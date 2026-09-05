Ο Ροντινέι αποχαιρέτησε την Ελλάδα: «Φεύγω κουρασμένος να κερδίζω τίτλους, σας αγαπώ πολύ»

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ Ροντινέι αναχώρησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Σάντος, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος μετρούσε 3,5 χρόνια στους Πειραιώτες, παραχώρησε δηλώσεις κατά την αποχώρησή του, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την περίοδο που αγωνίστηκε στην Ελλάδα. Ο Ροντινέι, αστειευόμενος, ανέφερε πως φεύγει «κουρασμένος» από την κατάκτηση τίτλων, ενώ ευχαρίστησε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και τους Έλληνες γενικότερα.

Η «κούραση» από τους τίτλους και η ιστορία

Ο Ροντινέι, μιλώντας για την πορεία του στην Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κουρασμένο ναι, σε σχεδόν τέσσερα χρόνια κερδίζω τέσσερις τίτλους. Κουρασμένο να κερδίζω κάθε χρόνο. Αλλά δεν πειράζει». Ο Βραζιλιάνος μπακ εξέφρασε τη χαρά του για τον χρόνο που πέρασε στην Ελλάδα, τονίζοντας πως μαζί με τους συμπαίκτες του «γράψαμε ιστορία» στον σύλλογο του Ολυμπιακού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Ολυμπιακό, ο Ροντινέι κατέκτησε κάθε πιθανό τίτλο, συμπεριλαμβανομένου του Conference League τον Μάιο του 2024. Συνολικά, σε 157 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ο ποδοσφαιριστής κατέγραψε 12 γκολ και 28 ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στις επιτυχίες της ομάδας.

Η Ελλάδα ως δεύτερη πατρίδα και ο σεβασμός

Ο «Ρόντι» εξέφρασε τη συγκίνησή του για την αποχώρηση, δηλώνοντας ότι δεν τον στεναχωρεί το γεγονός ότι επιστρέφει στη Βραζιλία, καθώς είναι η χώρα καταγωγής του. Ωστόσο, υπογράμμισε τη σημασία της Ελλάδας στη ζωή του: «Τώρα όμως η Ελλάδα σίγουρα θα γίνει η δεύτερη πατρίδα μου γιατί αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά και τους Έλληνες γενικά γιατί με σεβάστηκαν πολύ αυτά τα τέσσερα χρόνια».

Ο ποδοσφαιριστής επανέλαβε τις ευχαριστίες του προς τους φίλους του Ολυμπιακού και, σε μια κίνηση που δείχνει τη σύνδεσή του με τη χώρα, είπε στα ελληνικά «Σας αγαπώ πολύ».

Οι φίλοι στην ομάδα: Τσικίνιο και Φορτούνης

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Ροντινέι αναφέρθηκε και σε δύο από τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό. Ερωτηθείς ποιον παίκτη θα διάλεγε να έρθει μαζί του στην ίδια πτήση, απάντησε τον Τσικίνιο. «Θα διάλεγα τον Τσικίνιο γιατί είναι φίλος μου. Ζήσαμε μαζί υπέροχες στιγμές. Είναι ένας καταπληκτικός παίκτης και επίσης είναι καταπληκτικός φίλος, τον οποίο είχα εδώ στην Ελλάδα από τη στιγμή που έφτασα εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ μίλησε για τον Κώστα Φορτούνη, τονίζοντας τα ποδοσφαιρικά του χαρακτηριστικά. «Ο Φορτούνης διαθέτει εξαιρετική ποιότητα, αλλά εδώ γενικά υπάρχουν πολλοί παίκτες υψηλής ποιότητας. Όμως ο Φόρτου είναι διαφορετικός παίκτης, είναι ένας ξεχωριστός παίκτης και επίσης τον λατρεύω αυτόν τον τύπο», ανέφερε ο Ροντινέι. Πρόσθεσε επίσης ότι «Περάσαμε υπέροχα μαζί αυτά τα τέσσερα χρόνια. Πήγε στην Αραβία και επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Όμως ο Φόρτου είναι σαν ένας Βραζιλιάνος παίκτης. Έχει πολλή ποιότητα, γίναμε φιλαράκια».

Η σχέση που εξελίχθηκε σε οικογένεια

Ο Ροντινέι ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του τονίζοντας τη βαθιά σχέση που ανέπτυξε με την ομάδα και τους ανθρώπους της. «Τώρα λέω σε όλα τα παιδιά ότι αυτό που καταφέραμε εδώ στον Ολυμπιακό, η ιστορία που γράψαμε… Τώρα είναι απλώς ότι έρχομαι στον Ολυμπιακό, παίζω και φεύγω. Όχι, γίναμε οικογένεια, φίλοι. Τρέφω μεγάλο σεβασμό γι αυτό το μέρος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία του στον Ολυμπιακό ξεπέρασε τα όρια της απλής επαγγελματικής συνεργασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta