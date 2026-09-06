Ο Λόβρο Μάγερ για την εμφατική νίκη της ΑΕΚ και την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Μετά την εμφατική νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με σκορ 5-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Λόβρο Μάγερ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα. Ο Κροάτης χαφ στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπική του απόδοση, την αποθέωση από τον κόσμο και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που δημιουργεί η έδρα της Ένωσης. Η συμβολή του στον αγώνα ήταν καθοριστική, καθώς δημιούργησε δύο από τα πέντε γκολ της ομάδας του.

Η εμφατική νίκη και η συνολική απόδοση

Ο Λόβρο Μάγερ τόνισε τη μεγάλη σημασία της αναμέτρησης με τον Άρη, δηλώνοντας ότι η ομάδα γνώριζε πόσο κρίσιμο ήταν το ματς για τους στόχους της. Η επιθυμία για τη νίκη ήταν έντονη και, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αυτό επιτεύχθηκε με επιτυχία. Η ομάδα ήθελε να έχει μια καλή απόδοση στο γήπεδο, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός επισήμανε ότι, αν εξαιρεθούν δύο σύντομα και κακά διαστήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, όλοι οι παίκτες είχαν εξαιρετική απόδοση. Αυτή η ομαδική προσπάθεια οδήγησε στην ευρεία επικράτηση με πέντε τέρματα, δείχνοντας την ποιότητα και τη δυναμική του συνόλου. Η εμφάνιση αυτή θεωρήθηκε ως μια πολύ καλή προετοιμασία ενόψει των επερχόμενων αγώνων.

Η αποθέωση από τον κόσμο και το έξτρα κίνητρο

Ο Μάγερ αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη στιγμή της αποθέωσης που γνώρισε από τους φιλάθλους της ΑΕΚ, οι οποίοι φώναζαν ρυθμικά το όνομά του. Για τον Κροάτη ποδοσφαιριστή, αυτή ήταν η πρώτη φορά που βίωσε κάτι τέτοιο και την περιέγραψε ως μια «καταπληκτική» στιγμή. Η αντίδραση του κόσμου του δίνει, όπως δήλωσε, έξτρα κίνητρο για να συνεχίσει να προσπαθεί.

Επεσήμανε πως η ενέργεια που προσφέρει ο κόσμος είναι σημαντική όχι μόνο για τον ίδιο προσωπικά, αλλά για ολόκληρη την ομάδα. Αυτή η υποστήριξη, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια, τους κάνει να προσπαθούν περισσότερο και να θέλουν να βγάλουν ακόμη μεγαλύτερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο. Ο ίδιος δήλωσε πως είναι πολύ χαρούμενος στην ΑΕΚ, αισθανόμενος την υποστήριξη των φιλάθλων.

Η ξεχωριστή ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο Κροάτης χαφ υπογράμμισε ότι το να αγωνίζεσαι στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι «κάτι διαφορετικό» σε σχέση με άλλα γήπεδα, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια. Αυτή η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τους οπαδούς της ΑΕΚ, όπως εξήγησε, τους ωθεί να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η ενέργεια που αντλούν οι παίκτες από το γήπεδο και την παρουσία των φιλάθλων τους κάνει να επιθυμούν να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ο Μάγερ επανέλαβε τη χαρά του που βρίσκεται στην ΑΕΚ, τονίζοντας ότι η αίσθηση του να παίζεις σε αυτό το περιβάλλον είναι μοναδική και τον γεμίζει ικανοποίηση.

Το εξαιρετικό κλίμα και οι σχέσεις στην ομάδα

Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε επίσης για το πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας, υπογραμμίζοντας τη συνοχή του συνόλου. Ανέφερε ότι έχει μια καταπληκτική σχέση με τον προπονητή, το προπονητικό επιτελείο και τους συμπαίκτες του, γεγονός που συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της ομάδας.

Τόνισε ότι έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό γκρουπ, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτή η αρμονία και η αλληλοστήριξη, όπως εξήγησε, τον βοηθούν να αποδίδει καλύτερα και να εκτελεί αποτελεσματικά αυτά που καλείται να κάνει μέσα στο γήπεδο. Το θετικό αυτό περιβάλλον είναι καθοριστικό για την απόδοση του κάθε παίκτη.

Προετοιμασία ενόψει Champions League

Η εμφατική νίκη επί του Άρη θεωρείται από τον Κροάτη μεσοεπιθετικό ως μια πολύ καλή και σημαντική προετοιμασία για την επερχόμενη αναμέτρηση στο Champions League. Η ομάδα έδειξε καλή απόδοση και δυναμική, στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα ενόψει των απαιτητικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Ο Μάγερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της στη διοργάνωση, τονίζοντας ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Η καλή ψυχολογία και η ομαδική δουλειά που επιδείχθηκαν στον αγώνα με τον Άρη αποτελούν θετικά σημάδια για τις προκλήσεις που έρχονται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko