Ο πρόεδρος της Χαλ, Ατζούν Ιλιτζαλί, μίλησε για την επιλογή του Κωνσταντίνου Τζολάκη

Ο πρόεδρος της Χαλ, Ατζούν Ιλιτζαλί, προχώρησε σε πρόσφατες δηλώσεις, αποκαλύπτοντας πως η μεταγραφή του Έλληνα τερματοφύλακα Κωνσταντίνου Τζολάκη στον αγγλικό σύλλογο αποτελούσε προσωπική του επιλογή. Ο ισχυρός άνδρας των «Τιγρών» εξήγησε ότι ο 23χρονος κίπερ είχε τραβήξει την προσοχή του από παλαιότερα, συγκεκριμένα από την εντυπωσιακή του εμφάνιση σε έναν ευρωπαϊκό αγώνα. Ο Τζολάκης, ο οποίος διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, πραγματοποίησε χθες, 5 Σεπτεμβρίου, μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση με τη φανέλα της Χαλ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση ενός πολύτιμου βαθμού.

Η προσωπική επιλογή του Ατζούν Ιλιτζαλί για τον Τζολάκη

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί τόνισε με έμφαση ότι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι ένας παίκτης που ξεχωρίζει για τον ίδιο. Στη συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Χαλ υπογράμμισε πως η απόφαση για την ένταξη του Έλληνα τερματοφύλακα στο δυναμικό της αγγλικής ομάδας ήταν αποκλειστικά δική του, επιλέγοντάς τον προσωπικά ανάμεσα σε άλλους υποψηφίους για τη θέση.

Περιγράφοντας τη διαδικασία επιλογής, ο Ιλιτζαλί ανέφερε ότι ο προπονητής τερματοφυλάκων της Χαλ, Ερμπίλ Μποζκούρτ, στον οποίο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, του είχε υποβάλει τρία ονόματα. Συγκεκριμένα, ένας από τους υποψήφιους βρισκόταν στην Ισπανία, ο δεύτερος ήταν ο Κωνσταντίνος Τζολάκης και ο τρίτος ήταν Γερμανός. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε με σιγουριά ότι επέλεξε τον Τζολάκη, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «καλά έκανα».

Η καθοριστική ανάμνηση από το UEFA Conference League

Ο ισχυρός άνδρας της Χαλ αποκάλυψε πως η πρώτη και πιο έντονη ανάμνηση που είχε από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, όταν ακόμα αγωνιζόταν ως πορτιέρε του Ολυμπιακού, ήταν η εντυπωσιακή του εμφάνιση στον αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε. Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης είχε αποκρούσει τρία πέναλτι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο αγώνας αυτός, ο οποίος διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, αποτελούσε μέρος των προημιτελικών του UEFA Conference League. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί περιέγραψε την απόκρουση των πέναλτι ως ένα γεγονός που του προκάλεσε «πόνο», καθώς η Φενέρμπαχτσε ήταν η αντίπαλη ομάδα. Από εκείνη την ημέρα, όπως δήλωσε, «τον έβαλα στο μάτι και έκτοτε τον παρακολουθώ».

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του 23χρονου κίπερ στη Χαλ

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση με τις επιδόσεις του, έχοντας προσαρμοστεί πλήρως στη νέα του ομάδα. Χθες, 5 Σεπτεμβρίου, ο 23χρονος τερματοφύλακας πραγματοποίησε μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση με τη φανέλα της Χαλ, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Η σταθερή του απόδοση συνέβαλε καθοριστικά στο να συλλέξει η ομάδα του τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας.

Οι «μαγικές» εμφανίσεις του Έλληνα τερματοφύλακα και οι εντυπωσιακές αποκρούσεις που έχει πετύχει με τη νεοφώτιστη ομάδα της Premier League έχουν απασχολήσει εκτενώς τον ξένο τύπο. Ο Τζολάκης αποδεικνύει συνεχώς πως βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση, επιβεβαιώνοντας την επιλογή του προέδρου της Χαλ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta