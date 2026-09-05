Η ΑΕΚ συνέτριψε τον Άρη με 5-0, με τον Ζίνι να διαμορφώνει το τελικό σκορ

Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με το επιβλητικό σκορ 5-0, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα της. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 90ό λεπτό της αναμέτρησης από τον Ζίνι, ο οποίος σκόραρε έπειτα από ασίστ του Πέτρου Μάνταλου. Με αυτή την εμφατική νίκη, οι πρωταθλητές επέστρεψαν στις επιτυχίες, μετά την απώλεια βαθμών στον προηγούμενο αγώνα τους, δείχνοντας την αγωνιστική τους ανάκαμψη.

Η κυριαρχία της ΑΕΚ και η επιστροφή στις νίκες

Οι πρωταθλητές της ΑΕΚ πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή εμφάνιση, μετατρέποντας τον αγώνα με τον Άρη σε ένα πραγματικό «πάρτι» στο γήπεδό τους. Η ομάδα της Αθήνας συνέτριψε τους Θεσσαλονικείς με το ευρύ 5-0, δείχνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα και την επιθετική της δεινότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η επικράτηση αυτή ήταν αδιαμφισβήτητη, με την ΑΕΚ να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Αυτή η σημαντική επικράτηση έρχεται να αποκαταστήσει την τάξη για την ΑΕΚ, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της στις νίκες μετά από μια περίοδο όπου είχε σημειωθεί απώλεια βαθμών. Συγκεκριμένα, η ομάδα είχε προηγουμένως αντιμετωπίσει την Κηφισιά σε έναν αγώνα που είχε διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου, όπου δεν είχε καταφέρει να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, μένοντας στην ισοπαλία. Η νίκη επί του Άρη δίνει νέα ώθηση στους πρωταθλητές.

Το «κερασάκι στην τούρτα» από τον Ζίνι

Το τελικό, πανηγυρικό σκορ της αναμέτρησης διαμορφώθηκε στο 90ό λεπτό, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, με τον Ζίνι να είναι ο πρωταγωνιστής. Ο νεαρός επιθετικός σημείωσε το πέμπτο γκολ για την ΑΕΚ, προσθέτοντας το «κερασάκι στην τούρτα» σε μια ήδη θριαμβευτική βραδιά για τους γηπεδούχους και επισφραγίζοντας την απόλυτη κυριαρχία τους.

Η φάση που οδήγησε στο γκολ ξεκίνησε με τον Μιλάν Βιτάλις, ο οποίος πέρασε την μπάλα με ακρίβεια στην περιοχή του Άρη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επίθεση. Εκεί, ο Πέτρος Μάνταλος, ο αρχηγός του Δικεφάλου, δέχτηκε την μπάλα και με μια υποδειγματική κίνηση, έβγαλε μια πάσα «πάρε - βάλε» στον Ανγκολέζο επιθετικό, αφήνοντάς τον σε ιδανική θέση. Ο Ζίνι εκμεταλλεύτηκε την άψογη αυτή συνεργασία και μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό 5-0 και χαρίζοντας ένα ακόμη τέρμα στην ομάδα του.

Η παραγωγική αρχή του Ζίνι στη φετινή σεζόν

Ο 24χρονος επιθετικός της ΑΕΚ, Ζίνι, έχει ξεκινήσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο με έναν ιδιαίτερα παραγωγικό τρόπο, επιδεικνύοντας τις επιθετικές του ικανότητες από νωρίς. Η παρουσία του στο γήπεδο έχει αποδειχθεί καθοριστική για την ομάδα του, συμβάλλοντας ενεργά στην επιθετική της λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της.

Μέχρι στιγμής, ο Ζίνι έχει καταφέρει να σημειώσει τέσσερα γκολ σε σύνολο επτά εμφανίσεων με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων». Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία και τη σταθερή του συμβολή στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ, δείχνοντας ότι έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις της ομάδας και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του συνόλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta