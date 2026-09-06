Η χρηματοδότηση της νέας Τούμπας: Το σχέδιο του ΠΑΟΚ και η συμβολή της πολιτείας

Μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού σχετικά με τη Νέα Τούμπα, η πλευρά του ΠΑΟΚ προχώρησε σε επιβεβαίωση του τρόπου με τον οποίο θα προχωρήσει το σημαντικό αυτό πρότζεκτ. Η ανέγερση του νέου γηπέδου θα υλοποιηθεί μέσω ενός μεικτού συστήματος χρηματοδότησης, ακολουθώντας ένα μοντέλο που έχει ήδη εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις γηπέδων στην Αθήνα.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από δύο βασικούς πυλώνες: την εταιρεία ειδικού σκοπού «Φωλιά του Δικεφάλου Αετού», η οποία ανήκει στα συμφέροντα της οικογένειας Σαββίδη, καθώς και από την Πολιτεία. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το σύλλογο και την προσπάθεια για τη δημιουργία μιας σύγχρονης έδρας.

Το μεικτό σύστημα χρηματοδότησης

Το σχέδιο για την ανέγερση του νέου γηπέδου της Τούμπας προβλέπει ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης, το οποίο έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. Αυτό το μοντέλο, όπως επισημαίνεται από τον ΠΑΟΚ, είναι παρόμοιο με εκείνο που εφαρμόστηκε και για την κατασκευή άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων στην πρωτεύουσα, κάτι που υποδηλώνει μια δοκιμασμένη προσέγγιση.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση θα προέλθει από την εταιρεία «Φωλιά του Δικεφάλου Αετού», η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα της οικογένειας Σαββίδη, και ταυτόχρονα θα υπάρξει συγχρηματοδότηση από την Πολιτεία. Αυτή η διπλή πηγή πόρων θεωρείται κρίσιμη για την ολοκλήρωση ενός τόσο μεγάλου και φιλόδοξου έργου, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη οικονομική στήριξη.

Η συμβολή της οικογένειας Σαββίδη

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ υπογραμμίζουν τη σημαντική συμβολή της οικογένειας Σαββίδη στην προετοιμασία του έργου για τη Νέα Τούμπα. Από την αρχή, η οικογένεια Σαββίδη έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων προπαρασκευαστικών εργασιών. Αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που είναι κρίσιμες για την έναρξη της κατασκευής.

Μεταξύ των εργασιών που χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Σαββίδη είναι οι αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, τόσο για το ίδιο το γήπεδο όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο του. Επιπλέον, καλύπτονται οι γεωτεχνικές έρευνες, καθώς και όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται, όπως οι πράξεις αναλογισμού και οι διάφορες τακτοποιήσεις. Ο ΠΑΟΚ τονίζει ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα χτίσει τη Νέα Τούμπα, με τη συγχρηματοδότηση της πολιτείας, ακολουθώντας το πρότυπο άλλων γηπέδων.

Το ιστορικό ορόσημο της Τούμπας

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου στάθηκαν σε ένα ιδιαίτερο ιστορικό γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με την έδρα του συλλόγου. Συγκεκριμένα, σαν σήμερα, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1959, το γήπεδο της Τούμπας άνοιγε για πρώτη φορά τις πύλες του, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς και ένδοξης πορείας για τον ΠΑΟΚ.

Αυτή η ιστορική επέτειος αποκτά έναν επιπλέον συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το νέο γήπεδο. Η αναφορά σε αυτή την ημερομηνία υπογραμμίζει τη συνέχεια και την ιστορική διάσταση του εγχειρήματος, συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον του συλλόγου.

Το όνειρο γίνεται πράξη

Οι τοποθετήσεις από την πλευρά του ΠΑΟΚ εκφράζουν την αισιοδοξία και την ικανοποίηση για την πορεία του έργου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι άνθρωποι του Δικεφάλου, «Και αυτή τη μέρα έχουμε την απόλυτη επιβεβαίωση ότι το όνειρο του νέου γηπέδου μπαίνει πλέον σε έναν δρόμο, ώστε να πάψει να είναι ένα απλό όνειρο, έχοντας αρχίσει να γίνεται πράξη».

Αυτή η δήλωση αντανακλά την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες για την ανέγερση της Νέας Τούμπας έχουν πλέον μπει σε μια συγκεκριμένη τροχιά υλοποίησης. Το όραμα για ένα σύγχρονο γήπεδο, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα της φίλαθλης κοινότητας του ΠΑΟΚ, φαίνεται να λαμβάνει πλέον σάρκα και οστά, προχωρώντας από το στάδιο της ιδέας σε αυτό της απτής πραγματικότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta