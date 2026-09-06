Η FIFA επιβεβαίωσε την υποψηφιότητα του Ινφαντίνο για τις εκλογές

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της. Ο ίδιος ο Ινφαντίνο είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Απρίλιο, με την Ομοσπονδία να δηλώνει πλέον ρητά πως τίποτα δεν έχει αλλάξει ως προς αυτή την απόφαση. Οι εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου αναμένεται να διεξαχθούν το 2027.

Η επιβεβαίωση της υποψηφιότητας

Η FIFA προχώρησε στην επίσημη επιβεβαίωση της υποψηφιότητας του Τζάνι Ινφαντίνο για την προεδρία της Ομοσπονδίας. Ο κ. Ινφαντίνο είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για επανεκλογή τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν το 2027, και αυτή η πρόθεση παραμένει σταθερή.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση που δόθηκε από πλευράς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, «Ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2027. Φυσικά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο κ. Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή». Η δήλωση αυτή ξεκαθαρίζει τη θέση του οργανισμού.

Η πορεία του Ινφαντίνο στην προεδρία

Ο Τζάνι Ινφαντίνο βρίσκεται στον προεδρικό θώκο της FIFA για μια περίοδο που αγγίζει τη μία δεκαετία. Η αρχική του εκλογή πραγματοποιήθηκε το 2016, σηματοδοτώντας την έναρξη της θητείας του στην κορυφή της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αρχής, μετά από μια περίοδο αναταραχών.

Έκτοτε, ο Ιταλοελβετός πρόεδρος έχει εξασφαλίσει δύο ακόμη θητείες. Επανεξελέγη το 2019, ενώ το 2023 κατέβηκε στις εκλογές χωρίς αντίπαλο, γεγονός που του επέτρεψε να συνεχίσει στην ηγεσία της Ομοσπονδίας χωρίς εκλογική αναμέτρηση.

Φωνές για αλλαγή και πρόταση μομφής

Η απόφαση του Τζάνι Ινφαντίνο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία έρχεται σε μια περίοδο όπου, όπως αναφέρεται, φωνές ανά τον κόσμο ζητούν αλλαγή σελίδας στην ηγεσία της FIFA. Αυτές οι εκκλήσεις για ανανέωση του προεδρικού θώκου εκφράζονται παρά την επιβεβαιωμένη πρόθεση του Ιταλοελβετού να παραμείνει στο τιμόνι της Ομοσπονδίας για άλλη μια θητεία.

Παράλληλα με τις γενικότερες εκκλήσεις για αλλαγή, υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για την προετοιμασία μιας πρότασης μομφής κατά του Ινφαντίνο. Συγκεκριμένα, η ίδια η FIFA, μαζί με την AFC (Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου) και την CONCACAF (Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής), φέρονται να βρίσκονται πίσω από την ετοιμασία αυτής της πρότασης, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το βλέμμα στις εκλογές του 2027

Με την επίσημη επιβεβαίωση της υποψηφιότητας του Τζάνι Ινφαντίνο, η προσοχή στρέφεται πλέον προς τις εκλογές του 2027. Ο νυν πρόεδρος θα επιδιώξει να εξασφαλίσει μια ακόμη θητεία, συνεχίζοντας το έργο του στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, έχοντας ήδη συμπληρώσει μια δεκαετία στην ηγεσία της, από την πρώτη του εκλογή το 2016.

Οι εξελίξεις γύρω από την υποψηφιότητα του Ινφαντίνο, οι αντιδράσεις που αυτή προκαλεί, καθώς και οι φήμες για την πρόταση μομφής, αναμένεται να αποτελέσουν κεντρικό θέμα συζήτησης στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου τους επόμενους μήνες. Η πορεία προς τις εκλογές του 2027 θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ηγεσίας της FIFA και τις κατευθύνσεις που θα λάβει ο οργανισμός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta