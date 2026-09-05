F1 Ιταλίας: Ο αγώνας στη Μόντσα αναμένεται να θυμίσει MotoGP

Ο αγώνας της Formula 1 στη Μόντσα της Ιταλίας αναμένεται να είναι ασυνήθιστος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Aston Martin. Η έντονη διαχείριση ενέργειας και το φαινόμενο του slipstream προβλέπεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, οδηγώντας σε συνθήκες που μπορεί να θυμίζουν περισσότερο αγώνα MotoGP παρά ένα συνηθισμένο Grand Prix της Formula 1. Οι νέοι κανονισμοί του 2026 φέρνουν στην εξίσωση την περιορισμένη διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία δεν επαρκεί για πλήρη ανάπτυξη της μέγιστης απόδοσης σε ολόκληρο τον γύρο.

Οι νέοι κανονισμοί και η πρόκληση της ενέργειας

Η πίστα της Μόντσα θεωρείται παραδοσιακά το απόλυτο τεστ ισχύος και αεροδυναμικής αποδοτικότητας για τα μονοθέσια της Formula 1. Ωστόσο, με την εφαρμογή των νέων κανονισμών του 2026, ένας επιπλέον παράγοντας έχει προστεθεί στην εξίσωση: η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Οι μεγάλες περίοδοι κατά τις οποίες οι οδηγοί πατούν τέρμα το γκάζι αναμένεται να εξαντλούν γρήγορα την ενέργεια της μπαταρίας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές διαφορές στην απόδοση των μονοθεσίων από γύρο σε γύρο, όπως φάνηκε ήδη στις ελεύθερες δοκιμές. Εκεί, οι οδηγοί πραγματοποιούσαν πολύ αργούς γύρους προετοιμασίας, ώστε να μην έχουν άδεια μπαταρία πριν από τις προσπάθειές τους.

Το φαινόμενο του «γιο-γιο» και τα προσπεράσματα

Ο Μάικ Κρακ, επικεφαλής αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Aston Martin, εκτιμά ότι η διαχείριση ενέργειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνεχόμενα προσπεράσματα και άμεσες αντεπιθέσεις. Στον αγώνα, τα διαφορετικά επίπεδα διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν το φαινόμενο του «γιο-γιο».

Ένας οδηγός ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος της ενέργειάς του για να ολοκληρώσει ένα προσπέρασμα. Ωστόσο, στον επόμενο γύρο, μπορεί να μην έχει την ίδια απόδοση, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτεθειμένος στην αντεπίθεση του αντιπάλου του. Ο Κρακ υποστήριξε ότι τα προσπεράσματα και οι άμεσες απαντήσεις μπορεί να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ, κάνοντας τον αγώνα να μοιάζει περισσότερο με MotoGP.

Η σημασία του slipstream στις κατατακτήριες

Η επίδραση της διαχείρισης ενέργειας και του slipstream αναμένεται να γίνει αισθητή ήδη από τις κατατακτήριες δοκιμές. Το slipstream επιτρέπει στα μονοθέσια που ακολουθούν να αντιμετωπίζουν μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση, αποκτώντας πλεονέκτημα στις μεγάλες ευθείες. Αυτό περιορίζει επίσης μέρος των ενεργειακών τους απωλειών.

Για τον λόγο αυτόν, ο Κρακ θεωρεί πιθανό οι οδηγοί να αναζητούν επίμονα κάποιο άλλο μονοθέσιο μπροστά τους κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Aston Martin, «Πιθανότατα κανείς δεν θα θέλει να είναι πρώτος στην πίστα. Νομίζω ότι θα δούμε περισσότερο τέτοιο παιχνίδι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Προηγούμενα περιστατικά και οι πρώτες απαντήσεις

Η συγκεκριμένη τακτική της αναζήτησης ιδανικού slipstream κρύβει τον κίνδυνο να επαναληφθεί η χαοτική εικόνα που παρατηρήθηκε το 2019. Τότε, οι περισσότεροι οδηγοί καθυστέρησαν τόσο πολύ αναζητώντας το κατάλληλο slipstream, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να αρχίσουν τον τελευταίο γρήγορο γύρο τους στο Q3.

Η διαχείριση ενέργειας είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής και μετά το Grand Prix Βελγίου, όπου η συμπεριφορά των μονοθεσίων στις μεγάλες ευθείες είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τους οδηγούς. Οι πρώτες απαντήσεις σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αναμένονται να δοθούν στις κατατακτήριες δοκιμές, σήμερα στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta