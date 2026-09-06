Το απίστευτο αυτογκόλ του Τραορέ στο ντεμπούτο του με τη Λα Κορούνια

Αθλητικά
Το απίστευτο αυτογκόλ του Τραορέ στο ντεμπούτο του με τη Λα Κορούνια

Μια απρόσμενη εξέλιξη σημάδεψε το ντεμπούτο του Αντάμα Τραορέ με τη φανέλα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, καθώς ο Ισπανός επιθετικός σημείωσε ένα απίθανο αυτογκόλ. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ, το βράδυ του Σαββάτου (05/09). Παρά το ατυχές αυτό γεγονός, η ομάδα της Λα Κορούνια κατάφερε να αποσπάσει μια μεγάλη νίκη με σκορ 2-3.

Το παρθενικό παιχνίδι και η είσοδος στον αγώνα

Ο Αντάμα Τραορέ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια σε επίσημο αγώνα, στην αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα της Βιγιαρεάλ. Η αναμέτρηση αυτή, αν και ξεκίνησε με δυσκολίες, έμελλε να καταλήξει σε θρίαμβο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι επικράτησαν με 2-3. Ο 30χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής δεν ξεκίνησε βασικός στον αγώνα, αλλά κλήθηκε να ενισχύσει την ομάδα του από τον πάγκο.

Συγκεκριμένα, ο Τραορέ πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, σε μια προσπάθεια να προσφέρει νέα πνοή στην επίθεση της ομάδας του. Η είσοδός του στο παιχνίδι ήταν ένα σημαντικό γεγονός για τον ίδιο, σηματοδοτώντας την έναρξη της θητείας του με τη νέα του ομάδα, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς.

Η στιγμή του απίθανου αυτογκόλ

Περίπου δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Αντάμα Τραορέ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απίθανου περιστατικού. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, και ενώ η Βιγιαρεάλ προσπαθούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες, μια σέντρα κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Λα Κορούνια. Ο Ισπανός επιθετικός, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι, είχε μια άτυχη στιγμή.

Αντί να διώξει την μπάλα μακριά από την εστία της ομάδας του, ο Τραορέ την έστειλε, άθελά του, στα δίχτυα. Το αυτογκόλ αυτό έδωσε το προβάδισμα με 2-1 στους γηπεδούχους της Βιγιαρεάλ, προκαλώντας αναμφίβολα μια στιγμή απογοήτευσης για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του. Ήταν ένα γεγονός που στιγμάτισε το ντεμπούτο του, παρά την τελική έκβαση του αγώνα.

Η μεγάλη ανατροπή και η νίκη της Λα Κορούνια

Παρά το ατυχές αυτογκόλ του Αντάμα Τραορέ, η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Το λάθος του Ισπανού επιθετικού δεν κόστισε τελικά στους φιλοξενούμενους, καθώς η ομάδα κατάφερε να αντιδράσει άμεσα και να ανατρέψει το σκορ μέσα σε λίγα λεπτά. Η αντίδραση αυτή ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στο 79ο λεπτό, μόλις τρία λεπτά μετά το αυτογκόλ, ο Ζακαρία ισοφάρισε σε 2-2, δίνοντας νέα πνοή και ελπίδα στην ομάδα της Λα Κορούνια. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 88ο λεπτό, ο Ομπαμεγιάνγκ κατάφερε να σκοράρει, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3. Ο Ομπαμεγιάνγκ είχε μάλιστα συμμετοχή και στα τρία τέρματα που πέτυχε η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, αναδεικνυόμενος σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Η προσωπική επίδοση και η σημασία της νίκης

Σε προσωπικό επίπεδο, το ντεμπούτο του Αντάμα Τραορέ δεν ήταν το ιδανικό, παρά τη μεγάλη νίκη με ανατροπή που πέτυχε η ομάδα του. Το αυτογκόλ αποτελεί ένα γεγονός που σίγουρα θα ήθελε να αποφύγει στην πρώτη του εμφάνιση με τη νέα του φανέλα. Ωστόσο, η νίκη της ομάδας του, και μάλιστα εκτός έδρας και με ανατροπή, επισκίασε εν μέρει το ατυχές περιστατικό.

Ο 30χρονος Ισπανός, ο οποίος είναι πρώην διεθνής, θα έχει την ευκαιρία να αφήσει πίσω του αυτό το περιστατικό και να επικεντρωθεί στις επόμενες εμφανίσεις του. Η σημαντική νίκη της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια επί της Βιγιαρεάλ, με σκορ 2-3, αποτελεί ένα θετικό ξεκίνημα για την ομάδα, παρά τις ιδιαιτερότητες που σημάδεψαν το ντεμπούτο του ενός εκ των νέων της αποκτημάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta

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