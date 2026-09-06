«Ο κόσμος επινοεί πράγματα και υποθέτει ότι φεύγω», δηλώνει ο Κέβιν Πάντερ

Ο Κέβιν Πάντερ, ο γκαρντ/φόργουορντ της Μπαρτσελόνα, παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στην ισπανική «sport», όπου έθιξε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο το προσωπικό του μέλλον όσο και τους στόχους της ομάδας. Στη συνέντευξη αυτή, ο Πάντερ απάντησε στις φήμες που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι περί αποχώρησής του, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον νέο του ρόλο ως αρχηγού και τις φιλοδοξίες της Μπαρτσελόνα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι φήμες περί αποχώρησης και η απάντηση του Πάντερ

Σχετικά με τα διάφορα σενάρια που ακούστηκαν έντονα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα οποία τον ήθελαν να αποχωρεί από τον οργανισμό της Μπαρτσελόνα, ο Κέβιν Πάντερ ήταν απόλυτα ξεκάθαρος. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν συνέβη απολύτως τίποτα» όσον αφορά την πιθανή του αποχώρηση. Πρόσθεσε μάλιστα ότι προσπάθησε να μείνει μακριά από το διαδίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς παρατήρησε ότι «ο κόσμος μιλούσε πάρα πολύ» για το θέμα.

Ο Πάντερ εξέφρασε την έκπληξή του για την έκταση που πήραν οι φήμες, αναφέροντας πως δεν γνωρίζει ποιοι ήταν οι άνθρωποι που μιλούσαν συνεχώς, χαρακτηρίζοντας την όλη κατάσταση «τρελή». Επανέλαβε τη θέση του, τονίζοντας ότι «ο κόσμος επινοεί πράγματα και υποθέτει ότι φεύγω». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν δίνει καν μεγάλη προσοχή σε τέτοια πράγματα, καθώς «δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει ότι μπορεί να φύγω» από την ισπανική ομάδα.

Ο νέος ρόλος του αρχηγού στην Μπαρτσελόνα

Πέρα από τις φήμες, ο Κέβιν Πάντερ μίλησε και για τον σημαντικό νέο ρόλο που αναλαμβάνει στην Μπαρτσελόνα, αυτόν του αρχηγού της ομάδας. Ο γκαρντ/φόργουορντ εξέφρασε την τιμή που νιώθει για αυτή την ανάθεση, δηλώνοντας με σιγουριά ότι «θα ανταποκριθώ καλά σε αυτόν τον ρόλο».

Ο Πάντερ εξήγησε ότι πάντοτε σεβόταν πολύ τον ρόλο του αρχηγού και κατανοεί πλήρως τη σημασία του. Αναφέρθηκε στην προηγούμενη εμπειρία του ως αρχηγού του Παρτιζάν, την οποία περιέγραψε ως «τρελή». Ωστόσο, σημείωσε ότι εδώ στη Βαρκελώνη οι άνθρωποι είναι λίγο διαφορετικοί και η κουλτούρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να το σκέφτεται υπερβολικά ή να προσπαθήσει να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι, καθώς «απλά δεν είναι στη φύση μου».

Ηγεσία και συνεργασία για την επιτυχία

Ο Κέβιν Πάντερ τόνισε τη δέσμευσή του να ηγείται της ομάδας με τον δικό του τρόπο. Είπε ότι θα συνεχίσει να είναι ο εαυτός του και να ηγείται, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη να δείξει στους καινούριους παίκτες ότι πρέπει να είναι ηγέτης. Αυτό, όπως διευκρίνισε, μπορεί να επιτευχθεί είτε σωματικά, είτε λεκτικά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που απαιτείται για την καθοδήγηση των συμπαικτών του.

Στην προσπάθεια αυτή για την ηγεσία της ομάδας, ο Πάντερ επεσήμανε ότι δεν είναι μόνος. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι έχει δίπλα του τους Τζόελ Πάρα, Ντάριο Μπριθουέλα και Χουάν Νούνιεζ, οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Ο ίδιος κατέληξε τονίζοντας ότι η επιτυχία και η ηγεσία είναι «δουλειά ολόκληρης της ομάδας, χωρίς αμφιβολία», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της ομαδικότητας.

Στόχοι και φιλοδοξίες για τη νέα σεζόν

Αναφορικά με τους στόχους της Μπαρτσελόνα για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ο Κέβιν Πάντερ εξέπρασε την απόλυτη αισιοδοξία του. Ερωτηθείς ευθέως αν πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει τίτλους φέτος, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική και γεμάτη αυτοπεποίθηση. «Μια επιτυχημένη σεζόν; Απολύτως! Διεκδικώντας τίτλους; Φυσικά!», δήλωσε.

Ο γκαρντ/φόργουορντ της Μπαρτσελόνα υπογράμμισε ότι για να επιτευχθούν αυτοί οι υψηλοί στόχοι, χρειάζεται ένα σαφές σχέδιο. Πιστεύει ακράδαντα ότι η ομάδα διαθέτει ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο θα την οδηγήσει στην επιτυχία. Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Πάντερ ανέφερε ότι το κλειδί για την επιτυχία μιας ομάδας είναι η σωστή νοοτροπία και η διατήρηση αυτής της «δίψας» για διάκριση και νίκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta