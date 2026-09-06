Καταστροφικό ξεκίνημα για τη Ferrari στη Μόντσα: Ο Λεκλέρ στον τοίχο και κόκκινη σημαία

Το Grand Prix Ιταλίας διακόπηκε προσωρινά με κόκκινη σημαία, μετά την έξοδο του Σαρλ Λεκλέρ στην πίστα της Μόντσα. Το απόλυτο δράμα εκτυλίχθηκε στα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα, μπροστά στα μάτια χιλιάδων τιφόζι, με τον οδηγό της Ferrari να χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου του και να καταλήγει με σφοδρότητα στις μπαριέρες, προκαλώντας την άμεση παύση της διαδικασίας στον «Ναό της Ταχύτητας».

Η δραματική έξοδος του Σαρλ Λεκλέρ

Ο Μονεγάσκος πιλότος, Σαρλ Λεκλέρ, βρισκόταν σε μια σκληρή μάχη για την τέταρτη θέση με τον Όσκαρ Πιάστρι, όταν έχασε τον έλεγχο του πίσω μέρους του μονοθεσίου του. Το περιστατικό συνέβη στην έξοδο της τελευταίας στροφής της πίστας, της διάσημης Parabolica, κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών του Grand Prix Ιταλίας.

Παρά την προσπάθειά του να διορθώσει την πορεία του μονοθεσίου, η Ferrari υπερστρέφισε απότομα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το μονοθέσιο διέσχισε με υψηλή ταχύτητα την αμμοπαγίδα και προσέκρουσε βίαια στις προστατευτικές μπαριέρες, με αποτέλεσμα την άμεση και αναγκαία διακοπή του αγώνα.

Άμεση αντίδραση και η κατάσταση του πιλότου

Αμέσως μετά το ατύχημα, ο 28χρονος οδηγός της Scuderia, Σαρλ Λεκλέρ, κατάφερε να βγει μόνος του από το κατεστραμμένο μονοθέσιο, χωρίς να χρειαστεί εξωτερική βοήθεια. Η εικόνα του να κάθεται για λίγα λεπτά στο έδαφος, πίσω από τις προστατευτικές μπαριέρες, προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο η συνέχεια ήταν καθησυχαστική.

Με την άφιξη της ιατρικής ομάδας στο σημείο, ο Λεκλέρ περπάτησε με τις δικές του δυνάμεις μέχρι το ιατρικό αυτοκίνητο, όπου υποβλήθηκε στους απαραίτητους προληπτικούς ελέγχους. Η διεύθυνση του αγώνα αντέδρασε άμεσα, βγάζοντας την κόκκινη σημαία, καθώς η απομάκρυνση των συντριμμιών και η επιδιόρθωση του προστατευτικού φράχτη απαιτούσαν σημαντικό χρόνο.

Χαοτικό ξεκίνημα για τη Ferrari στη Μόντσα

Το ατύχημα του Σαρλ Λεκλέρ ήρθε να επισφραγίσει ένα απόλυτα χαοτικό ξεκίνημα για την ομάδα της Ferrari στη Μόντσα. Μόλις δύο λεπτά νωρίτερα από την έξοδο του Μονεγάσκου, η ένταση είχε ήδη χτυπήσει κόκκινο ανάμεσα στους δύο ομόσταβλους, όπως αναφέρεται, συγκεκριμένα μεταξύ του Λιούις Χάμιλτον και του Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Λιούις Χάμιλτον εξέφρασε έντονα παράπονα στον ασύρματο για την επιθετική άμυνα του Λεκλέρ στην πρώτη στροφή της πίστας. Ο Βρετανός πιλότος ένιωσε ότι ο Μονεγάσκος τον έσπρωξε εκτός γραμμής καθώς έστριβαν δίπλα-δίπλα, μια κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής να χάσει πολύτιμο έδαφος και αρκετές θέσεις στον αγώνα.

Επιπτώσεις της διακοπής του αγώνα

Η άμεση έκδοση της κόκκινης σημαίας από τη διεύθυνση του αγώνα ήταν αναγκαία για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων. Η σοβαρότητα της πρόσκρουσης του μονοθεσίου του Λεκλέρ στις μπαριέρες είχε ως συνέπεια την ύπαρξη συντριμμιών στην πίστα, καθώς και την ανάγκη για επιδιόρθωση του προστατευτικού φράχτη.

Οι εργασίες αυτές απαιτούν σημαντικό χρόνο για να ολοκληρωθούν με ασφάλεια, αναγκάζοντας τα υπόλοιπα μονοθέσια που συμμετέχουν στο Grand Prix Ιταλίας να επιστρέψουν στο pit lane. Η διακοπή αυτή επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα, ο οποίος αναμένεται να επανεκκινήσει μετά την αποκατάσταση των ζημιών στην πίστα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta