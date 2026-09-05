Η ΑΕΚ συνέτριψε τον Άρη με 5-0 πριν την πρεμιέρα στο Champions League

Η ΑΕΚ μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο την αναμέτρηση με τον Άρη, επικρατώντας με το εμφατικό σκορ 5-0. Η «Ένωση» επέστρεψε στις νίκες μετά το στραβοπάτημα της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στην Κηφισιά, δείχνοντας ετοιμότητα ενόψει της πρεμιέρας της στη League Phase του Champions League. Το παιχνίδι, που αρχικά έμοιαζε δύσκολο, εξελίχθηκε σε θρίαμβο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Δυναμικό ξεκίνημα και το πρώτο τέρμα

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η εντυπωσιακή της εμφάνιση φάνηκε άμεσα, καθώς κατάφερε να ανοίξει το σκορ νωρίς, θέτοντας τις βάσεις για την ευρεία επικράτηση.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 10ο λεπτό, όταν οι Γκατσίνοβιτς και Μάγερ συνεργάστηκαν εντυπωσιακά. Ο Μάγερ έδωσε έτοιμο γκολ στον Βάργκα, ο οποίος σε κενή εστία δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ.

Αντίδραση του Άρη και διπλασιασμός των τερμάτων

Ο Άρης, ο οποίος πριν από αυτό το παιχνίδι μετρούσε δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, προσπάθησε να ισορροπήσει την αναμέτρηση μετά το αρχικό σοκ. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ισορρόπησε το παιχνίδι από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου μέχρι και τα μέσα του δευτέρου, επιχειρώντας να πιέσει την ΑΕΚ ειδικά στα πρώτα λεπτά της επανάληψης. Ωστόσο, δεν κατάφερε κάτι παραπάνω πέρα από μια φλύαρη υπεροχή, χωρίς να δημιουργήσει ουσιαστικές απειλές.

Παρά την προσπάθεια του Άρη να αντιδράσει, η ΑΕΚ κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 62ο λεπτό, κόντρα στη ροή του αγώνα στην επανάληψη. Ο Γκατσίνοβιτς βρήκε μέσα στην περιοχή τον Βάργκα, ο οποίος με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-0. Από εκείνο το σημείο και μετά, τα πράγματα απλοποιήθηκαν σημαντικά για την «Ένωση», η οποία απέκτησε ισχυρό προβάδισμα.

Καταιγισμός τερμάτων στο δεύτερο ημίχρονο

Μετά το δεύτερο γκολ, η ΑΕΚ ανέβασε ακόμα περισσότερο την απόδοσή της, πετυχαίνοντας τρία επιπλέον τέρματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή της. Η ομάδα έδειξε την επιθετική της δυναμική, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν.

Στο 66ο λεπτό, ο Μάγερ, ο οποίος υπήρξε με διαφορά ο καλύτερος του γηπέδου, έβγαλε σε θέση βολής τον Μαρίν. Ο Ρουμάνος με ένα σκαφτό πλασέ έκανε το 3-0, διευρύνοντας το προβάδισμα της ομάδας του. Ακολούθησε το 4-0 στο 75ο λεπτό, όταν ο Κοϊτά, που είχε περάσει ως αλλαγή, έγινε κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά, έκανε σύγκλιση κεντρικά και με δεξί σουτ «έγραψε» το τέταρτο τέρμα.

Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Ζίνι, ο οποίος πλάσαρε από κοντά έπειτα από έναν συνδυασμό των Βιτάλις και Μάνταλου. Αυτό το γκολ ολοκλήρωσε τον εντυπωσιακό θρίαμβο της «Ένωσης», δίνοντας ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στην επικράτησή της επί του Άρη.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την ΑΕΚ, υπό τις οδηγίες του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, αγωνίστηκαν οι εξής ποδοσφαιριστές: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 80′ από τον Αριάγκα), Βιτάλις, Μάγερ (που αντικαταστάθηκε στο 83′ από τον Ζούμπκοφ), Γκατσίνοβιτς (που αντικαταστάθηκε στο 68′ από τον Κοϊτά), Γιόβιτς (που αντικαταστάθηκε στο 68′ από τον Ζίνι) και Βάργκα (που αντικαταστάθηκε στο 80′ από τον Μάνταλο).

Ο Άρης, με προπονητή τον Μιχάλη Γρηγορίου, παρέταξε τους: Βέλιο, Φαντιγκά, Σούταλο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Μπασίρου (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 64′ από τον Χόνγκλα), Μάνου (που αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Κουαμέ), Γκαρέ (που αντικαταστάθηκε στο 83′ από τον Μπουσαΐντ), Γιαννιώτας (που αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Παλάσιος) και Καντεβέρε (που αντικαταστάθηκε στο 64′ από τον Μιρ).

Με πληροφορίες από: Topontiki