία έντονη τοποθέτηση μετά τον αγώνα της ομάδας Κ19. Η αναμέτρηση με την αντίστοιχη ομάδα του Λεβαδειακού, όπως αναφέρεται, σημαδεύτηκε από τις αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας, οι οποίες οδήγησαν στο ξέσπασμα των Αγρινιωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η κιτρινομπλέ ΠΑΕ ζητάει επίσημα τη διαγραφή των τριών διαιτητών από την ΕΠΣ Φωκίδας. Ο διαιτητής Αλαφογιάννης και οι βοηθοί Λύτρας και Χλεμπογιάννης χαρακτηρίζονται στην ανακοίνωση ως «άκρως επικίνδυνοι για το άθλημα», με την ΠΑΕ να καλεί τα αρμόδια όργανα να επιληφθούν άμεσα της κατάστασης.

Οι επίμαχες διαιτητικές αποφάσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παναιτωλικού, η διαιτησία του αγώνα θύμισε «παλιές «σκοτεινές» εποχές». Οι Αγρινιώτες τονίζουν ότι ο διαιτητής Αλαφογιάννης και οι βοηθοί του επέδειξαν προκλητική συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, γεγονός που τους καθιστά επικίνδυνους για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα νέων αθλητών.

Το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα κρίθηκε από ένα πέναλτι που καταλογίστηκε στο 90ό λεπτό, το οποίο αμφισβητείται έντονα από τον Παναιτωλικό. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από το Emileon, αυτό το πέναλτι θεωρείται «πταίσμα μπροστά στα όργια που έκαναν συνολικά» οι διαιτητές, υποδηλώνοντας μια σειρά λανθασμένων αποφάσεων.

Στατιστικά και συμπεριφορά στον αγώνα

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού περιγράφει αναλυτικά τη δυσμενή στατιστική εικόνα για την ομάδα του. Καταγράφηκαν μόλις 5 φάουλ υπέρ του Παναιτωλικού, έναντι 42 φάουλ που καταλογίστηκαν εις βάρος του. Αυτή η αναλογία υπογραμμίζει την έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που σφυρίχτηκε ο αγώνας.

Επιπλέον, ο διαιτητής έδειξε 8 κίτρινες κάρτες και μία αποβολή σε παίκτες του Παναιτωλικού. Οι αποφάσεις αυτές, όπως αναφέρεται, «εξόργισαν τους πάντες» και «κατέστρεψαν κάθε προσπάθεια της ομάδας να παίξει ποδόσφαιρο», επηρεάζοντας σημαντικά την εξέλιξη και την ποιότητα του παιχνιδιού.

Η εξέλιξη του αγώνα και το τελικό σκορ

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να προηγούνται στο σκορ. Συγκεκριμένα, ο Λεβαδειακός πήρε το προβάδισμα με πέναλτι που καταλογίστηκε μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ομάδα του Παναιτωλικού προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.

Η ισοφάριση για τον Παναιτωλικό ήρθε στο 82ο λεπτό, όταν ο Αλμπάνης σκόραρε με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το 1-1. Ωστόσο, η χαρά των Αγρινιωτών δεν κράτησε πολύ, καθώς στο 90ό λεπτό καταλογίστηκε ένα «πέναλτι – φάντασμα», όπως το χαρακτηρίζει η ανακοίνωση, οδηγώντας στο τελικό 2-1 υπέρ του Λεβαδειακού.

Η σύνθεση της ομάδας του Παναιτωλικού

Στην αναμέτρηση της Κ19 με τον Λεβαδειακό, η ομάδα του Παναιτωλικού αγωνίστηκε με τους εξής ποδοσφαιριστές: Παπαζώης, Καραμάνης, Γκορόγιας, Λαζαρίδης, Καρνέζος, Γερνάς, Γκοτζάι, Σέφα, Ξανθόπουλος, Μακρής και Αλμπάνης.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν και αλλαγές. Ο Ρούσσης εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο 30ό λεπτό αντικαθιστώντας τον Γκορόγια. Ακολούθησαν οι αλλαγές των Γεωργούλα (55’ αντί Σέφα), Τσεκούρα (78’ αντί Γερνά) και Χασάνη (78’ αντί Ξανθόπουλου).

Με πληροφορίες από: Gazzetta