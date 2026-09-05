Η ΑΕΚ σκόρπισε τον Άρη με 5-0 πριν από την πρεμιέρα στο Champions League

Η ΑΕΚ προσέφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα στους φιλάθλους της, συντρίβοντας τον Άρη με 5-0 στην Allwyn Arena. Αυτή η σαρωτική νίκη ήρθε ως η καλύτερη δυνατή αντίδραση μετά την πρόσφατη «γκέλα» κόντρα στην Κηφισιά, ενώ παράλληλα λειτούργησε ως ιδανικό «ορεκτικό» λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη της ευρωπαϊκής της περιπέτειας. Ο Άρης, από την πλευρά του, γνώρισε την πρώτη του βαριά ήττα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Η κυριαρχία της ΑΕΚ και το πρώτο ημίχρονο

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με σαφή στόχο να πάρουν από νωρίς τα ηνία του αγώνα και να πετύχουν ένα γρήγορο γκολ, κάτι που κατάφεραν. Η Ένωση ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, απέναντι σε έναν Άρη που δεν κατάφερε να συνδέσει τις γραμμές του και να φανεί απειλητικός προς την εστία των γηπεδούχων.

Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε μόλις στο 2ο λεπτό, από μία στατική φάση, με κεφαλιά του Γιόβιτς που άλλαξε ελαφρώς πορεία στον Σούταλο. Το προβάδισμα για την ΑΕΚ ήρθε στο 11ο λεπτό, με τον Μπάρναμπας Βάργκα να σκοράρει ένα πολύ όμορφο γκολ. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς «έκρυψαν» την μπάλα, με τον Γκατσίνοβιτς να βγάζει μία εξαιρετική κάθετη πάσα, τον Μάγερ να στρώνει στον Βάργκα και αυτόν να πλασάρει σε κενή εστία για το 1-0.

Ο ρόλος του Μάγερ και οι χαμένες ευκαιρίες

Ο Μάγερ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές για την ΑΕΚ, καθώς η μπάλα περνούσε συνεχώς από τα πόδια του. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός λειτούργησε ως ο «εγκέφαλος» της ανάπτυξης για την Ένωση. Στο 18ο λεπτό, μάλιστα, ο Μάγερ έβγαλε τον Πήλιο σε θέση βολής πλάγια μέσα στην περιοχή, ωστόσο το τελείωμά του δεν βρήκε στόχο.

Η ΑΕΚ συνέχιζε να έχει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, με τον Άρη να μην μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στην άμυνα των γηπεδούχων. Στο 25ο λεπτό, η ΑΕΚ έφτασε κοντά σε ένα δεύτερο γκολ, όταν ο Βέλιο απέκρουσε το δυνατό σουτ του Ρότα, ενώ ο Γκατσίνοβιτς δεν κατάφερε να βάλει την προβολή. Από εκεί και μετά, ο ρυθμός της ΑΕΚ δεν ήταν ο ίδιος, όμως οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να το εκμεταλλευτούν.

Τα γκολ του δευτέρου ημιχρόνου και η τελική επικράτηση

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ συνέχισε την επιθετική της προσέγγιση και απλοποίησε τα πράγματα μετά το δεύτερο τέρμα του Ούγγρου φορ, Μπάρναμπας Βάργκα. Συνολικά, οι «κιτρινόμαυροι» σημείωσαν πέντε τέρματα. Εκτός από τα δύο γκολ του Βάργκα, δίχτυα βρήκαν επίσης οι Μαρίν, Κοϊτά και Ζίνι, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.

Οι επιλογές των προπονητών

Για την ΑΕΚ, ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Γκατσίνοβιτς στην ενδεκάδα αντί του Κοϊτά, ο οποίος έμεινε στον πάγκο. Στην άλλη πλευρά αγωνίστηκε ο Μάγερ, ενώ στον άξονα βρέθηκαν οι Μαρίν και Βιτάλις. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησαν οι Βάργκα και Γιόβιτς. Η αμυντική τετράδα αποτελούνταν από τους Πήλιο, Ρέλβα, Μουκουντί και Ρότα, ενώ στην εστία ήταν ο Στρακόσια.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής του Άρη, επέλεξε την αναμενόμενη ενδεκάδα. Ο Βέλιο ήταν στο τέρμα, ενώ στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Ρίτσαρντς, Γένσεν, Σούταλο και Φαντιγκά. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Μπασιρού και Ράτσιτς, με τον Μανού Γκαρθία μπροστά τους. Στα δύο άκρα της επίθεσης ξεκίνησαν οι Γιαννιώτας και Γκαρέ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αγωνίστηκε ο Καντεβέρε.

Επόμενος σταθμός το Champions League

Πλέον, μετά την εντυπωσιακή νίκη επί του Άρη, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στην επικείμενη μεγάλη πρεμιέρα της για τη League Phase του Champions League. Ο επόμενος αγώνας της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη, όπου θα αντιμετωπίσει τη ΛΑΣΚ, ξεκινώντας την ευρωπαϊκή της πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta