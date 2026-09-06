Η συντριβή του Άρη από την ΑΕΚ και η επικίνδυνη νοοτροπία εγκατάλειψης

Ο Άρης γνώρισε μια βαριά ήττα από την ΑΕΚ, με την έκταση του σκορ να καταδεικνύει σοβαρά αγωνιστικά και νοοτροπικά ζητήματα. Η ομάδα φάνηκε να αποχωρεί ολοκληρωτικά από το γήπεδο μετά το 2-0, μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη. Η ανάλυση των γεγονότων εστιάζει τόσο στις αγωνιστικές επιδόσεις όσο και στις επιλογές που δεν απέδωσαν, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ριζικές αλλαγές.

Η νοοτροπία της εγκατάλειψης

Η στάση μιας ομάδας που εγκαταλείπει ένα παιχνίδι θεωρείται τουλάχιστον επικίνδυνη. Τέτοιου είδους συμπεριφορές έχουν τη δυνατότητα να επισκιάσουν κάθε μορφή κριτικής που αφορά τις αγωνιστικές επιδόσεις που προηγήθηκαν ή τις τακτικές επιλογές που δεν βγήκαν. Στην περίπτωση του Άρη, αυτή η νοοτροπία αποδείχθηκε οδυνηρή, κρίνοντας από την έκταση του τελικού αποτελέσματος.

Μια τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε ιστορικά αρνητική. Ακόμη και όταν ένας αγώνας στραβώνει, η αποχώρηση από το γήπεδο δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή για τους παίκτες. Αντιθέτως, είναι συνέπεια μιας λανθασμένης αντίληψης και κουλτούρας, η οποία κρίνεται απαραίτητο να ξεριζωθεί με κάθε δυνατό κόστος από την ομάδα.

Το δυσαναπλήρωτο κενό του Φαμπιάνο

Αγωνιστικά, ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου χαρακτήρισε το κενό του Φαμπιάνο Λέισμαν ως δυσαναπλήρωτο, κάτι που είναι προφανές. Μια ομάδα που ισχυρίζεται ότι ακολουθεί τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου δεν επιτρέπεται να ξεκινάει τη σεζόν χωρίς να διαθέτει καν έναν τρίτο κεντρικό αμυντικό. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό της ομάδας, καθώς άλλες ομάδες διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις στόπερ.

Ο Φαμπιάνο δεν είναι ένας νεαρός παίκτης, καθώς σε τρεις μήνες θα κλείσει τα 35 του χρόνια. Είναι γνωστή η ευπάθειά του στους προσαγωγούς και τους κοιλιακούς, ενώ πρόσφατα «κληρονόμησε» και ένα αιμάτωμα από τον αγώνα με τον ΟΦΗ. Πέρυσι, αγωνίστηκε σε 21 από τα 32 παιχνίδια του Πρωταθλήματος. Την προηγούμενη σεζόν, έπαιξε σε 23 από τα 32, ενώ μέτρησε επτά απουσίες και στους αγώνες της κανονικής διάρκειας της σεζόν 2023-24, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απουσίες του δεν ήταν τυχαίες.

Αναγκαστικές λύσεις στην άμυνα

Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε αναγκαστικές λύσεις, όπως η χρησιμοποίηση του Φρέντρικ Γένσεν στην κεντρική άμυνα. Ο Φινλανδός, ο οποίος είναι εσωτερικός μέσος και ενίοτε αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, «βαφτίστηκε» κεντρικός αμυντικός στον Άρη από το καλοκαίρι, λόγω της έλλειψης άλλων επιλογών. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνέθεσε δίδυμο με τον Μπόσκο Σούταλο.

Ο Μπόσκο Σούταλο είχε να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι από τα μέσα του περασμένου Μαΐου. Επιπλέον, έχασε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας το καλοκαίρι λόγω τραυματισμού και ενσωματώθηκε στην πρώην ομάδα του μόλις στις 8 Αυγούστου. Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασμό με την έλλειψη φυσικού ρόλου για τον Γένσεν, συνέβαλαν στην αδυναμία της αμυντικής γραμμής.

Προβλήματα στον άξονα και λάθη

Η εστίαση αποκλειστικά στους κεντρικούς αμυντικούς αποτελεί, ωστόσο, μια μεγάλη παγίδα, καθώς το πρόβλημα ήταν συνολικό και εντοπιζόταν στον άξονα της ομάδας. Και οι δύο στόπερ βρέθηκαν συνεχώς εκτεθειμένοι από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι ο Μάρτιν Χόνγκλα. Η ομάδα κόπηκε στα δύο, χάνοντας κάθε ισορροπία στο παιχνίδι της.

Αντί για μια σωστή ανάγνωση του αγώνα, ο Άρης αναλώθηκε σε έναν αφελές τρόπο παιχνιδιού, αφήνοντας μεγάλα κενά στη μεσοαμυντική του γραμμή. Ο Καμερουνέζος Χόνγκλα υπέπεσε σε λάθη στο τρίτο και στο πέμπτο γκολ. Παρόλο που ο Μιχάλης Γρηγορίου προσπαθεί να τον βοηθήσει να βρει αγωνιστικό ρυθμό, ο Χόνγκλα εξελίχθηκε σε αδύναμο κρίκο της ομάδας, καθώς και ο Ούρος Ράσιτς, μετά από ένα σημείο, «μπαϊλντισε» από την πίεση.

Οι παρεμβάσεις του προπονητή

Όλες οι παρεμβάσεις του Μιχάλη Γρηγορίου κατά τη διάρκεια του αγώνα είχαν επιθετική χροιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η είσοδος του Ότμαν Μπουσαΐντ, τη στιγμή που η ομάδα του αντιμετώπιζε προβλήματα στον άξονα και χρειαζόταν έναν παίκτη με μεγαλύτερο κορμί και καλύτερη ανασταλτική ικανότητα. Αυτή η επιλογή, βάσει και της εικόνας του αγώνα, δεν φάνηκε να επιλύει τα υφιστάμενα προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta