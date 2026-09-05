Κάταγμα κνήμης για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, υπέστη κάταγμα κνήμης στο αριστερό του πόδι, όπως έδειξαν οι εξετάσεις μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τον Βόλο. Ο σοβαρός αυτός τραυματισμός θα τον οδηγήσει στο χειρουργείο την Κυριακή, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των «ερυθρόλευκων». Η αρχική εκτίμηση για την αποκατάστασή του κάνει λόγο για μακρά απουσία από τους αγωνιστικούς χώρους.

Το συμβάν στο Πανθεσσαλικό

Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Βόλο, η οποία έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1. Το περιστατικό έλαβε χώρα στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Μαροκινός επιθετικός συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριο Σιαμπάνη.

Συγκεκριμένα, ο Ελ Κααμπί πρόλαβε να βρει την μπάλα, προτού ο Μάριος Σιαμπάνης πέσει στα πόδια του, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού να καταλήξει στο έδαφος. Η εικόνα του τραυματισμού προκάλεσε άμεσα μεγάλη ανησυχία σε όλους τους παρευρισκόμενους στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Άμεσες αντιδράσεις και μεταφορά στο νοσοκομείο

Οι αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο έδειξαν από την αρχή τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Οι παίκτες του Βόλου έκαναν αμέσως νόημα προς τον πάγκο του Ολυμπιακού για την είσοδο του ιατρικού επιτελείου. Ο τερματοφύλακας Μάριος Σιαμπάνης ξέσπασε σε κλάματα, βλέποντας την κατάσταση του αντιπάλου του, ενώ και ο διαιτητής Τζήλος έβαλε τα χέρια στο κεφάλι του, εκφράζοντας την ανησυχία του.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, μέσα σε θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού. Αμέσως μετά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στην Αθήνα και νοσηλεύτηκε στο Ιατρικό Κέντρο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και η προετοιμασία για την επέμβαση.

Διάγνωση και χειρουργική επέμβαση

Οι πρώτες πληροφορίες που προέκυψαν από τις ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τις αρχικές ανησίες. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει υποστεί κάταγμα στην κνήμη του αριστερού ποδιού, ένα σοβαρό πλήγμα για τον ίδιο και τον Ολυμπιακό. Ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των «ερυθρόλευκων», Χρήστος Θέος, ο οποίος βρισκόταν στο Πανθεσσαλικό και αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα από την πρώτη στιγμή, θα αναλάβει την επέμβαση.

Το χειρουργείο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου 2026. Μετά την επέμβαση, αναμένεται να υπάρξει μια σαφέστερη εικόνα για το ακριβές διάστημα της απουσίας του Μαροκινού επιθετικού από τους αγωνιστικούς χώρους.

Μακρά περίοδος αποκατάστασης

Η πρώτη εκτίμηση για την επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη δράση κάνει λόγο για ένα διάστημα έξι έως επτά μηνών. Σε τέτοιου είδους τραυματισμούς, η αποκατάσταση είναι συνήθως μακρά και απαιτεί υπομονή και εντατική φυσικοθεραπεία. Αυτό το χρονικό διάστημα προβλέπεται από το πρωτόκολλο για έναν τέτοιο τραυματισμό.

Ωστόσο, μια πιο ασφαλής εικόνα για το ακριβές διάστημα της απουσίας του ποδοσφαιριστή θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης και την αξιολόγηση της κατάστασης από τους θεράποντες ιατρούς. Το βάρος πλέον πέφτει στην επιτυχή έκβαση της επέμβασης και στην ομαλή πορεία της αποκατάστασης.

Επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί δημιουργεί προβληματισμό και αναφορικά με την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Βάσει των κανονισμών της UEFA, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε μία αλλαγή στη λίστα τους, λόγω μακροχρόνιου τραυματισμού, μέχρι την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Παρόλα αυτά, υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός: ο παίκτης που θα προστεθεί στη λίστα θα πρέπει να έχει πάρει μεταγραφή πριν από την προθεσμία των δηλώσεων. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός αποκτήσει έναν νέο επιθετικό, δεν θα μπορεί να τον συμπεριλάβει στη θέση του Ελ Κααμπί. Οι Πειραιώτες έχουν, ωστόσο, το δικαίωμα να εντάξουν στη λίστα έναν εκ των Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ή Κλέιτον, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο ρόστερ της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis