Η Ferrari στην pole position στο Τέξας μετά από απόλυτη ισοπαλία

Σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε από απόλυτη ισοπαλία, η Ferrari εξασφάλισε την pole position για τον αγώνα Lone Star Le Mans στο Τέξας. Ο Αντόνιο Τζοβινάτσι, οδηγώντας την #51 499P, κατέκτησε την πρώτη θέση στις κατατακτήριες δοκιμές, σημειώνοντας ακριβώς τον ίδιο χρόνο με την #38 Cadillac του Τζακ Έιτκεν. Η επίδοση αυτή προμηνύει έναν ιδιαίτερα αμφίρροπο αγώνα στην πίστα του COTA.

Απόλυτη ισοπαλία στην κορυφή

Η Ferrari ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κατατακτήριες δοκιμές για τον πέμπτο αγώνα της σεζόν στο WEC. Ο Αντόνιο Τζοβινάτσι με την 499P με τον αριθμό 51 σημείωσε χρόνο 1:52.445, έναν χρόνο που ισοφάρισε ο Τζακ Έιτκεν με την Cadillac #38. Παρά την απόλυτη ισοπαλία, η pole position απονεμήθηκε στην Ferrari, καθώς ο Τζοβινάτσι ήταν ο πρώτος που κατέγραψε τον συγκεκριμένο γύρο.

Αυτή η pole position αποτελεί την 10η για την Ferrari στο WEC και την πέμπτη προσωπική για τον Αντόνιο Τζοβινάτσι. Η διαδικασία της Hyperpole στο COTA σηματοδότησε την πρώτη φορά στην εποχή των Hypercar που δύο οδηγοί σημείωσαν πανομοιότυπους χρόνους στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Η στρατηγική της Ferrari και η μάχη των δευτερολέπτων

Η ομάδα της Ferrari επέλεψε να περιμένει έναν γύρο περισσότερο από τους περισσότερους αντιπάλους της, προτού επιχειρήσει την κρίσιμη προσπάθεια για την pole. Ο Αντόνιο Τζοβινάτσι κατέγραψε τον χρόνο 1:52.445 στον πρώτο του γρήγορο γύρο, θέτοντας τον πήχη ψηλά για τους υπόλοιπους διεκδικητές.

Στη συνέχεια, ο οδηγός της Cadillac, Τζακ Έιτκεν, κατάφερε να ισοφαρίσει την επίδοση του Τζοβινάτσι στα τελευταία δευτερόλεπτα της διαδικασίας. Ο Έιτκεν προσπάθησε να βελτιώσει περαιτέρω τον χρόνο του, ωστόσο ένα λάθος στο πρώτο κομμάτι της πίστας έβαλε τέλος στις ελπίδες του να κατακτήσει την pole position.

Στενές διαφορές στα Hypercars

Η μάχη για την pole position δεν περιορίστηκε μόνο μεταξύ της Ferrari και της Cadillac, αλλά ήταν ιδιαίτερα έντονη σε όλη την κορυφή. Μόλις 0,050 δευτερόλεπτα χώρισαν τα τέσσερα ταχύτερα Hypercars στη διαδικασία της Hyperpole, υποδηλώνοντας έναν αγώνα με πολλές ανατροπές και έντονο ανταγωνισμό.

Ο Σαρλ Μιλεσί με το #35 Alpine A424 εξασφάλισε την 3η θέση στην εκκίνηση, ενώ ο Χάρι Τίνκνελ επιβεβαίωσε την ταχύτητα της Aston Martin Valkyrie #007 κατακτώντας την 4η θέση. Το βρετανικό Hypercar είχε δείξει την δυναμική του και στις ελεύθερες δοκιμές, όπου είχε βρεθεί στην κορυφή των χρόνων, παραμένοντας έτσι στη μάχη της pole μέχρι το τέλος.

Οι υπόλοιπες θέσεις της Hyperpole

Η δεύτερη Ferrari 499P, με τον αριθμό 50 και οδηγό τον Νίκλας Νίλσεν, είχε αναδειχθεί ως η ταχύτερη στο πρώτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών. Ωστόσο, στην τελική διαδικασία της Hyperpole, περιορίστηκε στην 5η θέση της εκκίνησης.

Την 6η θέση κατέλαβε η Alpine #36, ενώ ακριβώς πίσω της, στην 7η θέση, βρέθηκε το #8 Toyota TR010 με οδηγό τον Ρίο Χιρακάβα. Την πρώτη δεκάδα των Hypercars συμπλήρωσαν τα δύο Hypercars της Genesis, καθώς και το δεύτερο Toyota, διαμορφώνοντας έτσι μια ανταγωνιστική σειρά εκκίνησης για τον αγώνα.

Απογοήτευση για τους πρωτοπόρους και τον Κούμπιτσα

Αντίθετα με τις κορυφαίες επιδόσεις, οι επικεφαλής της βαθμολογίας, Ρόμπιν Φράινς και Ρενέ Ραστ, θα ξεκινήσουν τον αγώνα από την 13η θέση. Ο Σέλντον φαν ντερ Λίντε, οδηγώντας την #20 BMW M Hybrid V8, δεν κατάφερε να οδηγήσει το μονοθέσιό του στη διαδικασία της Hyperpole, με αποτέλεσμα αυτή τη χαμηλή θέση εκκίνησης.

Ακόμη χαμηλότερα, στη 14η θέση, έμεινε η Ferrari 499P της AF Corse, με οδηγό τον Ρόμπερτ Κούμπιτσα. Ο Κούμπιτσα είχε στο παρελθόν βρεθεί στην πρώτη σειρά εκκίνησης στις δύο προηγούμενες επισκέψεις του στην πίστα του COTA, καθιστώντας αυτή την επίδοση μια αναπάντεχη εξέλιξη για τον ίδιο και την ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta