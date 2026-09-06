Η Ρόμα πέτυχε μυθική ανατροπή στα χασομέρια και «πάτησε» κορυφή στη Serie A

Η Ρόμα πραγματοποίησε μια απίθανη ανατροπή απέναντι στην Αταλάντα, επικρατώντας με σκορ 2-1 στο Ολίμπικο. Οι «τζιαλορόσι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ μέχρι το 88ο λεπτό, όμως κατάφεραν να πετύχουν δύο γκολ στο φινάλε της αναμέτρησης. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Ρώμης «πάτησε» κορυφή στη Serie A, διατηρώντας το απόλυτο των τριών νικών σε ισάριθμους αγώνες, όντας μαζί με την Ίντερ οι μόνες αήττητες ομάδες του πρωταθλήματος.

Ο έλεγχος της Ρόμα και ο απίθανος Καρνεσέσκι

Από την έναρξη του αγώνα, η Ρόμα είχε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, δημιουργώντας τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Παρόλα αυτά, οι «τζιαλορόσι» αδυνατούσαν να νικήσουν τον τερματοφύλακα της Αταλάντα, Καρνεσέσκι, ο οποίος πραγματοποιούσε μια εξαιρετική εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, στο 14ο λεπτό, ο Καρνεσέσκι σταμάτησε μια κεφαλιά του Μαντσίνι, ενώ στο 21ο λεπτό έπραξε ανάλογα και με τον Κριστάντε. Ο τερματοφύλακας των «μπεργκαμάσκι» συνέχισε τις εντυπωσιακές επεμβάσεις, βάζοντας «στοπ» και στο σουτ του Μάλεν στο 40ο λεπτό, κρατώντας μόνος του το μηδέν για την ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο.

Το γκολ της Αταλάντα κόντρα στη ροή και οι χαμένες ευκαιρίες

Η Αταλάντα, κόντρα στη γενική ροή του αγώνα, κατάφερε να ανοίξει το σκορ με το «καλησπέρα» στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν το 47ο λεπτό, όταν μετά από γύρισμα του Ντε Κέτελαρ, ο Έντερσον έγινε αποδέκτης της μπάλας και με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή την έστειλε στα δίχτυα, παγώνοντας το Ολίμπικο και κάνοντας το 0-1.

Παρά το γκολ που δέχτηκαν, οι «τζιαλορόσι» συνέχισαν να πιέζουν ασφυκτικά, χάνοντας εκ νέου σωρεία ευκαιριών. Μάλιστα, είχαν και δύο δοκάρια με τον Κάστρο, ένα στο 64ο λεπτό και ένα ακόμη στο 88ο λεπτό, δείχνοντας την επιμονή τους να φτάσουν στην ισοφάριση.

Η λύτρωση του Ερμόσο στο φινάλε

Η λύτρωση για τη Ρόμα ήρθε στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σούλε, ο Ερμόσο κατάφερε με μια ψηλοκρεμαστή και εξαιρετική κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Εκείνη τη στιγμή, όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα έληγε ισόπαλη, χαρίζοντας έναν βαθμό σε κάθε ομάδα.

Ο Σούλε ολοκλήρωσε τη μυθική ανατροπή

Ωστόσο, η Ρόμα είχε διαφορετικά σχέδια και έφτασε στην ολική ανατροπή στο 93ο λεπτό, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σούλε, αφού πραγματοποίησε μια τρομερή προσποίηση, σκόραρε από πολύ δύσκολη γωνία μέσα από την περιοχή με συρτό σουτ, νικώντας τον Καρνεσέσκι και βάζοντας «φωτιά» στο Ολίμπικο.

Αυτή η νίκη επιβεβαίωσε την πολύ σκληρή στάση της Ρόμα, η οποία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι από το 0-1 μέχρι το 88ο λεπτό, πανηγυρίζοντας μια πολύ μεγάλη νίκη και εδραιώνοντας τη θέση της στην κορυφή της Serie A.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τη Ρόμα αγωνίστηκαν οι: Σβίλαρ, Μαντσίνι (63’ Γκιλάρντι), Εντικά (67’ Μπαλέρντι), Ερμόσο, Λούλι (54’ Μολίνα), Κονέ, Κριστάντε, Γουέσλι, Ντιμπάλα, Μόρα (54’ Σουλέ), Μάλεν (63’ Κάστρο).

Από την πλευρά της Αταλάντα, η ενδεκάδα αποτελούνταν από τους: Καρνεσέσκι, Μπελανόβα, Κοσουνού, Σκαλβίνι, Κολάσινατς (73’ Τζαπακόστα), Σάμαρντζιτς (67’ Πάσαλιτς), Έντερσον (79’ Κεσί), Γκαετάνο, Ντε Κετελάρε, Ελμάς (66’ Ζαλέβσκι), Σκαμάκα (46’ Κρστόβιτς).

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta