Ο τραυματισμός του Ελ Καμπί αλλάζει τα δεδομένα στον Ολυμπιακό

Ο τραυματισμός του Ελ Καμπί, ο οποίος χειρουργήθηκε σήμερα το πρωί, αναδεικνύεται ως το πλέον σημαντικό νέο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η απώλεια του Μαροκινού επιθετικού θεωρείται σημαντικότερη από οποιοδήποτε αποτέλεσμα προέκυψε χθες ή θα προκύψει σήμερα, καθώς ο παίκτης αποτελούσε τον πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού τα τρία τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι αντιμετωπίζουν ήδη εμφανές επιθετικό πρόβλημα.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ελ Καμπί

Ο Μαροκινός φορ, ένας από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος, χάνεται από την ομάδα που δηλώνει ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα σε μια κρίσιμη στιγμή. Ο Ελ Καμπί τραυματίστηκε σε μια κακιά στιγμή, ψάχνοντας την επαφή με τον τερματοφύλακα Σαμπάνη, ο οποίος δεν είχε καμία πρόθεση να τον χτυπήσει.

Με ηρωικό και σκληρό τρόπο, ο Μαροκινός κέρδισε το πέναλτι από το οποίο ο Ζότα έκανε το 0-1. Ωστόσο, αυτό το γκολ δεν στάθηκε αρκετό για να δώσει στον Ολυμπιακό την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα με το ίδιο σκορ, καθώς ο τραυματισμός του παίκτη επισκίασε την αναμέτρηση και προκάλεσε σοκ στην ομάδα.

Το επιθετικό πρόβλημα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σοβαρό επιθετικό πρόβλημα, καθώς σε τρίτο σερί ματς πρωταθλήματος δεν καταφέρνει να πετύχει πάνω από ένα γκολ. Αυτή η δυσκολία ήταν ένας από τους λόγους της ισοπαλίας του στο Βόλο. Η ίδια δυσκολία είχε φανεί και στα δύο παιχνίδια του με την Ναϊμέγκεν, μια ομάδα που σε κανένα άλλο σοβαρό ματς της σεζόν δεν έχει δεχτεί λιγότερα από δύο γκολ.

Η ομάδα καλείται τώρα να λύσει το πιο σημαντικό της πρόβλημα χωρίς τον μοναδικό παίκτη της που τα τρία τελευταία χρόνια σημείωνε πάνω από δέκα γκολ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσπαθήσει να το λύσει, καθώς στις παρούσες συνθήκες η επίλυση του προβλήματος φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.

Η ισοπαλία στον Βόλο και οι δηλώσεις Μεντιλίμπαρ

Στο παιχνίδι με τον Βόλο, μια απροσεξία του Ρέτσου οδήγησε στο γκολ της ισοφάρισης. Η ενέργεια αυτή ήταν αποτέλεσμα της επικίνδυνης ποδοσφαιρικής λογικής των στόπερ του Ολυμπιακού να παίζουν συχνά με τον τερματοφύλακα, ακόμα και σε φάσεις που η πίεση του αντιπάλου δεν είναι μεγάλη. Ο Βόλος, παρά το γεγονός ότι έκανε ελάχιστα σουτ συνολικά και δεν είχε ευκαιρίες, κατάφερε να σκοράρει, αποδεικνύοντας ότι τα παιχνίδια με τη φωτιά πληρώνονται.

Ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, φανερά επηρεασμένος από τον τραυματισμό του Μαροκινού, δήλωσε στο τέλος του αγώνα ότι η ισοπαλία ήταν αποτέλεσμα του σοκ των παικτών του. Τόνισε χαρακτηριστικά πως κανείς από τους παίκτες του δεν ήθελε να βγει να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο, εκφράζοντας την κατανόησή του για την τρομερή σκηνή του τραυματισμού.

Τα αγωνιστικά ζητήματα και οι επιλογές του προπονητή

Πέρα από το σοκ του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός δεν έκανε σχεδόν τίποτα και στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Βόλο. Αυτή η εικόνα προκαλεί τις συνηθισμένες πλέον απορίες για το τι θέλει να κάνει φέτος στο πρωτάθλημα η ομάδα, αλλά και το πώς επιδιώκει να κερδίζει τα παιχνίδια της.

Ο Μεντιλίμπαρ επανεμφάνισε τον Ντάνι Γκαρθία στην ενδεκάδα και κράτησε τον Τσικίνιο σε θέση δεξιού εξτρέμ, επιλογές που είχαν παρατηρηθεί και σε προηγούμενες αναμετρήσεις, όπως αυτή στην Τρίπολη. Οι αγωνιστικές επιλογές του προπονητή και η γενικότερη εικόνα της ομάδας τίθενται υπό συζήτηση μετά τα τελευταία αποτελέσματα και την απώλεια του βασικού της επιθετικού.

Στο μεταξύ, η ΑΕΚ εντός έδρας παρουσιάζεται γοητευτική με όποιον κι αν παίζει, δείχνοντας μια διαφορετική εικόνα στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta