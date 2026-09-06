Οι πιθανές στρατηγικές για το γκραν πρι της φόρμουλα 1 στην Ιταλία

Ο 13ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 βρίσκεται λίγες στιγμές μακριά, με τις ομάδες και τους οδηγούς να προετοιμάζονται πυρετωδώς για το Γκραν Πρι Ιταλίας. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου προσέφεραν την πρώτη εικόνα για όσα αναμένεται να παρακολουθήσουμε στον αγώνα των 53 γύρων που διεξάγεται στην πίστα της Μόντσα. Η επιλογή των ελαστικών και η χρονική στιγμή της μοναδικής αλλαγής θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, δεδομένης της απώλειας χρόνου στο pit lane.

Η εκκίνηση και οι πρώτες θέσεις

Ο Πιερ Γκασλί θα εκκινήσει τον αγώνα από την pole position, έχοντας δίπλα του τον Τζορτζ Ράσελ. Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης βρίσκονται οι δύο Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λιούις Χάμιλτον να διεκδικούν μια καλή θέση. Οι μεγάλες ευθείες της Μόντσα είναι γνωστές για τις ευκαιρίες που δημιουργούν για προσπεράσματα, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην ορθή στρατηγική.

Η πίστα της Μόντσα, με τις ιδιαιτερότητές της, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό από τις ομάδες. Η απώλεια χρόνου κατά τη διάρκεια του pit stop μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθιστώντας την επιλογή των ελαστικών και το ακριβές χρονικό σημείο της αλλαγής τους, κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία στον αγώνα.

Οι διαθέσιμες γόμες ελαστικών και η βασική στρατηγική

Για το Γκραν Πρι Ιταλίας, η Pirelli έχει διαθέσει στις ομάδες τρεις διαφορετικές γόμες ελαστικών. Πρόκειται για τις C3, C4 και C5, οι οποίες αντιστοιχούν στη σκληρή, τη μεσαία και τη μαλακή γόμα αντίστοιχα. Όλοι οι οδηγοί έχουν διατηρήσει ένα καινούργιο σετ σκληρής γόμας, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το βασικό ελαστικό για το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, καλύπτοντας ένα σημαντικό κομμάτι της διαδρομής.

Η βασική στρατηγική που προτείνει η Pirelli για τον αγώνα περιλαμβάνει ένα μόνο pit stop. Σύμφωνα με αυτή την επιλογή, η εκκίνηση γίνεται με τη μεσαία γόμα, ενώ η μοναδική αλλαγή σε σκληρή γόμα προτείνεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ του 24ου και του 30ού γύρου. Αυτή η στρατηγική θεωρείται η ασφαλέστερη και πιο ισορροπημένη επιλογή, καθώς η μεσαία γόμα προσφέρει την απαραίτητη πρόσφυση στην εκκίνηση, και η σκληρή μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο του αγώνα χωρίς την ανάγκη δεύτερης αλλαγής.

Οι επιλογές των πρωτοπόρων οδηγών

Οι δύο οδηγοί που ξεκινούν από την πρώτη σειρά, ο Πιερ Γκασλί και ο Τζορτζ Ράσελ, έχουν παρόμοιες επιλογές ελαστικών. Ο Γκασλί διαθέτει από ένα φρέσκο σετ σκληρής και μεσαίας γόμας, αλλά κανένα καινούργιο σετ μαλακής. Ο Ράσελ έχει την ίδια βασική κατανομή, με την προσθήκη ενός χρησιμοποιημένου σετ μεσαίας γόμας. Αυτή η διαθεσιμότητα κατευθύνει και τους δύο οδηγούς προς την εκκίνηση με τη μεσαία γόμα και την ολοκλήρωση του αγώνα με τη σκληρή.

Περισσότερες εναλλακτικές στρατηγικές έχουν στη διάθεσή τους οι δύο οδηγοί της Ferrari, ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Λιούις Χάμιλτον. Και οι δύο διαθέτουν από ένα καινούργιο σετ κάθε γόμας ελαστικών. Αυτό τους επιτρέπει να ακολουθήσουν είτε την κλασική στρατηγική μεσαίας-σκληρής γόμας είτε να επιλέξουν μια πιο επιθετική εκκίνηση με τη μαλακή γόμα, εκμεταλλευόμενοι την επιπλέον πρόσφυση για να επιτεθούν στις πρώτες θέσεις. Την ίδια ακριβώς κατανομή ελαστικών διαθέτουν και οι Μαξ Φερστάπεν, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις.

Εναλλακτικές στρατηγικές και οι οδηγοί από τις πίσω θέσεις

Η δεύτερη επιλογή στρατηγικής που προτείνει η Pirelli είναι πιο επιθετική και προβλέπει την εκκίνηση του αγώνα με τη μαλακή γόμα. Σε αυτή την περίπτωση, το pit stop για την αλλαγή σε σκληρή γόμα προτείνεται να γίνει νωρίτερα, συγκεκριμένα μεταξύ του 19ου και του 25ου γύρου. Η επιπλέον πρόσφυση της μαλακής γόμας μπορεί να προσφέρει ένα αρχικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας στους οδηγούς να πιέσουν περισσότερο στην αρχή του αγώνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιλογές των οδηγών που ξεκινούν από τις τελευταίες θέσεις της εκκίνησης. Ο Κίμι Αντονέλι, για παράδειγμα, διαθέτει δύο φρέσκα σετ μεσαίας γόμας και ένα φρέσκο σετ μαλακής γόμας, δίνοντάς του ευελιξία στις στρατηγικές του επιλογές για την ανάκαμψη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta