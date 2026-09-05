Ο Θοδωρής Ζάρας αποσύρεται από την ενεργό δράση και αναλαμβάνει υπεύθυνος ανάπτυξης στον ΠΑΟΚ

Ο Θοδωρής Ζάρας, ο πολύπειρος φόργουορντ, παραχώρησε συνέντευξη στο WEB Radio της ΕΟΚ, όπου αναφέρθηκε στην απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο αθλητής μίλησε για το τέλος της πορείας του στα γήπεδα και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα του. Πλέον, ο Ζάρας αναλαμβάνει υπεύθυνος του αναπτυξιακού τμήματος στον ΠΑΟΚ, μια θέση που τον κρατάει κοντά στο άθλημα που αγάπησε.

Η απόφαση για την απόσυρση

Ο Θοδωρής Ζάρας αποκάλυψε ότι η απόφαση να σταματήσει το μπάσκετ ήταν κάτι που επεξεργαζόταν για αρκετό καιρό, ειδικά κατά τη φετινή σεζόν. Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια προετοίμαζε το μυαλό του για αυτή τη στιγμή, καθώς «τον χρόνο δεν τον έχει κερδίσει κανένας».

Η πρόταση που δέχτηκε από τον ΠΑΟΚ ήρθε σε ένα πολύ καλό χρονικό σημείο, όπως δήλωσε ο ίδιος, για να πει «μέχρι εδώ ήταν, ώρα να συνεχίσω παρακάτω». Ο Ζάρας αντιμετώπισε την αλλαγή ως την έναρξη μιας καινούργιας καριέρας, τονίζοντας ότι του αρέσουν οι προκλήσεις. Η απόφαση πάρθηκε ήρεμα στο μυαλό του, αν και η προσαρμογή χαρακτηρίζεται ως δύσκολη διαδικασία, με τον ίδιο να δηλώνει εντάξει με τον εαυτό του, κάτι που θεωρεί το πιο σημαντικό.

Η νέα πρόκληση στον ΠΑΟΚ

Ο πρώην αθλητής προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πλήρως την απόφασή του, περιγράφοντας τη διαδικασία ως δύσκολη, αλλά αναγκαία για να ξεκινήσει κάτι καινούργιο. Το πιο δύσκολο κομμάτι που πρέπει να συνηθίσει είναι η αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας, καθώς από την ηλικία των 16 ετών είχε «χτίσει» μια συγκεκριμένη επαγγελματική πορεία.

Η απουσία της διαδικασίας του να «βάζεις το σορτσάκι και να ξαναγίνεσαι παιδί» είναι κάτι που του λείπει, ωστόσο εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι κάτι που συνηθίζεται με τον καιρό. Η επόμενη μέρα κυλάει ομαλά, καθώς πλέον ασχολείται με το αναπτυξιακό κομμάτι του ΠΑΟΚ, μια θέση που του επιτρέπει να παραμένει στα γήπεδα.

Τα διδάγματα από τον επαγγελματικό αθλητισμό

Ο Θοδωρής Ζάρας υπογράμμισε τα σημαντικά οφέλη που του προσέφερε ο επαγγελματικός αθλητισμός σε προσωπικό επίπεδο, δηλώνοντας ότι τον βοήθησε να εξελιχθεί πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Μέσα από το άθλημα, έμαθε την πειθαρχία, τη λειτουργία υπό πίεση και κριτική, καθώς και τη συνεργασία μέσα σε ένα σύνολο με δώδεκα διαφορετικούς χαρακτήρες.

Όλα αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν στην εξέλιξή του και τον έκαναν καλύτερο. Εξέφρασε την ικανοποίησή του που κατάφερε να ασχοληθεί με το άθλημα που αγάπησε, τονίζοντας πως αυτό τον εξέλιξε ως άνθρωπο.

Η διαχείριση της πίεσης και η καθημερινότητα

Αναφορικά με τη διαχείριση της πίεσης ως αθλητής, ο Ζάρας επεσήμανε ότι η διαχείριση της κριτικής είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο. Ο ίδιος μπορούσε να τη διαχειριστεί καλά, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους πίεσης.

Ο μόνος τρόπος που τον βοηθούσε να ξεπεράσει τις δυσκολίες ήταν η σκληρή δουλειά μέσα στο γήπεδο, η οποία του έδινε και πάλι το απαραίτητο κίνητρο. Στη νέα του θέση στον ΠΑΟΚ, βρίσκεται σε ένα πολύ υπεύθυνο πόστο, καθώς έχει να κάνει με τις νεαρές ηλικίες, και δηλώνει ότι προσπαθεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Το όραμα για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ

Ο Θοδωρής Ζάρας αναφέρθηκε επίσης στη φιλοσοφία και τον στόχο των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Όπως δήλωσε, θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος στα νέα παιδιά και στην ακαδημία του συλλόγου.

Η επιθυμία είναι να αλλάξει λίγο η προσέγγιση, με έμφαση στην ανάπτυξη των νεαρών αθλητών. Αυτή η νέα κατεύθυνση στοχεύει στην ενίσχυση του αναπτυξιακού κομματιού του ΠΑΟΚ, με τον Ζάρα να είναι πλέον ο υπεύθυνος για την υλοποίηση αυτού του οράματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta