Η Χάποελ Τελ Αβίβ απέκτησε τον Μαξ Χάιντεγκερ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ προχώρησε σε μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της, ανακοινώνοντας επίσημα την απόκτηση του Μαξ Χάιντεγκερ. Ο 29χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με την ισραηλινή ομάδα, ενισχύοντας την περιφέρεια της. Η κίνηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τον σχεδιασμό του Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος έχει ήδη οριστικοποιήσει την επιστροφή του Μπρούνο Καμπόκλο, δείχνοντας τις φιλοδοξίες του συλλόγου για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η νέα προσθήκη στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη συνεχίζει τις κινήσεις της για τη στελέχωση του νέου ρόστερ, με την απόκτηση του Μαξ Χάιντεγκερ να αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο 29χρονος γκαρντ έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη γεμάτο ρόστερ, το οποίο περιλαμβάνει ονόματα όπως οι Βασίλιε Μίτσιτς, Αντόνιο Μπλέικνι και Τόμας Σατοράνσκι, μεταξύ άλλων. Η Χάποελ Τελ Αβίβ επιδιώκει να έχει στη διάθεσή της ένα πλήρες και ανταγωνιστικό σύνολο, ικανό να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις τόσο της EuroLeague όσο και του εγχώριου πρωταθλήματος.

Ο στόχος των ισραηλινών είναι να συνθέσουν ένα σύνολο όπου οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να «εναλλάσσονται» ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε αγώνα. Αυτό αφορά τόσο τις αναμετρήσεις της EuroLeague όσο και τις εγχώριες υποχρεώσεις της ομάδας από το Ισραήλ, εξασφαλίζοντας βάθος και ευελιξία καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η πορεία του Μαξ Χάιντεγκερ την περασμένη σεζόν

Ο Μαξ Χάιντεγκερ, πριν ενταχθεί στη Χάποελ Τελ Αβίβ, αγωνίστηκε την περυσινή σεζόν σε δύο διαφορετικές ομάδες, την Μπνέι και την Μπούργκος, παρουσιάζοντας αξιόλογες επιδόσεις. Με τη φανέλα της Μπνέι, ο 29χρονος γκαρντ κατέγραψε εντυπωσιακούς μέσους όρους, δείχνοντας την ικανότητά του να προσφέρει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, στην Μπνέι, ο Χάιντεγκερ σημείωσε 15,2 πόντους ανά αγώνα, ενώ παράλληλα συνέλεξε 3,5 ριμπάουντ, μοίρασε 3,1 ασίστ και είχε 1,1 κλεψίματα, όλα αυτά σε 25,2 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Αργότερα, με την ισπανική ομάδα της Μπούργκος, συνέχισε να έχει σημαντική παρουσία, καταγράφοντας 12,4 πόντους σε 9 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας την επιθετική του δεινότητα.

Οι δηλώσεις του παίκτη για τη νέα πρόκληση

Ο Μαξ Χάιντεγκερ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ένταξή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη νέα σελίδα στην καριέρα του. «Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της Χάποελ», δήλωσε ο Αμερικανός γκαρντ. Τόνισε επίσης την περηφάνια του που εντάσσεται σε έναν σύλλογο με υψηλές φιλοδοξίες.

«Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος ενός συλλόγου με φιλοδοξίες τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Euroleague, και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος», συμπλήρωσε ο Χάιντεγκερ. Κατέληξε εκφράζοντας την ανυπομονησία του να ξεκινήσει τη δουλειά με τη νέα του ομάδα: «Ανυπομονώ να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί και να αρχίσουμε να δουλεύουμε».

Η υποδοχή από τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Από την πλευρά της, η Χάποελ Τελ Αβίβ καλωσόρισε τον Μαξ Χάιντεγκερ, αναγνωρίζοντας την αξία και το ταλέντο του. Οι υπεύθυνοι της ομάδας τον χαρακτήρισαν ως «έναν πολύ ταλαντούχο και έξυπνο γκαρντ», εκφράζοντας την προσμονή τους για τη συνεργασία μαζί του. «Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί του», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι υπήρξε επικοινωνία με τον παίκτη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γεγονός που δείχνει τον προσεκτικό σχεδιασμό της ομάδας. «Μίλησα μαζί του το καλοκαίρι και έχει μεγάλο κίνητρο και γνωρίζει πού έρχεται και τι περιμένουμε από αυτόν», ανέφερε η δήλωση της ομάδας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία κατανόηση και τους κοινούς στόχους.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta