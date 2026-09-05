Η ΑΕΚ διέλυσε τον Άρη με 5-0 στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με το επιβλητικό σκορ 5-0 στην Allwyn Arena, γνωστή και ως «Αγία Σοφία». Η «Ένωση» βρήκε την αντίδραση που έψαχνε μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά, πραγματοποιώντας μια πανέμορφη εμφάνιση και σαρωτική νίκη. Για τον Άρη, αυτή ήταν η πρώτη βαριά ήττα της φετινής σεζόν, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League και του πρώτου ντέρμπι της χρονιάς.

Η κυριαρχία της Ένωσης και το πρώτο γκολ

Οι κιτρινόμαυροι ήταν κυρίαρχοι από το πρώτο μέρος της αναμέτρησης, με ξεκάθαρο στόχο να πάρουν από νωρίς τα ηνία και να πετύχουν ένα γρήγορο γκολ. Η ΑΕΚ πίεσε τον Άρη από την αρχή, με τον Γιόβιτς να έχει την πρώτη ευκαιρία μόλις στο 2ο λεπτό με κεφαλιά, ενώ ο Βέλιο απέκρουσε μία προβολή του Βάργκα στο 8ο λεπτό.

Το προβάδισμα για την ΑΕΚ ήρθε στο 11ο λεπτό, με τον Μπάρναμπας Βάργκα να σκοράρει ένα πολύ όμορφο γκολ. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έκρυψαν την μπάλα, με τον Γκατσίνοβιτς να βγάζει εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μάγερ, ο οποίος στη συνέχεια έστρωσε στον Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός πλάσαρε σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το 1-0.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Μετά το πρώτο γκολ, η ΑΕΚ συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας, ωστόσο δυσκολεύτηκε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία των «κιτρίνων» του Άρη. Καταγράφηκαν δύο καλές στιγμές με σουτ του Πήλιου, το οποίο ήταν άστοχο, και του Ρότα, που δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα Βέλιο.

Ο Άρης, από την πλευρά του, δεν είχε την κατάλληλη σύνδεση στις γραμμές του και δεν μπορούσε να φανεί απειλητικός, με εξαίρεση το τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους. Σε αυτό το διάστημα, ο Άρης προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, με τον Μορόν να έχει ένα άστοχο σουτ στο 42ο λεπτό. Ο Ρότα πραγματοποίησε επίσης δύο σημαντικές επεμβάσεις στα τελευταία λεπτά, διατηρώντας το 1-0 για την ΑΕΚ μέχρι την ανάπαυλα.

Καταιγίδα τερμάτων στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα. Οι «κιτρινόμαυροι» προειδοποίησαν με ένα σουτ του Γκατσίνοβιτς, πριν ο Βάργκα πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 62ο λεπτό. Ο Ούγγρος φορ έκανε το 2-0 με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Σέρβου μέσου.

Ακολούθησε μια «καταιγίδα» τερμάτων από την «Ένωση». Ο Άρης προσπάθησε να πάρει περισσότερα ρίσκα, κάτι που «πλήρωσε» στην άμυνά του. Στο 67ο λεπτό, τρεις παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν στην αντεπίθεση, με τον Μάγερ να δίνει τη δεύτερη ασίστ του στον Μαρίν, ο οποίος από κοντά έκανε το 3-0. Στη συνέχεια, η ΑΕΚ δεν άφησε το πόδι από το γκάζι, πετυχαίνοντας δύο ακόμη τέρματα με τους Κοϊτά και Ζίνι, ενώ είχε και ένα ακυρωμένο γκολ, καθώς και ένα ακυρωμένο πέναλτι μέσω VAR.

Οι πρωταγωνιστές και οι συνθέσεις

Κορυφαίοι για την ΑΕΚ αναδείχθηκαν ο Μάγερ με δύο ασίστ, ο Βάργκα με τα δύο γκολ του, καθώς και ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συμμετείχε στις καλύτερες φάσεις της ομάδας του. Συνολικά, σκόραραν οι Βάργκα (δύο φορές), Μαρίν, Κοϊτά και Ζίνι.

Για την ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην τετράδα της άμυνας αγωνίστηκαν οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Μαρίν και Βιτάλις, με τους Γκατσίνοβιτς και Μάγερ στις πλευρές και τους Βάργκα και Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Ο Κοϊτά έμεινε αρχικά στον πάγκο. Από την πλευρά του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου παρέταξε τον Βέλιο στο τέρμα, τους Ρίτσαρντς, Γένσεν, Σούταλο και Φαντιγκά στην άμυνα, τους Μπασιρού και Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, με τον Μανού Γκαρθία μπροστά τους. Στα δύο άκρα αγωνίστηκαν οι Γιαννιώτας και Γκαρέ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Καντεβέρε.

Επόμενη πρόκληση για την ΑΕΚ

Μετά τη σαρωτική αυτή νίκη, η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στην επερχόμενη μεγάλη πρεμιέρα για τη League Phase του Champions League. Η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Τρίτη την ομάδα της ΛΑΣΚ, σε έναν αγώνα που σηματοδοτεί την έναρξη των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit