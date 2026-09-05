Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη στήριξή της στο κάνοε-καγιάκ

Στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing, Γιώργου Αθανασίου, και του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου. Η συνάντηση έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των Μεσογειακών Αγώνων, με κύριο θέμα τη στήριξη του ελληνικού κάνοε-καγιάκ. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευση για την ενίσχυση του αθλήματος και την πορεία των αθλητών.

Συνάντηση σε θερμό κλίμα στα γραφεία της ΕΟΕ

Ο Γιώργος Αθανασίου, ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing, επισκέφθηκε τον Ισίδωρο Κούβελο, πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΕ. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και φιλικό κλίμα, όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση που εκδόθηκε σχετικά με το γεγονός. Η ατμόσφαιρα της συζήτησης ήταν εποικοδομητική, επιτρέποντας την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που απασχολούν το άθλημα.

Η παρουσία του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing, Γιώργου Αθανασίου, στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, λίγο μετά το πέρας των Μεσογειακών Αγώνων, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο αθλητικών φορέων. Η συνάντηση των δύο προέδρων, του Γιώργου Αθανασίου και του Ισίδωρου Κούβελου, επιβεβαίωσε τη συνεχή στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς τις προσπάθειες του ελληνικού κάνοε-καγιάκ.

Συζητήσεις για την πορεία του αθλήματος

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πρόεδροι, ο Γιώργος Αθανασίου και ο Ισίδωρος Κούβελος, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς για την παρουσία των αθλημάτων της Ομοσπονδίας σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Εξετάστηκε η πορεία που έχουν διαγράψει οι αθλητές και οι αθλήτριες του κάνοε-καγιάκ σε διάφορες διοργανώσεις, καθώς και οι επιδόσεις τους.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκαν επίσης οι προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά για το ελληνικό κάνοε-καγιάκ. Οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλήματος στην Ελλάδα και τη διεθνή σκηνή. Η συζήτηση κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν το μέλλον και την εξέλιξη του κάνοε-καγιάκ, του SUP και του Surfing.

Ευχαριστίες για την πολύτιμη στήριξη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing, Γιώργος Αθανασίου, εξέφρασε προσωπικά στον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, τις θερμές του ευχαριστίες. Οι ευχαριστίες αυτές αφορούσαν τη στήριξη που έχει προσφέρει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην Ομοσπονδία καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος. Επιπλέον, ο κ. Αθανασίου ευχαρίστησε τον κ. Κούβελο για την ουσιαστική βοήθεια που έχει παρασχεθεί σε κάθε προσπάθεια που αφορά τους αθλητές και τις αθλήτριες του κάνοε-καγιάκ.

Ο Γιώργος Αθανασίου υπογράμμισε τη σημασία αυτής της στήριξης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Σε μια διαδρομή με πολλές απαιτήσεις, γνωρίζουμε ότι έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που πιστεύουν στους αθλητές μας και στη δουλειά που γίνεται». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει το κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η ΕΟΕ στην πορεία και την ανάπτυξη του αθλήματος.

Συγχαρητήρια και κοινή πεποίθηση για το μέλλον

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Γιώργο Αθανασίου. Τα συγχαρητήρια αυτά αφορούσαν την προσπάθεια που καταβάλλει η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing, καθώς και την αξιόλογη παρουσία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών σε διεθνείς διοργανώσεις καθ' όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Κούβελος αναγνώρισε το έργο που επιτελείται και τις επιτυχίες που έχουν σημειωθεί.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια κοινή πεποίθηση που διατυπώθηκε από τους δύο προέδρους. Συγκεκριμένα, υπήρξε η συμφωνία ότι η καλή συνεργασία και η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ όλων των αθλητικών φορέων αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την επίτευξη υψηλών διακρίσεων στο μέλλον. Αυτή η κοινή αντίληψη υπογραμμίζει τη δέσμευση για συνέχιση της στενής συνεργασίας προς όφελος του ελληνικού αθλητισμού και ειδικότερα του κάνοε-καγιάκ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta