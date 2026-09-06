Κρις Τζόουνς: «Να ηγηθώ στον Ερυθρό Αστέρα και να κάνω τα πράγματα να λειτουργούν όπως πρέπει»

Ο Κρις Τζόουνς παραχώρησε συνέντευξη σε σέρβικο μέσο, το «meridiansport», όπου μοιράστηκε τις πρώτες του εντυπώσεις από την προετοιμασία του με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε εκτενώς στη διαδικασία προσαρμογής του, στον ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει στην ομάδα, καθώς και στη συνεργασία του με τον Σέμι Οτζελέγιε.

Οι πρώτες εντυπώσεις και ο ρόλος του ηγέτη

Ο Κρις Τζόουνς περιέγραψε την τρέχουσα φάση της ομάδας ως μια διαδικασία γνωριμίας και συνεργασίας μεταξύ των παικτών. Τόνισε ότι ο ίδιος προσπαθεί να αναλάβει τον ρόλο του δημιουργού, να ηγηθεί της ομάδας και να διασφαλίσει ότι τα πράγματα θα λειτουργούν με τον σωστό τρόπο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο, έχοντας ήδη πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και βαδίζοντας προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο Αμερικανός γκαρντ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το νέο του περιβάλλον, σημειώνοντας ότι οι συμπαίκτες του τον έχουν υποδεχθεί πολύ θερμά. Παρόλο που βρίσκεται ακόμα στην αρχή της θητείας του, ο Τζόουνς δήλωσε ότι αισθάνεται καλά και βρίσκεται σε μια φάση όπου προσπαθεί να βρει τον ρυθμό του και να επιστρέψει στην ανταγωνιστική του φόρμα μετά την καλοκαιρινή περίοδο.

Η διαδικασία προσαρμογής και η εύρεση ρυθμού

Ο Κρις Τζόουνς υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ της προπόνησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του παιχνιδιού πέντε εναντίον πέντε, όπου απαιτείται συνεχές τρέξιμο, επαφή και υψηλή ένταση. Δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία προσαρμογής σε αυτές τις απαιτήσεις, αναγνωρίζοντας ότι για αυτόν τον λόγο υπάρχει η περίοδος της προετοιμασίας.

Η εύρεση του σωστού ρυθμού και η επιστροφή στην ιδανική αγωνιστική κατάσταση αποτελούν προτεραιότητα για τον Τζόουνς αυτή την περίοδο. Παρά τις προκλήσεις της μετάβασης, ο παίκτης διατηρεί θετική στάση, δηλώνοντας ότι νιώθει καλά και είναι αφοσιωμένος στην επίτευξη των στόχων του.

Η επανένωση με τον Σέμι Οτζελέγιε

Ένα από τα σημεία που ανέδειξε ο Κρις Τζόουνς ήταν η χαρά του για την επανένωση με τον Σέμι Οτζελέγιε, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στη Βαλένθια. Ο Τζόουνς χαρακτήρισε την επανασύνδεση αυτή ως «υπέροχη», τονίζοντας την καλή σχέση που είχαν αναπτύξει και την επιτυχημένη τους συνεργασία.

Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε επίσης ότι ο Σέμι Οτζελέγιε έχει ήδη καταφέρει να χτίσει τη θέση του και να εδραιωθεί στον Ερυθρό Αστέρα, τόσο εντός της ομάδας όσο και στη νέα βάση των οπαδών. Η παρουσία ενός γνώριμου προσώπου, όπως ο Οτζελέγιε, θεωρείται θετική για την ομαλή ενσωμάτωση του Τζόουνς.

Το όραμα για την ομάδα και τους φιλάθλους

Ο Κρις Τζόουνς σκιαγράφησε τη φιλοσοφία που πιστεύει ότι πρέπει να διέπει την αγωνιστική προσέγγιση του Ερυθρού Αστέρα. Τόνισε την ανάγκη η ομάδα να παίζει σκληρά και γρήγορα, χαρακτηριστικά που θεωρεί απαραίτητα για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Πέραν της επίδοσης, ο Τζόουνς υπογράμμισε τη σημασία του να απολαμβάνουν οι παίκτες το παιχνίδι. Ταυτόχρονα, εξέφρασε την επιθυμία να προσφέρουν στο κοινό κάτι να περιμένει με ανυπομονησία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και χαράς για τους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta