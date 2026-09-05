Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τον τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κρήτη

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του τουρνουά CRETE IBT, μετά την επικράτησή του στον ημιτελικό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέτρεψε το σκορ απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, κερδίζοντας με 82-77 στο Ηράκλειο. Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την τελική αναμέτρηση, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα.

Η πορεία προς τον τελικό του CRETE IBT

Ο Ολυμπιακός συμμετέχει στο τουρνουά CRETE IBT, το οποίο διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, η ομάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό. Η αναμέτρηση αυτή αποδείχθηκε κρίσιμη για την πρόκριση στον τελικό, με τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε μία απαιτητική αναμέτρηση.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κάνουν μία σημαντική ανατροπή κατά τη διάρκεια του αγώνα, δείχνοντας ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Παρά τις αρχικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν, επικράτησαν τελικά της Φενέρμπαχτσε με σκορ 82-77. Αυτό το αποτέλεσμα τους έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της παρουσίας τους στον αγώνα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η προετοιμασία της ομάδας στην Κρήτη

Μετά την επιτυχή πρόκριση, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε την προετοιμασία της ενόψει του μεγάλου τελικού. Σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, οι παίκτες πραγματοποίησαν το καθιερωμένο shoot around. Αυτή η προπόνηση, γνωστή ως shoot around, θεωρείται απαραίτητη για την τελική ρύθμιση των λεπτομερειών και την επίτευξη της μέγιστης ετοιμότητας των αθλητών πριν από έναν τόσο σημαντικό αγώνα.

Το shoot around περιελάμβανε ασκήσεις και ρίψεις, με στόχο να διατηρηθεί ο ρυθμός και η συγκέντρωση των παικτών. Η προπόνηση αυτή αποτελεί μέρος της συστηματικής προετοιμασίας που ακολουθεί η ομάδα, προκειμένου να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και ανταγωνιστική στον τελικό. Οι προπονητές και οι παίκτες εργάζονται για να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή απόδοση, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση του τουρνουά.

Ο Γιαν Μοντέρο και οι προπονήσεις

Μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στο πρωινό shoot around ήταν και ο Γιαν Μοντέρο. Η παρουσία του Γιαν Μοντέρο στην πρωινή προπόνηση υπογραμμίζει την πλήρη συμμετοχή και αφοσίωση όλων των μελών της ομάδας στην κοινή προσπάθεια προετοιμασίας για τον τελικό. Η προπόνηση αυτή αποτελεί μία ευκαιρία για τους αθλητές να διατηρήσουν την αγωνιστική τους φόρμα.

Οι προπονητικές συνεδρίες, όπως αυτή του shoot around, είναι σημαντικές για την ομαδική συνοχή και την ατομική βελτίωση. Παρέχουν την ευκαιρία στους παίκτες να εξοικειωθούν περαιτέρω με το γήπεδο και να κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στην τεχνική τους, πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση. Η συμμετοχή όλων των παικτών είναι καθοριστική για την επίτευξη του στόχου της ομάδας.

Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό

Στον τελικό του τουρνουά CRETE IBT, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ερυθρό Αστέρα. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που έχουν επιδείξει την αγωνιστικότητά τους και την ικανότητά τους να φτάσουν στην κορυφή της διοργάνωσης. Ο Ερυθρός Αστέρας αποτελεί έναν αντίπαλο, ο οποίος επίσης κατάφερε να φτάσει στον τελικό.

Η ομάδα του Πειραιά, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση με την ανατροπή επί της Φενέρμπαχτσε, στρέφει πλέον την προσοχή της αποκλειστικά στον τελικό. Η προετοιμασία που πραγματοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού shoot around, έχει ως στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, με την ομάδα να επιδιώκει την κατάκτηση του τροπαίου του CRETE IBT στην Κρήτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta