Το απίστευτο αυτογκόλ του Τραορέ στο ντεμπούτο του με τη Λα Κορούνια

Μια απρόσμενη εξέλιξη σημάδεψε το ντεμπούτο του Αντάμα Τραορέ με τη φανέλα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, καθώς ο Ισπανός επιθετικός σημείωσε ένα απίθανο αυτογκόλ. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ, το βράδυ του Σαββάτου (05/09). Παρά το ατυχές αυτό γεγονός, η ομάδα της Λα Κορούνια κατάφερε να αποσπάσει μια μεγάλη νίκη με σκορ 2-3.

Το παρθενικό παιχνίδι και η είσοδος στον αγώνα

Ο Αντάμα Τραορέ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια σε επίσημο αγώνα, στην αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα της Βιγιαρεάλ. Η αναμέτρηση αυτή, αν και ξεκίνησε με δυσκολίες, έμελλε να καταλήξει σε θρίαμβο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι επικράτησαν με 2-3. Ο 30χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής δεν ξεκίνησε βασικός στον αγώνα, αλλά κλήθηκε να ενισχύσει την ομάδα του από τον πάγκο.

Συγκεκριμένα, ο Τραορέ πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, σε μια προσπάθεια να προσφέρει νέα πνοή στην επίθεση της ομάδας του. Η είσοδός του στο παιχνίδι ήταν ένα σημαντικό γεγονός για τον ίδιο, σηματοδοτώντας την έναρξη της θητείας του με τη νέα του ομάδα, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς.

Η στιγμή του απίθανου αυτογκόλ

Περίπου δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Αντάμα Τραορέ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απίθανου περιστατικού. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, και ενώ η Βιγιαρεάλ προσπαθούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες, μια σέντρα κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Λα Κορούνια. Ο Ισπανός επιθετικός, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι, είχε μια άτυχη στιγμή.

Αντί να διώξει την μπάλα μακριά από την εστία της ομάδας του, ο Τραορέ την έστειλε, άθελά του, στα δίχτυα. Το αυτογκόλ αυτό έδωσε το προβάδισμα με 2-1 στους γηπεδούχους της Βιγιαρεάλ, προκαλώντας αναμφίβολα μια στιγμή απογοήτευσης για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του. Ήταν ένα γεγονός που στιγμάτισε το ντεμπούτο του, παρά την τελική έκβαση του αγώνα.

Η μεγάλη ανατροπή και η νίκη της Λα Κορούνια

Παρά το ατυχές αυτογκόλ του Αντάμα Τραορέ, η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Το λάθος του Ισπανού επιθετικού δεν κόστισε τελικά στους φιλοξενούμενους, καθώς η ομάδα κατάφερε να αντιδράσει άμεσα και να ανατρέψει το σκορ μέσα σε λίγα λεπτά. Η αντίδραση αυτή ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στο 79ο λεπτό, μόλις τρία λεπτά μετά το αυτογκόλ, ο Ζακαρία ισοφάρισε σε 2-2, δίνοντας νέα πνοή και ελπίδα στην ομάδα της Λα Κορούνια. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 88ο λεπτό, ο Ομπαμεγιάνγκ κατάφερε να σκοράρει, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3. Ο Ομπαμεγιάνγκ είχε μάλιστα συμμετοχή και στα τρία τέρματα που πέτυχε η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, αναδεικνυόμενος σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Η προσωπική επίδοση και η σημασία της νίκης

Σε προσωπικό επίπεδο, το ντεμπούτο του Αντάμα Τραορέ δεν ήταν το ιδανικό, παρά τη μεγάλη νίκη με ανατροπή που πέτυχε η ομάδα του. Το αυτογκόλ αποτελεί ένα γεγονός που σίγουρα θα ήθελε να αποφύγει στην πρώτη του εμφάνιση με τη νέα του φανέλα. Ωστόσο, η νίκη της ομάδας του, και μάλιστα εκτός έδρας και με ανατροπή, επισκίασε εν μέρει το ατυχές περιστατικό.

Ο 30χρονος Ισπανός, ο οποίος είναι πρώην διεθνής, θα έχει την ευκαιρία να αφήσει πίσω του αυτό το περιστατικό και να επικεντρωθεί στις επόμενες εμφανίσεις του. Η σημαντική νίκη της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια επί της Βιγιαρεάλ, με σκορ 2-3, αποτελεί ένα θετικό ξεκίνημα για την ομάδα, παρά τις ιδιαιτερότητες που σημάδεψαν το ντεμπούτο του ενός εκ των νέων της αποκτημάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta