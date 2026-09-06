Νίκολιτς: «Παίξαμε ελκυστικό ποδόσφαιρο, η κορυφαία στιγμή το πέμπτο γκολ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, τεχνικός της ΑΕΚ, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την εικόνα και τη νοοτροπία των παικτών του μετά την επιβλητική νίκη με 5-0 επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της Stoiximan Super League. Ο προπονητής της Ένωσης στάθηκε ιδιαίτερα στην ελκυστική απόδοση της ομάδας του, τονίζοντας ότι δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες. Ξεχώρισε μάλιστα το πέμπτο τέρμα ως την κορυφαία στιγμή της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας τον αλτρουισμό των ποδοσφαιριστών του.

Η εξαιρετική εμφάνιση και οι επισημάνσεις του προπονητή

Στο αρχικό του σχόλιο, ο Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε την εμφάνιση της ομάδας του ως «πολύ καλή». Παράλληλα, σημείωσε ότι εντόπισε κάποια στοιχεία που δεν τον ικανοποίησαν πλήρως, αναφερόμενος συγκεκριμένα στο τελευταίο εικοσάλεπτο του πρώτου μέρους και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ωστόσο, μετά από ένα τόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα και ένα σκορ 5-0, δήλωσε πως είναι «λίγο ανόητο να κάνεις παράπονα».

Ο τεχνικός της ΑΕΚ εξέφρασε τη μεγάλη του ευχαρίστηση, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα έπαιξε «ελκυστικό ποδόσφαιρο» και δημιούργησε πλήθος ευκαιριών. Υπενθύμισε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα υπήρξε ένα ακυρωμένο γκολ, καθώς και ένα πέναλτι που πάρθηκε πίσω, γεγονός που αναδεικνύει την επιθετική διάθεση και την κυριαρχία της ομάδας. Ο Νίκολιτς τόνισε για ακόμη μια φορά ότι τα συναισθήματα είναι διαφορετικά όταν η ομάδα αγωνίζεται με τον κόσμο στο πλευρό της, ένα θέμα για το οποίο είχε μιλήσει και μια εβδομάδα νωρίτερα.

Η νοοτροπία που κάνει τη διαφορά και το πέμπτο γκολ

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη νοοτροπία που παρουσίασαν οι παίκτες της ΑΕΚ μέχρι και το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Για τον προπονητή, η κορυφαία στιγμή του αγώνα ήταν το πέμπτο γκολ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Βιτάλις και ο Μάνταλος, ενώ είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν τη φάση μόνοι τους, επέλεξαν να κάνουν ασίστ, αναδεικνύοντας τον αλτρουισμό και το ομαδικό πνεύμα.

Ο τεχνικός της Ένωσης εξήρε επίσης την απόδοση του Μάγερ, ο οποίος ψηφίστηκε MVP του αγώνα, κάτι που, όπως είπε, «τα λέει όλα». Επιπλέον, στάθηκε στο πρέσινγκ που εφάρμοσαν οι παίκτες του μέχρι το τέλος του ματς, αναφέροντας συγκεκριμένα τους Ζούμπκοφ, Βιτάλις και Ζίνι. Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με τον Νίκολιτς, είναι αυτά που «κάνουν τη διαφορά» και αποτυπώνουν την επιθυμητή νοοτροπία της ομάδας.

Η δύναμη της έδρας και ο εκνευρισμός στα εκτός

Ο προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στην καλύτερη απόδοση της ομάδας του στα εντός έδρας παιχνίδια, σε σύγκριση με τα εκτός. Συμφώνησε ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν η ομάδα αγωνίζεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν εκνευρισμένος στο ματς με την Κηφισιά, καθώς και σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου που διεξήχθη σε μεγάλη απόσταση από την Αθήνα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επανέλαβε τη σημασία της παρουσίας των οπαδών, δηλώνοντας πως «κάνουν τη διαφορά» στα εντός έδρας παιχνίδια. Η στήριξη του κόσμου φαίνεται να αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την απόδοση και την ψυχολογία των παικτών της ΑΕΚ, ενισχύοντας την ομάδα στις εντός έδρας αναμετρήσεις.

Ο Άρης ως αντίπαλος και οι προκλήσεις της σεζόν

Σχετικά με τον αντίπαλο, ο Μάρκο Νίκολιτς αναγνώρισε ότι η ΑΕΚ αντιμετώπισε έναν «πολύ δυνατό αντίπαλο που έχει ποιότητα και ήταν στην κορυφή». Επεσήμανε επίσης ότι ο Άρης διέθετε σημαντικούς παίκτες στον πάγκο του και υπήρξαν στιγμές στο παιχνίδι που η ΑΕΚ του έδωσε το δικαίωμα να δείξει στοιχεία της ποιότητάς του.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Άρης θα βελτιωθεί πολύ και θα αποτελέσει έναν «δύσκολο αντίπαλο» στο μέλλον, καθώς έχει κάνει πολλές προσθήκες τελευταία. Ο Νίκολιτς συνεχάρη τους παίκτες του για την απόδοση τους, τονίζοντας ότι η χρονιά θα είναι «απαιτητική και μεγάλη με το γεμάτο καλεντάρι», προβλέποντας «σκαμπανεβάσματα σε όλες τις ομάδες».

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί την «βασική προτεραιότητα» για την ΑΕΚ. Πρόσθεσε ότι η ομάδα θα πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σε σχέση και με την Ευρώπη, και να είναι απόλυτα προετοιμασμένη πριν από τα ματς του πρωταθλήματος, καθώς δεν είναι δυνατόν να είναι πάντα σε «top κατάσταση» στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δήλωσε επίσης ότι δεν θα είναι πάντα εκνευρισμένος.

Μεταγραφικά ζητήματα και ευρωπαϊκή λίστα

Εκτός από τα αγωνιστικά ζητήματα, ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε και σε θέματα που αφορούν το ρόστερ της ομάδας. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για τη μεταγραφή του Κουτέσα στη Σερβέτ, η οποία πιθανότατα «χαλάει».

Παράλληλα, ο προπονητής της ΑΕΚ γνωστοποίησε την απόφασή του να αφαιρέσει τον Γκεοργκίεφ από την ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν μετά την εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη, προσθέτοντας μια διάσταση στις τοποθετήσεις του τεχνικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko