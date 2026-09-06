Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου

Η Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου είναι γεμάτη αθλητική δράση, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα μεταδόσεων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και άλλα αθλήματα. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται με το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ενώ στην Ευρώπη ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Άρσεναλ - Τσέλσι και Γιουβέντους - Μίλαν. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον τίτλο στον τελικό του Crete International Basketball Tournament.

Οι αναμετρήσεις της Super League

Για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 19:00, ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα στο Περιστέρι, με τη μετάδοση να γίνεται από το Nova Sports 2. Λίγο αργότερα, στις 19:30, ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει την Κηφισιά στο Παγκρήτιο, σε έναν αγώνα που θα προβληθεί από το Cosmote Sport 8.

Στις 20:00, ο Λεβαδειακός θα αναμετρηθεί με τον Παναιτωλικό, με τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime. Η αγωνιστική ημέρα κλείνει με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΙ.

Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με μεγάλα ντέρμπι

Το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα είναι επίσης πλούσιο σε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στις 16:00, η Πάρμα θα φιλοξενήσει τη Μόντσα (Cosmote Sport 1) και η Έβερτον θα υποδεχθεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League). Παράλληλα, η Φροζινόνε θα αναμετρηθεί με τη Βενέτσια στις 16:00 (Cosmote Sport 3).

Στις 16:30, το Αμβούργο θα παίξει με τη Μάιντζ (Nova Sports 4). Το απόγευμα περιλαμβάνει το ντέρμπι του Λονδίνου, Άρσεναλ - Τσέλσι, στις 18:30 (Nova Sports Premier League), ενώ την ίδια ώρα η Άιντραχτ θα αντιμετωπίσει την Άουγκσμπουργκ (Nova Sports 3). Στις 19:00, η Μπολόνια θα υποδεχθεί τη Σασουόλο (Cosmote Sport 1).

Αργότερα το βράδυ, στις 21:45, η Γιουβέντους θα φιλοξενήσει τη Μίλαν σε ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι (Cosmote Sport 1). Επίσης, η Βαλένθια θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα στις 17:15 (Cosmote Sport 7), η Μάλαγα με τη Λεβάντε στις 19:30 (Cosmote Sport 2), η Αλαβές με την Οσασούνα στις 19:30 (Cosmote Sport 2) και η Εσπανιόλ με τη Σεβίλλη στις 22:00 (Cosmote Sport 7).

Τελικοί μπάσκετ στο Crete International Basketball Tournament

Στο χώρο του μπάσκετ, το ενδιαφέρον στρέφεται στους τελικούς του Crete International Basketball Tournament. Ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί στις 18:00, όπου η Αρμάνι Μιλάνο θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Φενέρμπαχτσε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4.

Ο μεγάλος τελικός του τουρνουά είναι προγραμματισμένος για τις 20:30, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτός ο αγώνας, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, θα προβληθεί επίσης από το Cosmote Sport 4.

Άλλα αθλητικά γεγονότα της ημέρας

Πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, το αθλητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλα γεγονότα. Στις 15:45, οι φίλοι της Formula 1 θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά το Grand Prix που θα διεξαχθεί στη Μόντσα, με τη μετάδοση να γίνεται από τον ANT1.

Επίσης, στις 14:00, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τον αγώνα Μπράιτον – Άρσεναλ για το Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας. Νωρίτερα, στις 14:00, η COSMOTE SPORT 5 HD θα καλύψει το ERC 2026 από το Ηνωμένο Βασίλειο, SS15 Gorsgoch 2, και στις 16:00 το SS16 Ty Glyn 2. Στις 14:00, το COSMOTE SPORT 2 HD θα προβάλει τον αγώνα Μπέρμιγχαμ – Γουλβς για το EFL Championship.

Τέλος, για τους λάτρεις του ελληνικού ποδοσφαίρου, η ΑΕΛ Novibet θα αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Καρδίτσας στις 16:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη Superbet League 2, ενώ την ίδια ώρα, ο Πανιώνιος θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης Β (Superbet YouTube Channel) επίσης για τη Superbet League 2. Στη Bundesliga 2, η Χέρτα Βερολίνου θα αναμετρηθεί με το Μαγδεβούργο στις 14:30 (Novasports Start) και η Γκρόιτερ Φιρτ με τη Χάιντενχαϊμ στις 14:30 (Novasports 3HD).

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit