Η Νέα Τούμπα στο επίκεντρο: Ικανοποίηση στον ΠΑΟΚ για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αντιμετωπίστηκαν στις τάξεις του ΠΑΟΚ οι πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι δηλώσεις αυτές αφορούσαν το σημαντικό πρότζεκτ της Νέας Τούμπας, ένα θέμα που βρίσκεται εδώ και καιρό στην ατζέντα του συλλόγου. Η αναφορά του πρωθυπουργού σηματοδοτεί, σύμφωνα με τους ανθρώπους του Δικεφάλου, μια νέα φάση για την υλοποίηση του έργου.

Η ικανοποίηση του ΠΑΟΚ για την εξαγγελία

Στον Δικέφαλο, η υποδοχή των πρωθυπουργικών δηλώσεων ήταν θερμή. Στελέχη του συλλόγου σημείωσαν πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξαγγελία, η οποία έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών και των συντονισμένων ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη για την πορεία του έργου, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, μιλώντας από τη Μικράς Ασίας, τόνισαν χαρακτηριστικά την προσέγγισή τους, δηλώνοντας ότι επιλέγουν να μιλούν όταν πρέπει και, κυρίως, μέσα από τα έργα τους. Αυτή η στάση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδουν στην ουσιαστική πρόοδο και όχι μόνο στις εξαγγελίες, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Εντατική κινητικότητα και συνεργασίες

Το προηγούμενο διάστημα χαρακτηρίστηκε από έντονη κινητικότητα, με στόχο την επιτάχυνση των απαιτούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών για το έργο της Νέας Τούμπας. Αυτή η κινητικότητα περιλάμβανε άμεση συνεργασία τόσο με τα συναρμόδια υπουργεία όσο και με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι συντονισμένες ενέργειες είχαν ως στόχο την επίλυση ζητημάτων και την προετοιμασία του εδάφους για την απρόσκοπτη εξέλιξη του σχεδιασμού. Η συνεργασία με τους κρατικούς και τοπικούς φορείς κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση ενός τόσο σύνθετου έργου, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με όλες τις νομικές και πολεοδομικές απαιτήσεις.

Παρουσίαση σχεδίων και μελετών

Στο άμεσο μέλλον, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια αναλυτική παρουσίαση των σχεδίων, των μελετών και της προόδου των εργασιών για το νέο γήπεδο. Αυτή η παρουσίαση θα γίνει από εκπροσώπους των 13 εταιρειών που εμπλέκονται ενεργά στον σχεδιασμό του έργου. Η εκδήλωση αυτή θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό και στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν λεπτομερώς για την αρχιτεκτονική και λειτουργική διάσταση του νέου γηπέδου.

Η συμμετοχή ενός τόσο μεγάλου αριθμού εταιρειών υποδηλώνει την πολυπλοκότητα και το μέγεθος του εγχειρήματος, καθώς και την ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς. Η παρουσίαση αυτή θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα διαφάνειας και ενημέρωσης σχετικά με την πορεία του έργου.

Το χρονοδιάγραμμα για την οικοδομική άδεια και την έναρξη των εργασιών

Σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, ο στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Η ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών είναι κρίσιμη για το επόμενο βήμα, που είναι η κατάθεση της αίτησης για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Εφόσον τηρηθούν οι προθεσμίες και εκδοθεί η οικοδομική άδεια, οι εργασίες για την ανέγερση της Νέας Τούμπας αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027. Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του έργου, φέρνοντας πιο κοντά την υλοποίηση του οράματος για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta